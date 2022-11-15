Шольц вважає неприйнятним для України та світу мир на умовах Росії
Мирна угода, продиктована Росією, не буде прийнятною ні для України, ні для світової спільноти.
Цю тезу буде відображено, зокрема, в підсумковій декларації саміту G20 в Індонезії, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 15 листопада, виступаючи на пресконференції на Балі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Шольца, основою для мирних переговорів має бути припинення російського вторгнення в Україну і виведення з території цієї країни всіх російських військ.
Водночас він наголосив на важливості постійного діалогу.
Обов'язковою умовою для його успіху буде "момент, коли Росія погодиться і прийме те, що їй зараз доведеться вибиратися з цієї ситуації", додав німецький канцлер.
Шольц також повідомив, що за останні місяці він не тільки часто говорив із президентом України Володимиром Зеленським - "у Києві та телефоном", а й, як і раніше, знову і знову - з російським президентом Володимиром Путіним.
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Русні 3.14зда. Амінь.
А стосовно боневтіка, то йому ще все пригадається: і порушення Конституції та інших законів України, перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, злочинна бездіяльність, яка призвела до загибелі людей і ще багато чого іншого....