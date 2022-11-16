В окупованому Скадовську зросла кількість окупантів, - мер Яковлєв

В окупованому Скадовську, що на лівобережній частині Херсонщині, спостерігається велика кількість російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів мер міста Олександр Яковлєв.

"Велика кількість військових заселилася в місто, вони присутні всюди, це також створює напругу додаткову. Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, складно сказати", – розповів очільник міста.

Він також заявив, що до нього надходить інформація про захоплення новоприбулими російськими військовими житла місцевих жителів.

"Вони (військові. - Ред.) особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що "ми тут назавжди" і "ми брати", а поводяться, як завжди, зухвало", – додав мер.

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