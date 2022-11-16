Мінометника з "ЛНР" засудлили до 10 років ув’язнення
Прокурори у суді довели, що з липня 2015 року житель селища Лозівський Слов’яносербського району, маючи активну проросійську позицію, служив у незаконному збройному формуванні "народної міліції ЛНР". Він двічі укладав контракт на проходження "військової служби".
Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Засуджений брав участь у бойових діях проти ЗСУ у складі "мінометного взводу", що дислокувався в місті Алчевськ. Періодично виїжджав на лінію бойового зіткнення та заступав у добові наряди з метою охорони складів з боєприпасами. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловіка мобілізували до окупаційних військ держави-агресора. Він воював у Лисичанську та Гірському на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на початку вересня 2022 року українська армія взяла його у полон.
За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури його засуджено до 10 років за ґратами. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 КК України.
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