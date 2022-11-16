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Новини Війна
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Путін майже один у світі, у нього немає сильних союзників, - Шольц

путін

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що у російського диктатора Путіна немає сильних союзників.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російський президент Путін майже один у світі. У нього немає сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20. Абсолютно неприйнятно, щоб він продовжував свою війну в Україні та повітряні удари", - зазначив канцлер.

Читайте: Шольц вважає неприйнятним для України та світу мир на умовах Росії

Автор: 

G20 (323) путін володимир (24088) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
Тем не менее, союзники хла без проблем поставляют ему оружие с дальностью 2000 км.
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16.11.2022 12:08
+5
ну як нема союзників? Іран надає беспілотники та ракети,Північна Корея шиє для кацапів портянки а Китай купує сировину,все що треба для війни є
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16.11.2022 12:10
+4
так йому і НЄсоюзники платять гроші, відмазують від злочинів на світовій арені...
з такими "несоюзниками" і друзів не треба
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16.11.2022 12:12
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Тем не менее, союзники хла без проблем поставляют ему оружие с дальностью 2000 км.
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16.11.2022 12:08 Відповісти
так йому і НЄсоюзники платять гроші, відмазують від злочинів на світовій арені...
з такими "несоюзниками" і друзів не треба
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16.11.2022 12:12 Відповісти
Союзників немає, але є хазяїн - великий Сі Цзіньпін. ***** живе, поки Китай кришує.
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16.11.2022 12:09 Відповісти
ну як нема союзників? Іран надає беспілотники та ракети,Північна Корея шиє для кацапів портянки а Китай купує сировину,все що треба для війни є
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16.11.2022 12:10 Відповісти
ще й єс зі штатами кожен день дає мільярд долларів
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16.11.2022 12:13 Відповісти
Макс, подумайте чи не були нові ракети від Ірану для проби....тихого дня
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16.11.2022 12:15 Відповісти
Так і є. Невже хтось думає що Китай буде підтримувати Росію? Ні Китай очікує коли Росія повністю ослабне ось тоді Китай може захопити Сибір але Китай зробить це розумно без великих втрат бо Росія буде слабка
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16.11.2022 12:12 Відповісти
Один не один, але якось хрен ложить на весь світ...і світ втирається
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16.11.2022 12:14 Відповісти
Однак москалі на чолі з ******,роблять що хочуть,їм говорільня,від західних лідерів не заважає.
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16.11.2022 12:15 Відповісти
Чисто, як мамуся-меркель пожалів-приголубив
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16.11.2022 12:16 Відповісти
Ну да, немає союзників, а зброю купує тим не менше
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16.11.2022 12:20 Відповісти
Путін один, але водить вам ссикунам по губах
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16.11.2022 12:28 Відповісти
Without Britain, USA would be alone, also.

China, India, too, are on their own.

A Strongman needs no allies,
small countries need allies.

Scholz is just saying something obvious
to the majority of low and medium intelligent voters.

As if Germoney supports Ukraine;
the support by Germany is
too much to die,
and too little to live.

He is just shoveling the attention away from Germany towards Russia.
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16.11.2022 12:41 Відповісти
Пожалійте самотнього дідуся.... гуманітарного цианіду налляйте...
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16.11.2022 12:47 Відповісти
А в нас союзник танків не дають,небо не закрили,чорне море також, ракет дальньої дії не дають,тільки ля-ля-ля.
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16.11.2022 13:45 Відповісти
 
 