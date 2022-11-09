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Новости Война
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Еще один гражданин Канады погиб в боях за Украину

канада

В Украине погиб еще один гражданин Канады. Джозефу Хильдебранду было 33 года, и до этого он два года служил в Афганистане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра провинции Саскачевана Скотта Мо, которое приводит CBC News.

По словам членов семьи, Джозеф Хильдебранд и другие военнослужащие воинской части, в которой он служил добровольцем, погибли в выходные во время боевого задания.

Об этом семье сообщили военные, которым удалось выжить. Тела находятся на оккупированной территории, поэтому их еще нужно будет унести у врага.

"Мы все вместе на ферме, пытаемся получить больше информации. Мне 35 лет, и я должен позаботиться о теле моего брата. Это настолько плохо, насколько это возможно", - сказал Джейк, брат Хильдебранда.

Джейк сообщил, что его брат вместе с другими иностранцами отправился на задание в Бахмут в Донецкой области. Непонятно, как погиб Джозеф Хильдебранд, но Джейку сказали, что девять из двенадцати человек погибли. Джейк сказал, что его брат никогда много не говорил об Украине - они там не имеют ни этнических, ни родственных связей. Он просто решил, что желает помочь. Он сказал, что его брат был невероятно храбр, поскольку вступил на службу в канадскую армию и отбыл два срока службы в Афганистане. По словам Джейка, он участвовал в боевых действиях, но работал инструктором в афганских войсках.

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Пресс-секретарь МВД Канады Мэрилин Гевремо сообщила, что министерство знает о смерти гражданина Канады и поддерживает связь с семьей. Премьер-министр провинции Саскачеван Скотт Мо поделился своими соболезнованиями в заявлении.

"Его смерть, наступившая всего за несколько дней до Дня памяти, является суровым напоминанием об огромной цене, которую заплатили те, кто храбро выступил вперед, чтобы защитить наши свободы. Мы должны сделать так, чтобы его смерть не была тщетной. Канада должно сделать все возможное, чтобы Украина победила Россию и снова возродилась как свободная, независимая и процветающая нация", - заявил Мо.

Напомним, что еще в июле в Украине погиб гражданин Канады.

Также в Украине погиб шестой гражданин США после начала полномасштабной войны.

Автор: 

Канада (2092) смерть (9232) добровольцы (1174)


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Топ комментарии
+34
Шана і подяка Герою, який так далеко від свого дома приїхав захищати наш дім.
Царство небесне і вічна пам"ять в наших серцях !
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09.11.2022 17:15
+32
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09.11.2022 17:23
+21
R.I.P. bro...
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09.11.2022 17:34
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Шана і подяка Герою, який так далеко від свого дома приїхав захищати наш дім.
Царство небесне і вічна пам"ять в наших серцях !
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09.11.2022 17:15 Ответить
..(((
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09.11.2022 17:17 Ответить
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09.11.2022 17:23 Ответить
R.I.P. bro...
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09.11.2022 17:34 Ответить
Pam'yataemo kozhnogo zagiblogo Voina-Inozemcya, sho zaxishali Ukrainu !
Ruhe in Frieden .
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09.11.2022 17:40 Ответить
Полеглий воїн належав до тих іноземців, які розуміли, що це не лише війна кацапії проти України, а війна авторитаризму з демократією, війна добра зі злом. І стосується ця віцна всього світу, як би деякі країни не заспокоювали себе тим, що це не їхня війна. У Другій світовій війні багато етнічних українців воювали у складі канадського контингенту на боці антигітлерівськох коаліцвї і десятки з них віддали своє життя, зазищаючи світ від нацизму, фашизму і японського імперського мілітаризму. Тоді вільний світ переміг. Переможе і зараз, якщо люди вільного світу підтримають українців у цій боротьбі на передньому краї. Украхна, як і Канада оплакує не лише гідного сина Канади, а й ще вісьмох його побратимів. Схилімо голови, віддаймо шану тим, хто хоч і загинув, але вже переміг. Переміг байдужість і недовіру.
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09.11.2022 17:47 Ответить
Канадський плакат часів 2 Світової війни. Бобер - один із символів Канади.

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09.11.2022 17:53 Ответить
Отакі щирі самовіддані іноземці краще розуміють українців, аніж наше ненажерне елітне бидло.
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09.11.2022 17:54 Ответить
Дякуємо, брате!
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09.11.2022 17:54 Ответить
Светлая Вечная Память Герою🙏❤️💙💛
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09.11.2022 18:12 Ответить
Слава Герою🇨🇦💙💛🔱♥️🖤🔱🇨🇦
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09.11.2022 18:14 Ответить
Слава Герою!!
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09.11.2022 18:22 Ответить
Співчуття родині. Шана Герою!
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09.11.2022 18:38 Ответить
С.У.М.
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09.11.2022 18:47 Ответить
Він просто вирішив, що хоче допомогти...
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09.11.2022 20:48 Ответить
Вечная Память и Слава Герою!
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10.11.2022 05:34 Ответить
 
 