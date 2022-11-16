103 дитини, депортовані до Росії, вдалось повернути додому, - поліція

11 129 дітей незаконно депортовано до Росії, з них повернуто 103 дитини.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Управління ювенальної превенції Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності. Державними інституціями наразі напрацьовуються механізми, а також їх правове закріплення у законодавстві України щодо повернення цих дітей. Незаконна депортація, умисні вбивства, сексуальне насильство щодо дорослих та дітей – це далеко не весь список злочинних діянь російських загарбників проти українського населення", – зазначив Шанько.

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