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Новини Війна
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Мінометника з "ЛНР" засудлили до 10 років ув’язнення

арешт

Прокурори у суді довели, що з липня 2015 року житель селища Лозівський Слов’яносербського району, маючи активну проросійську позицію, служив у незаконному збройному формуванні "народної міліції ЛНР". Він двічі укладав контракт на проходження "військової служби".

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Засуджений брав участь у бойових діях проти ЗСУ у складі "мінометного взводу", що дислокувався в місті Алчевськ. Періодично виїжджав на лінію бойового зіткнення та заступав у добові наряди з метою охорони складів з боєприпасами. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловіка мобілізували до окупаційних військ держави-агресора. Він воював у Лисичанську та Гірському на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку вересня 2022 року українська армія взяла його у полон.

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За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури його засуджено до 10 років за ґратами. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 КК України.

арешт (2536) ОРДЛО (320) Офіс Генпрокурора (3273)


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треба ч.3 і 15 років
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16.11.2022 12:29 Відповісти
А чё не к штрафу?
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16.11.2022 12:38 Відповісти
Слів не вистачає! Що це за законодавство??? Навіть торнадівці ні за що отримали більші строки!
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16.11.2022 12:38 Відповісти
За вбивство двох і більше громадян 10 років ? Це знущання суддів над народом України.
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16.11.2022 12:46 Відповісти
Що це за суди такі?Цьому лугандону найменше 15 років через повішання.
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16.11.2022 12:54 Відповісти
 
 