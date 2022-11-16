УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5962 відвідувача онлайн
Новини Війна
626 2

У Херсон відправили ще 210 терміналів Starlink

starlink

У Херсон направили ще 210 терміналів Starlink, за допомогою яких облаштують 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.

Про це повідомляють у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша партія Старлінків вже там. На їх базі запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Люди там виходять на зв'язок з рідними, щоб нарешті розповісти, як вони. Дізнаються, які ще міста ЗСУ звільнили від окупантів. І заряджають девайси від генераторів.

Місцеві годинами проводять там час і не можуть наговоритися. Адже довго були без зв'язку і доступу до новин", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні мобільний зв’язок працює на генераторі та Starlink, - Федоров

Зазначається, що протягом двох тижнів  буде облаштовано 60  Wi-Fi точок з інтернетом по всій області.

"Частину терміналів також передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам. Зв’язок допоможе їм якнайшвидше відновити область", - додають у Мінцифри.

Херсон (3421) Мінцифри (1204) Starlink (267) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де хейтери Маска? Чо не хейтять?
показати весь коментар
16.11.2022 14:54 Відповісти
Зашибісь! На фронті не вистачає терміналів для організації зв'язку, а Федоров ставить старим бабцям вай-фаї безкоштовні.
Чим вони там у Києві думають?
показати весь коментар
16.11.2022 15:33 Відповісти
 
 