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Руководство Волынской таможни создало незаконную схему ввоза товаров. ДОКУМЕНТ

Буковинская государственная таможня обнародовала информацию, что на Волынской таможне создана схема незаконного ввоза товаров широкого потребления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из оказавшегося в распоряжении редакции документа.

В обращении заместителя начальника Буковинской таможни Ю.Терещука на имя и.о. Главы государственной таможенной службы Украины В. Демченко отмечается, что "незаконная схема ввоза товаров организована руководством Волынской таможни", в частности М.Татарчуком.

Согласно письму значительное количество товаров ввозится под фиктивно созданные благотворительные фонды, названия которых приводятся в тексте.

Автор обращения, заместитель начальника буковинской таможни Ю.Терещук, отмечает, что ни одна из перечисленных благотворительных организаций не занимается сбором средств, отправители данного товара не существуют или впервые слышат, что были отправителями товара в адрес украинских организаций.

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Терещук заявил, что совершил объезд юридических адресов, на которые зарегистрированы благотворительные организации и установил, что "по указанным адресам благотворительные организации отсутствуют".

Он обращается к и.о. главы Гостаможслужбы с предложением назначить проверку этой ситуации, в результате чего, по его мнению, государство потеряло "сотни миллионов гривен".

Руководство Волынской таможни создало незаконную схему ввоза товаров 01
Руководство Волынской таможни создало незаконную схему ввоза товаров 02
Руководство Волынской таможни создало незаконную схему ввоза товаров 03

Автор: 

таможня (1962) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+13
розстріляти накуй
майно конфіскувати
дружин чи чоловіків та дітей в самий куйовий гуртожиток без права займати керівні посади пожиттево
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16.11.2022 19:56
+12
На передову цих сук, війна в країні а що не день то схеми схеми корупція. Коли це закінчиться
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16.11.2022 19:52
+8
А зєля в них буде за командира?
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16.11.2022 20:00
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Правила форума Совет форумчан
На передову цих сук, війна в країні а що не день то схеми схеми корупція. Коли це закінчиться
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16.11.2022 19:52 Ответить
А зєля в них буде за командира?
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16.11.2022 20:00 Ответить
розстріляти накуй
майно конфіскувати
дружин чи чоловіків та дітей в самий куйовий гуртожиток без права займати керівні посади пожиттево
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16.11.2022 19:56 Ответить
Свій свого не розстрілює, а прикриває.
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16.11.2022 19:59 Ответить
а як же тікток???
самий мужній, самий кращий, сміливіший, наш, наш, наш...
ми що, держава дебілів як параша???
це ми дійсно такі дурні, чи це боти строчать???
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16.11.2022 20:16 Ответить
До чого тут тікток?
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17.11.2022 05:13 Ответить
Та ти що? Вже хтось сидить? Ні. Бо Волинь процвітає зеленими тварями.
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16.11.2022 19:58 Ответить
смішний ти...щойно здили лист, а ти вже "хто сидить" Тут понад 30 років корупція буяє
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16.11.2022 21:03 Ответить
Вона і буде буять. Бо українці дуже влучно ходять на вибори 30 років.
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17.11.2022 05:14 Ответить
А митники усі і завжди кольору влади.
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16.11.2022 21:06 Ответить
Смішно. Волинська (як і решта митниць, включаючи Буковинську) займається таким з 1991 року...
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16.11.2022 19:59 Ответить
Украінці життя кладуть, щоб Україну відстояти, а тилові гниди на їх крові крисячать, під контролем УСІХ ВІДПОВІДАЛЬНИХ керівників митниці!!
Потім трухани машинами в спортивних клумаках, розвозять «невідомим особам в Киів» за адресами!! Або «потіхамувлєс», коли ідуть загашені в машині і порушують Закон!!
СтефанчукМонастирський з НацПоліцією знають це добре, як і самі поліціянти!
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16.11.2022 20:10 Ответить
Це вони вміють ! Морадерів в нашій країні майже стількі скількі захистників !
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16.11.2022 20:19 Ответить
А шо тут нового крали і будуть краси паскуди..
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16.11.2022 20:24 Ответить
А коли там хеленский та баканов хвастали - все ,в Україні контрабанди немає. Якась така чуйка шо найкрашій і честний друг за кордоном баблишко от контрабанди окучіває і чекеає на товариша.
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16.11.2022 20:39 Ответить
Всі митники на всіх митницях гребуть лаве, діляться з начальством, яке в свою чергу возить кеш на Київ. Всі в темі і всі в долі.
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16.11.2022 20:53 Ответить
внутрішня конкуренція))
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16.11.2022 21:04 Ответить
Щось не поділили або на посаду хтось оком накинув.
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16.11.2022 21:14 Ответить
Та так корупція з 91го року,була і буде,через дурацькі митні закони,поставте наприклад 10%на все і вези скільки влізе,і ніхто бне парився тими взятками.
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16.11.2022 21:28 Ответить
Нам эти "авгиевы конюшни" придётся вычищать ещё очень долго ...
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16.11.2022 21:29 Ответить
Розкажу коротко свою історію. Волинська митниця проводила тендер на закупівлю електричних котлів з монтажем в кількості 9шт і вартість закупівлі була виставлена 1107000грн. Я був учасником і зайняв перше місце з сумою 635000грн друге місце було з сумою 990000тис. Мою пропозицію відхили, через те, що котли які я подав ніби не підходять по найвищим якісним критеріям які сама митниця і встановила. Я подавався з котлами європейськими, а конкурент з саморобними, якість яких я вивчив ознайомившись з документацією яку надав конкурент стало зрозуміло, що собі вартість тих котлів не перевищує і 5тис грн, ну да ладно, можливо підприємець дійсно талант, але вивчаючи надалі документацію яку надав конкурент виявилось, що цей тендер взагалі був написаний саме для того учасника, і цю закупівлю неможливо виграти ніяк. Саме смішне, що під час кваліфікації учасників, ще навіть не були визначені переможці, з приймальні митниці мені зателефонували і кажуть: "Де ваш акт про надання послуг, кидайте швидше бо я віддаю в казначейство на оплату". Як виявилось це просто переплутали номер, мали на набрати до учасника під номером 2, а подзвонили до мене. Вловлюєте як порушують закони, просять акт про надання послуг в процесі кваліфікації, тобто ще не надана послуга, а вже хочуть оплатити. Ось так працюють на волинській митниці
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17.11.2022 06:44 Ответить
Знаєте, чому все це діє на Волинській митниці?
Тому, що голова ОВА Погуляйко одружений на сестрі Данілова, голови РНБО. Отже, все надійно прикрито, розслідування буде марним.
Точніше, його не буде зовсім.
Картіна маслом!
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17.11.2022 07:14 Ответить
Чому тоді дружина Вікторія Анатоліївна, а Данілов - Мячеславович?)
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21.11.2022 15:32 Ответить


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Реєстрація: 21.11.2022

А ви, мадам, чому з реєстрацією тягнули?
Не було важливого приводу?
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21.11.2022 18:09 Ответить
 
 