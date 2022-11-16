У визволеному Херсоні почали працювати відділення "Ощадбанку" та "Приватбанку"

Сьогодні, 16 листопада, херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00. ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що найближчим часом відновиться робота й інших відділень цих державних банків.

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