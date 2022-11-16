УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6208 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 498 4

В окупованому Скадовську зросла кількість окупантів, - мер Яковлєв

скадовськ

В окупованому Скадовську, що на лівобережній частині Херсонщині, спостерігається велика кількість російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів мер міста Олександр Яковлєв.

"Велика кількість військових заселилася в місто, вони присутні всюди, це також створює напругу додаткову. Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, складно сказати", – розповів очільник міста.

Він також заявив, що до нього надходить інформація про захоплення новоприбулими російськими військовими житла місцевих жителів.

"Вони (військові. - Ред.) особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що "ми тут назавжди" і "ми брати", а поводяться, як завжди, зухвало", – додав мер.

Читайте: Сили оборони вдарили по окупантах на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси. Знищено склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17755) окупація (6740) Скадовськ (68) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ми тут назавжди" кажете? Ви там доки не отримаєте пізди
До речі, Хаймарсам дуже подобаються скупчення окупантів в одному місці
показати весь коментар
16.11.2022 13:10 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
16.11.2022 13:16 Відповісти
Кацапи планують лежати тут в землі назавжди. Але ні. Бульдозери...вантажівки...крематорій...
показати весь коментар
16.11.2022 13:12 Відповісти
Read - Skadovsk becomes next strategic target for 3CY HIMARS strikes.
показати весь коментар
16.11.2022 16:02 Відповісти
 
 