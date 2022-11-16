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Новини
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Керівництво Волинської митниці створило незаконну схему ввезення товарів. ДОКУМЕНТ

Буковинська державна митниця оприлюднила інформацію, що на Волинській митниці створена схема незаконного ввезення товарів широкого вжитку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ. про це стало відомо із документа, який опинився у розпорядженні редакції.

У зверненні заступника начальника Буковинської митниці Ю.Терещука на ім'я в.о. Голови державної митної служби України В. Демченка, зазначається, що "незаконна схема ввезення товарів організована керівництовм Волинської митниці", зокрема М.Татарчуком. 

Згідно з листом, значна кількість товарів ввозиться під фіктивно створені благодійні фонди, назви яких наводяться у тексті. 

Автор звернення, заступник начальника буковинської митниці Ю.Терещук, зазначає, що жодна із перелічених благодійних організацій не займається збором коштів, відправники даного товару не існують, або вперше чують, що були відправниками товару на адреси українських організацій. 

Терещук заявив, що здійснив об'їзд юридичних адрес, на які зареєстровані благодійні організації та встановив, що "по вказаних адресах благодійні організації відсутні".  

Він звертається до в.о. голови Держмитслужби із пропозицією призначити перевірку цієї ситуації, внаслідок чого, на його думку, держава втратила "сотні мільйонів гривень". 

Керівництво Волинської митниці створило незаконну схему ввезення товарів 01
Керівництво Волинської митниці створило незаконну схему ввезення товарів 02
Керівництво Волинської митниці створило незаконну схему ввезення товарів 03

Автор: 

митниця (1881) Державна митна служба (658)


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Топ коментарі
+13
розстріляти накуй
майно конфіскувати
дружин чи чоловіків та дітей в самий куйовий гуртожиток без права займати керівні посади пожиттево
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16.11.2022 19:56
+12
На передову цих сук, війна в країні а що не день то схеми схеми корупція. Коли це закінчиться
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16.11.2022 19:52
+8
А зєля в них буде за командира?
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16.11.2022 20:00
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На передову цих сук, війна в країні а що не день то схеми схеми корупція. Коли це закінчиться
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16.11.2022 19:52 Відповісти
А зєля в них буде за командира?
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16.11.2022 20:00 Відповісти
розстріляти накуй
майно конфіскувати
дружин чи чоловіків та дітей в самий куйовий гуртожиток без права займати керівні посади пожиттево
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16.11.2022 19:56 Відповісти
Свій свого не розстрілює, а прикриває.
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16.11.2022 19:59 Відповісти
а як же тікток???
самий мужній, самий кращий, сміливіший, наш, наш, наш...
ми що, держава дебілів як параша???
це ми дійсно такі дурні, чи це боти строчать???
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16.11.2022 20:16 Відповісти
До чого тут тікток?
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17.11.2022 05:13 Відповісти
Та ти що? Вже хтось сидить? Ні. Бо Волинь процвітає зеленими тварями.
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16.11.2022 19:58 Відповісти
смішний ти...щойно здили лист, а ти вже "хто сидить" Тут понад 30 років корупція буяє
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16.11.2022 21:03 Відповісти
Вона і буде буять. Бо українці дуже влучно ходять на вибори 30 років.
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17.11.2022 05:14 Відповісти
А митники усі і завжди кольору влади.
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16.11.2022 21:06 Відповісти
Смішно. Волинська (як і решта митниць, включаючи Буковинську) займається таким з 1991 року...
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16.11.2022 19:59 Відповісти
Украінці життя кладуть, щоб Україну відстояти, а тилові гниди на їх крові крисячать, під контролем УСІХ ВІДПОВІДАЛЬНИХ керівників митниці!!
Потім трухани машинами в спортивних клумаках, розвозять «невідомим особам в Киів» за адресами!! Або «потіхамувлєс», коли ідуть загашені в машині і порушують Закон!!
СтефанчукМонастирський з НацПоліцією знають це добре, як і самі поліціянти!
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16.11.2022 20:10 Відповісти
Це вони вміють ! Морадерів в нашій країні майже стількі скількі захистників !
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16.11.2022 20:19 Відповісти
А шо тут нового крали і будуть краси паскуди..
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16.11.2022 20:24 Відповісти
А коли там хеленский та баканов хвастали - все ,в Україні контрабанди немає. Якась така чуйка шо найкрашій і честний друг за кордоном баблишко от контрабанди окучіває і чекеає на товариша.
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16.11.2022 20:39 Відповісти
Всі митники на всіх митницях гребуть лаве, діляться з начальством, яке в свою чергу возить кеш на Київ. Всі в темі і всі в долі.
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16.11.2022 20:53 Відповісти
внутрішня конкуренція))
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16.11.2022 21:04 Відповісти
Щось не поділили або на посаду хтось оком накинув.
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16.11.2022 21:14 Відповісти
Та так корупція з 91го року,була і буде,через дурацькі митні закони,поставте наприклад 10%на все і вези скільки влізе,і ніхто бне парився тими взятками.
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16.11.2022 21:28 Відповісти
Нам эти "авгиевы конюшни" придётся вычищать ещё очень долго ...
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16.11.2022 21:29 Відповісти
Розкажу коротко свою історію. Волинська митниця проводила тендер на закупівлю електричних котлів з монтажем в кількості 9шт і вартість закупівлі була виставлена 1107000грн. Я був учасником і зайняв перше місце з сумою 635000грн друге місце було з сумою 990000тис. Мою пропозицію відхили, через те, що котли які я подав ніби не підходять по найвищим якісним критеріям які сама митниця і встановила. Я подавався з котлами європейськими, а конкурент з саморобними, якість яких я вивчив ознайомившись з документацією яку надав конкурент стало зрозуміло, що собі вартість тих котлів не перевищує і 5тис грн, ну да ладно, можливо підприємець дійсно талант, але вивчаючи надалі документацію яку надав конкурент виявилось, що цей тендер взагалі був написаний саме для того учасника, і цю закупівлю неможливо виграти ніяк. Саме смішне, що під час кваліфікації учасників, ще навіть не були визначені переможці, з приймальні митниці мені зателефонували і кажуть: "Де ваш акт про надання послуг, кидайте швидше бо я віддаю в казначейство на оплату". Як виявилось це просто переплутали номер, мали на набрати до учасника під номером 2, а подзвонили до мене. Вловлюєте як порушують закони, просять акт про надання послуг в процесі кваліфікації, тобто ще не надана послуга, а вже хочуть оплатити. Ось так працюють на волинській митниці
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17.11.2022 06:44 Відповісти
Знаєте, чому все це діє на Волинській митниці?
Тому, що голова ОВА Погуляйко одружений на сестрі Данілова, голови РНБО. Отже, все надійно прикрито, розслідування буде марним.
Точніше, його не буде зовсім.
Картіна маслом!
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17.11.2022 07:14 Відповісти
Чому тоді дружина Вікторія Анатоліївна, а Данілов - Мячеславович?)
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21.11.2022 15:32 Відповісти


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Реєстрація: 21.11.2022

А ви, мадам, чому з реєстрацією тягнули?
Не було важливого приводу?
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21.11.2022 18:09 Відповісти
 
 