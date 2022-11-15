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Новини Війна
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Шольц вважає неприйнятним для України та світу мир на умовах Росії

шольц

Мирна угода, продиктована Росією, не буде прийнятною ні для України, ні для світової спільноти.

Цю тезу буде відображено, зокрема, в підсумковій декларації саміту G20 в Індонезії, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 15 листопада, виступаючи на пресконференції на Балі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Шольца, основою для мирних переговорів має бути припинення російського вторгнення в Україну і виведення з території цієї країни всіх російських військ.

Водночас він наголосив на важливості постійного діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті G20 Росії чітко дали зрозуміти, що війна в Україні неприйнятна і має припинитися, - Шольц

Обов'язковою умовою для його успіху буде "момент, коли Росія погодиться і прийме те, що їй зараз доведеться вибиратися з цієї ситуації", додав німецький канцлер.

Шольц також повідомив, що за останні місяці він не тільки часто говорив із президентом України Володимиром Зеленським - "у Києві та телефоном", а й, як і раніше, знову і знову - з російським президентом Володимиром Путіним.

Автор: 

росія (65856) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
Мир по російські це війна
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15.11.2022 20:55
+6
Дві гавнольоти кацапів залетіли до Польщі.
Русні 3.14зда. Амінь.
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15.11.2022 20:45
+4
Не буде неприйнятною? Він точно це сказав?
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15.11.2022 20:43
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Не буде неприйнятною? Він точно це сказав?
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15.11.2022 20:43 Відповісти
Не пиши тут нічого, йолопе!
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15.11.2022 20:54 Відповісти
Дві гавнольоти кацапів залетіли до Польщі.
Русні 3.14зда. Амінь.
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15.11.2022 20:45 Відповісти
********** это сделала ради экспереиента - усрётся запад, али нет ?!
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15.11.2022 21:33 Відповісти
Ща посмотрим, шо фрицы, вместе с НАТО, запоют, а точнее сделают(адекватно). Кацапская атака закончилась серьезным нарушением границ НАТО. 2 кацапские ракеты упали в Польше, есть жертвы.
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15.11.2022 20:47 Відповісти
Що там з Польщею, пишуть про двох загиблих поляків.
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15.11.2022 20:47 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/11/15/7150699/ В Польше созывают срочную встречу комитета ...
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15.11.2022 20:50 Відповісти
Оце Шольц останнім часом хоробрості сьорбнув. Дивлюсь на нього і не нарадуюсь
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15.11.2022 20:49 Відповісти
Невже з меркельшею перестав спілкуватись і власними мізками почав користуватись???
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15.11.2022 20:49 Відповісти
Краще про Меркельшу не пишіть, вона була не права, але вона живе в Німеччині. Що там Володя Боневтік ще рік назад казав? Які тези і меседжді були в його репертуарі? А він сьогодні президент воюючої країни, коли зі сцени обсирав Україну більше за Меркільш та інших у сотню разів.
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15.11.2022 21:37 Відповісти
Так то він сам казав, що консультувався з нею до останнього часу! Я ж не вигадую. Просто така зміна риторики повинна мати причину. От я й висловив одну з можливостей такої зміни.
А стосовно боневтіка, то йому ще все пригадається: і порушення Конституції та інших законів України, перевищення службових повноважень, крадіжки в особливо великих розмірах, злочинна бездіяльність, яка призвела до загибелі людей і ще багато чого іншого....
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15.11.2022 21:42 Відповісти
Ну говорити можна і про таке - Ударная волна, путём нагрева среды, может вызвать экзотермическую химическую реакцию, что, в свою очередь, отразится и на свойствах самой ударной волны. Такой комплекс «ударная волна + реакция горения» носит название волны детонации. Цікаво, що було із Північними потоками-1,2?
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15.11.2022 20:50 Відповісти
Мир по російські це війна
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15.11.2022 20:55 Відповісти
побродил по рашаговносми... пи*дец какой-то... столько радостного визга - Украину после ракетного ада засыпали дронами... 20 объектов критической инфраструктуры стерто... пол Украины в темноте, без связи и воды... лавров осуществил виртуозную комбинацию на G20... россию должны слышать, слушать и уважать... кадыркин пригрозил.... и прочая уйня...
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15.11.2022 20:56 Відповісти
Від України ж на Балі ніхто не поїхав. Ніхто там рашистам не протидіє.
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15.11.2022 21:47 Відповісти
Млять... Неприйнятним є існування нинішньої росії. Коли вже дійде?
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15.11.2022 21:08 Відповісти
Сама так хотіла написати.
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15.11.2022 21:42 Відповісти
 
 