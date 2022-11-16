Руководство Волынской таможни создало незаконную схему ввоза товаров. ДОКУМЕНТ
Буковинская государственная таможня обнародовала информацию, что на Волынской таможне создана схема незаконного ввоза товаров широкого потребления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из оказавшегося в распоряжении редакции документа.
В обращении заместителя начальника Буковинской таможни Ю.Терещука на имя и.о. Главы государственной таможенной службы Украины В. Демченко отмечается, что "незаконная схема ввоза товаров организована руководством Волынской таможни", в частности М.Татарчуком.
Согласно письму значительное количество товаров ввозится под фиктивно созданные благотворительные фонды, названия которых приводятся в тексте.
Автор обращения, заместитель начальника буковинской таможни Ю.Терещук, отмечает, что ни одна из перечисленных благотворительных организаций не занимается сбором средств, отправители данного товара не существуют или впервые слышат, что были отправителями товара в адрес украинских организаций.
Терещук заявил, что совершил объезд юридических адресов, на которые зарегистрированы благотворительные организации и установил, что "по указанным адресам благотворительные организации отсутствуют".
Он обращается к и.о. главы Гостаможслужбы с предложением назначить проверку этой ситуации, в результате чего, по его мнению, государство потеряло "сотни миллионов гривен".
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самий мужній, самий кращий, сміливіший, наш, наш, наш...
ми що, держава дебілів як параша???
це ми дійсно такі дурні, чи це боти строчать???
Потім трухани машинами в спортивних клумаках, розвозять «невідомим особам в Киів» за адресами!! Або «потіхамувлєс», коли ідуть загашені в машині і порушують Закон!!
СтефанчукМонастирський з НацПоліцією знають це добре, як і самі поліціянти!
Тому, що голова ОВА Погуляйко одружений на сестрі Данілова, голови РНБО. Отже, все надійно прикрито, розслідування буде марним.
Точніше, його не буде зовсім.
Картіна маслом!
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А ви, мадам, чому з реєстрацією тягнули?
Не було важливого приводу?