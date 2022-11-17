УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5246 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 096 9

У Києві та області введено екстрені відключення світла

електро

17 листопада у Києві та Київській області введено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.

У Київській області також введені відключення світла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина виділяє 1 млн євро для підтримки енергосектору України, - посольство

Автор: 

Київ (19638) Київська область (4084) електроенергія (6250) ДТЕК (1983)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По всій Україні введені.
показати весь коментар
17.11.2022 09:01 Відповісти
Вже навіть не аварійні. Вчора було 2 на 4 режим. 2 години світла, потім 4 години немає. І то цілий день. Вночі так само
показати весь коментар
17.11.2022 09:03 Відповісти
готуйся до того, що буде 2 на 4 режим - 2 години світла, 4 дні немає.
показати весь коментар
17.11.2022 09:08 Відповісти
"введені"?? а до того що було? випадкові відключення?
в нещасному Гостомелі, вчора світло увімкнули на 15 хвилин за цілий день
показати весь коментар
17.11.2022 09:07 Відповісти
менше будуть ЗЕ-марафон дивитися, може і в головах просвітліє...
показати весь коментар
17.11.2022 09:14 Відповісти
Якщо в країні масові відключення світла, то нахєра витрачати 2 млрд на тєлємарафон, який ніхто не буде дивитися? То може краще витрати ці мільярди на дрони і пікапи для ЗСУ? Чи знову не на часі критикувати Zелених виродків у владі?
показати весь коментар
17.11.2022 10:36 Відповісти
 
 