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Українські воїни знищили дві ворожі мінометні системи 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО

Аеророзвідники разом із підрозділом артилерійської підтримки знищили два самохідних міномети калібру 240 міліметрів 2С4 "Тюльпан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розповіли про успішну атаку українських мінометників: "Два человека погибли. Они уже сгорели. Кости одни торчат". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7492) міномет (106)


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Топ коментарі
+17
Добра рибалка, ловіть орків великих і маленьких
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16.11.2022 09:57
+15
и о погоде
///
У орловській області рф безпілотник підірвав нафтобазу, - губєрнатор андрєй кличков.

https://t.me/channel24_ua/62638

Йдеться про село Сталевий Кінь. Від українського кордону до цього села - майже 175 км.
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16.11.2022 10:00
+11
ЗСУ-ви найкращі воїни...
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16.11.2022 10:00
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Добра рибалка, ловіть орків великих і маленьких
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16.11.2022 09:57 Відповісти
ЗСУ-ви найкращі воїни...
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16.11.2022 10:00 Відповісти
и о погоде
///
У орловській області рф безпілотник підірвав нафтобазу, - губєрнатор андрєй кличков.

https://t.me/channel24_ua/62638

Йдеться про село Сталевий Кінь. Від українського кордону до цього села - майже 175 км.
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16.11.2022 10:00 Відповісти
може ,,мопед" заблукав?
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16.11.2022 20:32 Відповісти
Рєдкий трофєй…
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16.11.2022 10:15 Відповісти
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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16.11.2022 10:21 Відповісти
++
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16.11.2022 11:41 Відповісти
трек бомба
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16.11.2022 23:22 Відповісти
 
 