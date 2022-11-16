Путін майже один у світі, у нього немає сильних союзників, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що у російського диктатора Путіна немає сильних союзників.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Російський президент Путін майже один у світі. У нього немає сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20. Абсолютно неприйнятно, щоб він продовжував свою війну в Україні та повітряні удари", - зазначив канцлер.

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