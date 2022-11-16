У Херсон відправили ще 210 терміналів Starlink

У Херсон направили ще 210 терміналів Starlink, за допомогою яких облаштують 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.

Про це повідомляють у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша партія Старлінків вже там. На їх базі запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Люди там виходять на зв'язок з рідними, щоб нарешті розповісти, як вони. Дізнаються, які ще міста ЗСУ звільнили від окупантів. І заряджають девайси від генераторів.

Місцеві годинами проводять там час і не можуть наговоритися. Адже довго були без зв'язку і доступу до новин", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що протягом двох тижнів буде облаштовано 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.

"Частину терміналів також передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок допоможе їм якнайшвидше відновити область", - додають у Мінцифри.