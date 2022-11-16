Украинские воины уничтожили две вражеские минометные системы 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО
Аэроразведчики вместе с подразделением артиллерийской поддержки уничтожили два самоходных миномета калибра 240 миллиметров 2С4 "Тюльпан".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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У орловській області рф безпілотник підірвав нафтобазу, - губєрнатор андрєй кличков.
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Йдеться про село Сталевий Кінь. Від українського кордону до цього села - майже 175 км.