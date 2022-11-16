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Новини Війна
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У визволеному Херсоні почали працювати відділення "Ощадбанку" та "Приватбанку"

ощадбанк,приватбанк

Сьогодні, 16 листопада, херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00. ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що найближчим часом відновиться робота й інших відділень цих державних банків. 

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Автор: 

Ощадбанк (764) Херсон (3421) деокупація (950) Приватбанк (2437)


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Быстрей чем Приват НоваПошта та Ощад на освобожденные территории возвращаются предатели из ОПЗЖ и ПР
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16.11.2022 15:20 Відповісти
Так, так Приватбанк. І колектори вийшли на полювання
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16.11.2022 18:49 Відповісти
 
 