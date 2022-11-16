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Росіяни перетворюють Мелітополь на військову базу, - Центр національного спротиву

мелітополь

У місті та на околицях активно споруджують укріпрайон, триває мінування. До копання траншей примусово залучають місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті з’явилось багато піхоти з Херсонського напрямку, окупантів розселяють в хатах мешканців навколишніх сіл, власників помешкань виселяють. В самому Мелітополі зафіксовані випадки мародерства, зокрема прибулі, після поразки битви за Херсон, росіяни забирали продукти у місцевих на ринках", - йдеться в повідомленні. 

Місцевих мешканців не пускають в район  Мелітопольського аеропорту, крім тих хто там проживає. Зафіксовані випадки, коли людей які їхали провідати старих родичів затримували й відправляли в підвал.

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Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6740)


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так в..біть по ній Хаймерсом!! новина в чому???
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16.11.2022 13:57 Відповісти
Бавовна придёт порядок наведёт
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16.11.2022 14:00 Відповісти
Вже в Херсоні робили базу, і зараз годують українських раків.
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16.11.2022 16:23 Відповісти
 
 