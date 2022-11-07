В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны, - Госдеп
В Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки. Его личность сохраняют в секрете.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - рассказал представитель Госдепа.
При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал подробностей о причинах его смерти.
Это уже шестой американец, который погиб в Украине с начала полномасштабной войны.
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+24 Вася Шевченко #371210
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+9 Evgeny N
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співчуття родині Героя...
Боже, збережи його душу для справ своїх і надай янгола-охоронця родині цієї Людини!
Ось ця новина була три дні потому-
Скайлар Джеймс Грег, 23-річний житель Вашингтона, який пішов з дому навесні, щоб приєднатися до українських військових, помер.
Daily Beast повідомила в п'ятницю, що батько і командир Грегга в Україні підтвердили смерть чоловіка. Український командир, який відмовився розкрити своє ім'я виданню новин, також сказав, що не може розкрити, де саме загинув Ґрегг, через занепокоєння безпекою, оскільки Україна продовжує боротьбу з Росією.
У червні, незабаром після прибуття в Україну, Грегг отримав поранення під час боїв під Харковом на сході країни. The Daily Beast повідомила, що Грегг був поранений там, 14 осколків проникли в його тіло і залишили його одужувати в лікарні.
Тим не менш, Грегг на той момент був твердо налаштований повернутися на передову конфлікту з Міжнародним легіоном - групою іноземних добровольців, які воюють під командуванням Сил територіальної оборони України. Вважалося, що цієї весни в підрозділі було близько 20 000 осіб, і з моменту свого формування він брав участь у боях у різних умовах.
Грегг став одним із небагатьох американців, які загинули в боях в Україні з початку війни в лютому, включаючи двох американців, які загинули в боях на сході України протягом літа.
США не заохочують своїх громадян їздити в Україну чи брати участь у конфлікті, але це не зупинило Ґреґга, коли, мотивований образами звірств, вчинених російськими військами в Україні, він викрався з дому свого батька на Orcas. Айленд у Вашингтоні та поїхав до України, щоб допомогти цій країні відбити напад Росії.
«Я не міг просто сидіти поряд. Мені потрібно було щось зробити», - сказав Ґреґґ The Daily Beast у червні. «Я не міг просто сидіти поряд. У мене є друзі в Україні. Це так жахливо, що відбувається. Мені потрібно було щось зробити».
Грегг не мав військового досвіду, коли приїхав в Україну, але став кулеметником після короткого періоду навчання. У червні батько Грегга Стів сказав, що його син любить читати і, можливо, надихнувся романом Ернеста Хеммінгуея «По кому дзвонить дзвоник» - романом про американця, який їде до Іспанії, щоб боротися з фашизмом під час громадянської війни в Іспанії.
«Ви знаєте, Скайлер завжди хотів викластися на повну, і якщо він помре, то він хотів, щоб це стало прикладом і прожило його повноцінне життя», - сказав Стів Грегг The Daily Beast. «Він насолоджувався людськими зв'язками, і мені важко критикувати його бажання допомагати людям. Я не можу це критикувати.»
Foreign fighters and volunteers
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_War
це життя 😪😪😪