У визволеному Херсоні почали працювати відділення "Ощадбанку" та "Приватбанку"
Сьогодні, 16 листопада, херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку".
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
"Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00. ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві зазначили, що найближчим часом відновиться робота й інших відділень цих державних банків.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар16.11.2022 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий Хорошунов
показати весь коментар16.11.2022 18:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль