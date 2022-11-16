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Німеччина виділяє 1 млн євро для підтримки енергосектору України, - посольство

енергетика,електроенергія,енергосектор

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє Україні допомогу в розмірі 1 мільйон євро для підтримки енергетичного сектору України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посольства Німеччини в Україні.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро, як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Німеччина виділяє 1 млн євро для підтримки енергосектору України, - посольство 01

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Нагадаємо, 16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Автор: 

Німеччина (7470) енергетика (2611) електроенергія (6250)


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Топ коментарі
+4
"наша" ОПа, такі суми на туалетний папір витрачає. Там усі такі засранці...
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16.11.2022 20:18
+3
Єдиний тєлємарафон коштуватиме українцям 50 млн євро, а тут 1 млн - якась дрібниця.
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16.11.2022 20:18
+2
Ні про що. На пару мотків проволоки
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16.11.2022 20:03
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Ні про що. На пару мотків проволоки
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16.11.2022 20:03 Відповісти
Єдиний тєлємарафон коштуватиме українцям 50 млн євро, а тут 1 млн - якась дрібниця.
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16.11.2022 20:18 Відповісти
Німці посліднім часом радують
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16.11.2022 20:03 Відповісти
"наша" ОПа, такі суми на туалетний папір витрачає. Там усі такі засранці...
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16.11.2022 20:18 Відповісти
Батарейки надо купить... как это не смешно и не парадоксально...
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16.11.2022 20:36 Відповісти
Краще б товарами дали, гроші все одно вкрадуть...
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16.11.2022 21:04 Відповісти
товар ще розмитнювать треба буде або перепродавать через мережу АТБ
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16.11.2022 21:38 Відповісти
Та закупили б краще слабенькі генератори, сонячні батареї і аккумулятори та роздали потерпілим як гум поміч. То хоча б хоч світло було у людей.
Детек же приватне підприємство, то хай сам і відновлює працездатність свого обладнання, а потім через суд висува позов до кацапів.
А так ні людям користі ні для діла, все роздербанять по кишеням тай усе.
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16.11.2022 22:57 Відповісти
Потужно..!!!!
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16.11.2022 22:32 Відповісти
Захід виділяє мільйони, а обленерго володіють кацапські олігархи!
))))
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16.11.2022 22:33 Відповісти
 
 