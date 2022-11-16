Німеччина виділяє 1 млн євро для підтримки енергосектору України, - посольство
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє Україні допомогу в розмірі 1 мільйон євро для підтримки енергетичного сектору України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посольства Німеччини в Україні.
"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро, як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.
Топ коментарі
+4 Ig Shu
показати весь коментар16.11.2022 20:18 Посилання
+3 Super Gut
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+2 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар16.11.2022 20:03 Посилання
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Детек же приватне підприємство, то хай сам і відновлює працездатність свого обладнання, а потім через суд висува позов до кацапів.
А так ні людям користі ні для діла, все роздербанять по кишеням тай усе.
))))