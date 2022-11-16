"Укрзалізниця" запускає потяг Київ - Ізюм
"Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ - Ізюм. Потяг почне курсувати вже від завтра, з 17 листопада.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Потяг №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку він починатиме рух о 18:22 і прибуватиме до столиці о 06:10.
"Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", - додає пресслужба.
Нагадаємо, УЗ відкрила продаж квитків на новий рейс №93/94 Харків-Хелм. Також очікується відновлення залізничного сполучення з нещодавно визволеним Херсоном у найближчі 10 днів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТутАхламон
показати весь коментар16.11.2022 17:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль