Кабмін розподілив 1,66 млрд від Світового банку між 5 постраждалим містами
Кабінет міністрів затвердив порядок та умови бюджетної субвенції на відновлення критичної інфраструктури, яка буде фінансуватися коштом позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку з групи Світового банку.
Про це повідомили в Мінрегіоні, інформує Цензор.НЕТ.
Проєктом постанови передбачено розподіл понад 1,66 млрд грн п'яти постраждалим містам:
- Харкову - 1,14 млрд грн;
- Миколаєву - 311 млн грн;
- Броварам - 91,8 млн грн;
- Кременчуку - 59,8 млн грн;
- Житомиру - 58,8 млн грн.
"Ухвалене рішення дозволить громадам відновити та модернізувати пошкоджені об’єкти, зокрема підприємств водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами. Це своєю чергою сприятиме наданню споживачам якісних житлово-комунальних послуг", - зазначив виконувач обов'язків міністра Василь Лозинський.
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+2 Randall Flag #387882
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+2 олег иванов #434516
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Ні слова про створення Наглядового комітету, який би відслідковувал, куди підуть гроші.
https://telegra.ph/file/b924acc5d39045ce8a7e5.jpg 🏛️Издание «Форбс Украина» сообщило о том, что олигарха Игоря Коломойского привело в ярость изъятие государством акций подконтрольных ему предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта». Коломойский де, совершенно не ожидал, что государство рискнет отобрать его долю.
🤬Наши источники не просто полностью подтвердили эту информацию, но и добавили ряд пикантных деталей. Например о том, что президент Зеленский в своей манере начал прятаться и категорически запретил соединять его с Коломойским. Удар на себя принял Андрей Ермак. Нам рассказали, как Коломойский кричал на Ермака что-то в стиле «Хотите закончить как Петр? Я вас Порошенко на съедение отдам! Вас порохоботы в камеры к ********** посадят!»
🤷🏻♂️Что случилось? Оговоримся сразу. Конфликт между Офисом президента и Коломойским уже реальность и вопрос сейчас, удастся ли Ермаку его погасить? Либо конфликт будет разгораться...
💰Первая причина конфликта чисто экономическая. Игорь Коломойский в сласть попиарился на якобы помощи армии в 2014 году. В реальности армии и добровольцам помогал не Коломойский, а днепропетровские и донецкие бизнесмены, которых добровольно-принудительно заставили отстегивать в соотвествующий фонд, созданный при Днепропетровской ОГА. Некоторым исключением был батальон «Днепр-1», но давайте не забывать, что это была «любовь с интересом». Бойцов «Днепра» Коломойский до поры использовал как частную армию, самый известный случай, это события возле «Укрнафты». Сломал эту милую ситуацию президент Порошенко, отправив Коломойского в отставку. Канал «1+1» в последующие годы громил рейтинг Порошенко и сейчас пытается продолжать делать тоже самое.
🤦🏼Ныне Коломойский помогать армии не считает нужным, т к считает что государство должно ему по гроб жизни. Государство же девять месяцев пыталося уговорить структуры «Приват» на льготные поставки горючего для армии. После того как Коломойскому простили кругленькую сумму долгов («через суд») и вывели его из под отвественности перед украинским законом (лишили гражданства, но не выдворили) по мнению ОП можно быть и сговорчивее. Сговорчивее Коломойский становиться не стал.
😁На эту ситуацию не раз указывали западные партнеры. Всякий раз когда правительство Украины просит у них больше денег, те отвечают в духе: «Вам деньги нужны? Вам подсказать где взять?»
💤Ситуация зашла в тупик. Денег в казне нет. Западные партнеры больше денег не дают. Премьер Шмыгаль требует решительных шагов, либо грозит подать в отставку. А заменить его некем. В этих условиях, у Коломойского изъяли ряд компаний, пообещав выдать компенсацию после войны.
😤Поверил ли в обещания Коломойский? Посмотрите, что в последние недели заговорили Дубинский, Василевская-Смаглюк и телеграм-каналы приближенные к Кириллу Тимошенко. Они еще не очерняют Зеленского, но уже обвиняют в коррупции его окружение.
🤔Ермак уже видит что дело принимает опасный оборот и пытается склонить Коломойского к мировой, используя старый аргумент, ненависть Коломойского к Порошенко. Очевидно, от конфликта между ОП и олигархом больше всех выигрывает Петр Алексеевич.
🙅🏻♂️Проблема в том, что надвигается сессия ВР на которой ОП кровь из носу нужно принять ряд необходимых законов. Источники уже сообщают, Коломойский готовит власти холодный душ. Ледяной.