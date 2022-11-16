Керівництво Волинської митниці створило незаконну схему ввезення товарів. ДОКУМЕНТ

Буковинська державна митниця оприлюднила інформацію, що на Волинській митниці створена схема незаконного ввезення товарів широкого вжитку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ. про це стало відомо із документа, який опинився у розпорядженні редакції.

У зверненні заступника начальника Буковинської митниці Ю.Терещука на ім'я в.о. Голови державної митної служби України В. Демченка, зазначається, що "незаконна схема ввезення товарів організована керівництовм Волинської митниці", зокрема М.Татарчуком.

Згідно з листом, значна кількість товарів ввозиться під фіктивно створені благодійні фонди, назви яких наводяться у тексті.

Автор звернення, заступник начальника буковинської митниці Ю.Терещук, зазначає, що жодна із перелічених благодійних організацій не займається збором коштів, відправники даного товару не існують, або вперше чують, що були відправниками товару на адреси українських організацій.

Терещук заявив, що здійснив об'їзд юридичних адрес, на які зареєстровані благодійні організації та встановив, що "по вказаних адресах благодійні організації відсутні".

Він звертається до в.о. голови Держмитслужби із пропозицією призначити перевірку цієї ситуації, внаслідок чого, на його думку, держава втратила "сотні мільйонів гривень".





