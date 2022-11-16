Українські воїни знищили дві ворожі мінометні системи 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО
Аеророзвідники разом із підрозділом артилерійської підтримки знищили два самохідних міномети калібру 240 міліметрів 2С4 "Тюльпан".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
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+17 Валентина Саюн #523841
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+15 Вася Шевченко #371210
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+11 Александр Чуднивец #474549
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У орловській області рф безпілотник підірвав нафтобазу, - губєрнатор андрєй кличков.
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Йдеться про село Сталевий Кінь. Від українського кордону до цього села - майже 175 км.