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В Украине погиб шестой гражданин США с начала полномасштабной войны, - Госдеп

сша,україна

В Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки. Его личность сохраняют в секрете.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - рассказал представитель Госдепа.

При этом он не раскрыл личность погибшего и не рассказал подробностей о причинах его смерти.

Это уже шестой американец, который погиб в Украине с начала полномасштабной войны.

Смотрите также: Отец погибшего в Украине американского добровольца Дэйна Партриджа отправится сюда как волонтер. ФОТО

Автор: 

Госдепартамент США (1842) США (26853) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+24


співчуття родині Героя...
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07.11.2022 21:28
+9
Коли читаю такі новини, то виникає бажання зустрічати "героїв" з батальйону "Монако" на кордоні з зарядженою вогнепальною зброєю. І не тільки їх. Ще деяких "орденоносців" перестрів би, будь така можливість.

Боже, збережи його душу для справ своїх і надай янгола-охоронця родині цієї Людини!
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07.11.2022 21:37
+6
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07.11.2022 21:51
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співчуття родині Героя...
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07.11.2022 21:28 Ответить
Коли читаю такі новини, то виникає бажання зустрічати "героїв" з батальйону "Монако" на кордоні з зарядженою вогнепальною зброєю. І не тільки їх. Ще деяких "орденоносців" перестрів би, будь така можливість.

Боже, збережи його душу для справ своїх і надай янгола-охоронця родині цієї Людини!
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07.11.2022 21:37 Ответить
Так що, може пора США втрутитися для захисту американських громадян в Україні? Введіть спочатку 101-шу повітрянодесантну дивізію у Київ, далі оголосить безпольотну зону над Україною, що мені вчить вас?
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07.11.2022 21:38 Ответить
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07.11.2022 21:51 Ответить
Слава Герою🇱🇷🇱🇷🇱🇷👍
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07.11.2022 21:57 Ответить
R.I.P. Hero.
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07.11.2022 22:28 Ответить
Чому шостий? Вісім Карл! Вже вісім, Карл! 8!!! Зелёній владі ці герої нідочого. Це як і народ України, є та й є, нема та й годі. Вороже ставлення до свого народу, до патріотів та іноземців які віддали найцінніше.

Ось ця новина була три дні потому-

Скайлар Джеймс Грег, 23-річний житель Вашингтона, який пішов з дому навесні, щоб приєднатися до українських військових, помер.

Daily Beast повідомила в п'ятницю, що батько і командир Грегга в Україні підтвердили смерть чоловіка. Український командир, який відмовився розкрити своє ім'я виданню новин, також сказав, що не може розкрити, де саме загинув Ґрегг, через занепокоєння безпекою, оскільки Україна продовжує боротьбу з Росією.

У червні, незабаром після прибуття в Україну, Грегг отримав поранення під час боїв під Харковом на сході країни. The Daily Beast повідомила, що Грегг був поранений там, 14 осколків проникли в його тіло і залишили його одужувати в лікарні.
Тим не менш, Грегг на той момент був твердо налаштований повернутися на передову конфлікту з Міжнародним легіоном - групою іноземних добровольців, які воюють під командуванням Сил територіальної оборони України. Вважалося, що цієї весни в підрозділі було близько 20 000 осіб, і з моменту свого формування він брав участь у боях у різних умовах.

Грегг став одним із небагатьох американців, які загинули в боях в Україні з початку війни в лютому, включаючи двох американців, які загинули в боях на сході України протягом літа.
США не заохочують своїх громадян їздити в Україну чи брати участь у конфлікті, але це не зупинило Ґреґга, коли, мотивований образами звірств, вчинених російськими військами в Україні, він викрався з дому свого батька на Orcas. Айленд у Вашингтоні та поїхав до України, щоб допомогти цій країні відбити напад Росії.
«Я не міг просто сидіти поряд. Мені потрібно було щось зробити», - сказав Ґреґґ The Daily Beast у червні. «Я не міг просто сидіти поряд. У мене є друзі в Україні. Це так жахливо, що відбувається. Мені потрібно було щось зробити».

Грегг не мав військового досвіду, коли приїхав в Україну, але став кулеметником після короткого періоду навчання. У червні батько Грегга Стів сказав, що його син любить читати і, можливо, надихнувся романом Ернеста Хеммінгуея «По кому дзвонить дзвоник» - романом про американця, який їде до Іспанії, щоб боротися з фашизмом під час громадянської війни в Іспанії.
«Ви знаєте, Скайлер завжди хотів викластися на повну, і якщо він помре, то він хотів, щоб це стало прикладом і прожило його повноцінне життя», - сказав Стів Грегг The Daily Beast. «Він насолоджувався людськими зв'язками, і мені важко критикувати його бажання допомагати людям. Я не можу це критикувати.»
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07.11.2022 22:42 Ответить
Не 6 , а вісім, 8 ! Дивись в середені сторінку під графою-

Foreign fighters and volunteers

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_War
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07.11.2022 22:50 Ответить
Украіна сумує за ГЕРОЯМИ , які віддали найцінніше за вільну Украіну -
це життя 😪😪😪
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08.11.2022 01:09 Ответить
HERO
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08.11.2022 05:33 Ответить
 
 