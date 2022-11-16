Путін майже один у світі, у нього немає сильних союзників, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що у російського диктатора Путіна немає сильних союзників.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Російський президент Путін майже один у світі. У нього немає сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20. Абсолютно неприйнятно, щоб він продовжував свою війну в Україні та повітряні удари", - зазначив канцлер.
Топ коментарі
+6 Мобильный крематорий
показати весь коментар16.11.2022 12:08 Посилання
+5 Максім ХОЙ #398010
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+4 Борменталь Незабаром
показати весь коментар16.11.2022 12:12 Посилання
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з такими "несоюзниками" і друзів не треба
China, India, too, are on their own.
A Strongman needs no allies,
small countries need allies.
Scholz is just saying something obvious
to the majority of low and medium intelligent voters.
As if Germoney supports Ukraine;
the support by Germany is
too much to die,
and too little to live.
He is just shoveling the attention away from Germany towards Russia.