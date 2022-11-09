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Новини Війна
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Ще один громадянин Канади загинув у боях за Україну

канада

В Україні загинув ще один громадянин Канади. Джозефу Хільдебранду було 33 роки, та до цього він два роки служив в Афганістані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву прем'єр-міністра провінції Саскачевана Скотта Мо, яку наводить CBC News.

За словами членів родини, Джозеф Хільдебранд та інші військовослужбовці військової частини, в якій він служив добровольцем, загинули на вихідних під час бойового завдання.

Про це родину повідомили військові, яким вдалося вижити. Тіла нині на окупованій території, тому їх ще потрібно буде забрати у ворога.

"Ми всі разом на фермі, намагаємося отримати більше інформації. Мені 35 років, і я маю подбати про тіло мого брата. Це настільки погано, наскільки це можливо", - сказав Джейк, брат Хільдебранда.

Також читайте: Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер. ФОТО

Джейк повідомив, що його брат разом з іншими іноземцями вирушив на завдання до міста Бахмут у Донецькій області. Незрозуміло, як саме загинув Джозеф Хільдебранд, але Джейку сказали, що дев'ять із дванадцяти осіб загинули. Джейк, сказав, що його брат ніколи багато не говорив про Україну - вони там не мають ні етнічних, ні родинних зв'язків. Він просто вирішив, що хоче допомогти. Він сказав, що його брат був неймовірно хоробрим, оскільки вступив на службу до канадської армії та відбув два терміни служби в Афганістані. За словами Джейка, він брав участь у бойових діях, але також працював інструктором в афганських військах.

Прессекретар МВС Канади Мерілін Гевремо повідомила, що міністерство знає про смерть громадянина Канади та підтримує зв'язок із родиною. Прем'єр-міністр провінції Саскачеван Скотт Мо поділився своїми співчуттями у заяві.

Дивіться: Батько американського добровольця Дейна Партріджа, який загинув в Україні, вирушить сюди як волонтер. ФОТО

"Його смерть, що настала лише за кілька днів до Дня пам'яті, є суворим нагадуванням про величезну ціну, яку заплатили ті, хто хоробро виступив уперед, щоб захистити наші свободи. Ми повинні зробити так, щоб його смерть не була марною. Канада має зробити все можливе, щоб Україна перемогла Росію і знову відродилася як вільна, незалежна та квітуча нація", - заявив Мо.

Нагадаємо, що ще у липні в Україні загинув громадянин Канади.

Також в Україні загинув шостий громадянин США від початку повномасштабної війни.

Автор: 

Канада (2208) смерть (6759) добровольці (926)


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Топ коментарі
+34
Шана і подяка Герою, який так далеко від свого дома приїхав захищати наш дім.
Царство небесне і вічна пам"ять в наших серцях !
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09.11.2022 17:15
+32
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09.11.2022 17:23
+21
R.I.P. bro...
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09.11.2022 17:34
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Шана і подяка Герою, який так далеко від свого дома приїхав захищати наш дім.
Царство небесне і вічна пам"ять в наших серцях !
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09.11.2022 17:15 Відповісти
..(((
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09.11.2022 17:17 Відповісти
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09.11.2022 17:23 Відповісти
R.I.P. bro...
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09.11.2022 17:34 Відповісти
Pam'yataemo kozhnogo zagiblogo Voina-Inozemcya, sho zaxishali Ukrainu !
Ruhe in Frieden .
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09.11.2022 17:40 Відповісти
Полеглий воїн належав до тих іноземців, які розуміли, що це не лише війна кацапії проти України, а війна авторитаризму з демократією, війна добра зі злом. І стосується ця віцна всього світу, як би деякі країни не заспокоювали себе тим, що це не їхня війна. У Другій світовій війні багато етнічних українців воювали у складі канадського контингенту на боці антигітлерівськох коаліцвї і десятки з них віддали своє життя, зазищаючи світ від нацизму, фашизму і японського імперського мілітаризму. Тоді вільний світ переміг. Переможе і зараз, якщо люди вільного світу підтримають українців у цій боротьбі на передньому краї. Украхна, як і Канада оплакує не лише гідного сина Канади, а й ще вісьмох його побратимів. Схилімо голови, віддаймо шану тим, хто хоч і загинув, але вже переміг. Переміг байдужість і недовіру.
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09.11.2022 17:47 Відповісти
Канадський плакат часів 2 Світової війни. Бобер - один із символів Канади.

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09.11.2022 17:53 Відповісти
Отакі щирі самовіддані іноземці краще розуміють українців, аніж наше ненажерне елітне бидло.
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09.11.2022 17:54 Відповісти
Дякуємо, брате!
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09.11.2022 17:54 Відповісти
Светлая Вечная Память Герою🙏❤️💙💛
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09.11.2022 18:12 Відповісти
Слава Герою🇨🇦💙💛🔱♥️🖤🔱🇨🇦
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09.11.2022 18:14 Відповісти
Слава Герою!!
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09.11.2022 18:22 Відповісти
Співчуття родині. Шана Герою!
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09.11.2022 18:38 Відповісти
С.У.М.
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09.11.2022 18:47 Відповісти
Він просто вирішив, що хоче допомогти...
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09.11.2022 20:48 Відповісти
Вечная Память и Слава Герою!
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10.11.2022 05:34 Відповісти
 
 