280 дітей зникли безвісти з початку повномасштабної війни

З 24 лютого до Нацполіції надійшли звернення про 7835 зниклих безвісти дітей, з них 7555 розшукано.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Управління ювенальної превенції Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 24 лютого станом на сьогодні (16 листопада - ред.) до органів Нацполіції надійшло 7704 звернення про безвісти зниклих дітей, а саме 7835 таких дітей. З початку року це 10 тисяч дітей. Вжитими заходами 7555 дітей розшукано, 280 залишаються в активному пошуку", – розповів Шанько.

Після початку повномасштабної війни особлива увага підрозділів Національної поліції спрямована на встановлення місцезнаходження дітей, які зникли в результаті воєнних дій. З цією метою також було започатковано чат-бот "Пошук дітей" в Telegram-каналі. До чат-бота надійшло 151 повідомлення щодо пошуку 130 дітей та 11 дорослих, з яких 87 дітей вже розшукано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина надає 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти в Україні