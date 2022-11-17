У Києві та області введено екстрені відключення світла

17 листопада у Києві та Київській області введено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.

У Київській області також введені відключення світла.

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