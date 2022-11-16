Німеччина виділяє 1 млн євро для підтримки енергосектору України, - посольство

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє Україні допомогу в розмірі 1 мільйон євро для підтримки енергетичного сектору України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посольства Німеччини в Україні.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро, як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.