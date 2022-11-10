Мешканці канадського містечка зібрали гроші на відбудову школи на Київщині

Мешканці розташованого за 160 кілометрів від Торонто маленького канадського містечка Піктон, у якому проживають 4700 людей, зібрали кошти на відновлення зруйнованої російсько-окупаційними військами школи в Київській області.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"102 000 канадських доларів або майже 2,8 млн грн громада цього містечка зібрала на підтримку України, зокрема на відновлення школи та закупівлю медичних засобів", - написала вона.

Для містечка Піктон це вже друга велика кампанія збору коштів на допомогу Україні.

Пані посол звернулася до громади Піктона під час Українського вечора та подякувала за підтримку.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення до України Канада вже запровадила санкції проти більш ніж 1400 фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та України.

Канада надала Україні артилерію та безпілотники, а також профінансувала супутникову розвідку й багато іншого. До того ж країна на рік скасувала всі мита на українські товари.

17 червня від Канади до держбюджету України вже надійшов 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах. У липні стало відомо, що країна надасть Україні додаткові 450 млн канадських доларів у межах кредитного договору.