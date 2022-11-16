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Украинские воины уничтожили две вражеские минометные системы 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО

Аэроразведчики вместе с подразделением артиллерийской поддержки уничтожили два самоходных миномета калибра 240 миллиметров 2С4 "Тюльпан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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уничтожение (7171) миномет (98)


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Топ комментарии
+17
Добра рибалка, ловіть орків великих і маленьких
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16.11.2022 09:57
+15
и о погоде
///
У орловській області рф безпілотник підірвав нафтобазу, - губєрнатор андрєй кличков.

https://t.me/channel24_ua/62638

Йдеться про село Сталевий Кінь. Від українського кордону до цього села - майже 175 км.
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16.11.2022 10:00
+11
ЗСУ-ви найкращі воїни...
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16.11.2022 10:00
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Добра рибалка, ловіть орків великих і маленьких
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16.11.2022 09:57 Ответить
ЗСУ-ви найкращі воїни...
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16.11.2022 10:00 Ответить
и о погоде
///
У орловській області рф безпілотник підірвав нафтобазу, - губєрнатор андрєй кличков.

https://t.me/channel24_ua/62638

Йдеться про село Сталевий Кінь. Від українського кордону до цього села - майже 175 км.
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16.11.2022 10:00 Ответить
може ,,мопед" заблукав?
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16.11.2022 20:32 Ответить
Рєдкий трофєй…
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16.11.2022 10:15 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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16.11.2022 10:21 Ответить
++
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16.11.2022 11:41 Ответить
трек бомба
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16.11.2022 23:22 Ответить
 
 