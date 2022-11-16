Силами ВМС за добу знищено 20 окупантів, російські БМП та БПЛА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФї.

Про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби, 15 листопада, морські піхотинці знищили 14 окупантів та БПЛА. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 6 чоловік живої сили та БМП", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили дві ворожі мінометні системи 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО

Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.