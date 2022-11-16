Німеччина оновила список допомоги Україні: передала снаряди для РСЗВ MARS II, тягачі й кулемети
Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.
Повний список наданої впродовж тижня допомоги опубліковано на сайті німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, Німеччина додатково передала Україні:
- три тягачі танків М1070 Oshkosh;
- 17 прикордонних машин;
- запчастини до великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
- 116 мобільних систем опалення;
- 10 датчиків та глушників проти дронів;
- 20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів;
- один навантажувач.
Топ коментарі
+8 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар16.11.2022 15:14 Посилання
+7 Зэлэный_Змий
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+7 Vladislav Ch
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У мене стійке враження, що тільки Україна гідна ******** бойових систем - бо Україна не сцить їх застосовувати.
Якби розсосисія напала на Німеччину, ті одразу затремтіли би, зробили "фуй, фуй, шкандаль" собі у штанцята 💩 - і хенде хох. "Вир зинд толераст, вир зинд капут! НАТО дас век, НАТО нойн, руссиш хотель, путин гросс пенисштуцер, ja, ja!" 🥴🤢
Hände hoch - Hans up
Wir sind tolerant - we are tolerant < note, tolerance not a German original word
Wir sind kaputt - we are de-stroyed
NATO, das [muß] weg - NATO, that [must] a-way
NATO nein - NATO not no
Russisch Hotel - Russian hostel
Putin großer Penis-Stutzer - Putin great Penis-Cutter? < note, Penis-Stutzer / Penisstutzer I hear now first time
😂
Liechtenstein and Austria
would should attack with
Dollar notes and Maple Leaf,
as Putin should have done.
https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/pfbid0R1UjMFSpGZjYnuqT1Noj9CvkiWuyyxfg3N4vB8Yq3DPPDnWC5vDW75AdMxi5MEoNl?__cft__[0]=AZVbJoN0lhtTRa9eT4IvsHF25s6RHS-209wEYM9Kk_cmV6POSdnFysX_6u71dnendKggkIFIEv-TSlPd_0nr3yBeeSFj6pQg2gc5MDVgn9Bl3oqqORVcTkZMukxOpsH_QuOYqLuBxNIL8gKVwwqICClFf_ZjmwBLdbjJkOsbcuJCBw&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч.
Удар по території Польщі це також тест на те наскільки ******* українське суспільство є одурманене так званим «єдиним телемарафоном».
Як тільки в ручних блогерів та експертів знову почнеться антинатівська істерія («все пропало», «ми нікому непотрібні», «нас ніхто у НАТО не прийме», «захід зливає члена НАТО Польщу» і так далі), значить знову пропихуватимуть Україні нейтральний статус і мирні переговори з РФ.
Уважно слідкуймо за риторикою.
3 тягача для танков!!!
Ремкомплекты для пулеметов...
Вы это серьезно?!
І чи не зарано ви насміхаєтес з тих, завдяки кому ми можемо продовжувати перемагати?
В это время можно посмотреть на поставки САУ из США, которых там неимоверное количество и которые им практически точно не понадобятся, много старых модификаций и у них снарядов нет для огненного вала в принципе, все давно уже решают дроны с высокоточными ракетами, а не тысячи снарядов. Ответ - 0 САУ поставлено. Так что Шольца и Макрона обвинять не в чем. Притом Германия пострадала от войны в экономическом плане в абсолютном отношении сильнее, чем мы. Они потеряли больше миллиардов евро, чем даже мы, даже с учетом разрушений. Они могли их не терять, а спокойно жрать газ по северным потоком 1 и 2 и не иметь проблем, но этого не сделали.
Удивительно, что не слышно похвал и в адрес фрау Меркель. Как она боролась за Мир, против Путина. Какой ее вклад в события 2014 года и февраля 2022...
Принципиальность Германии в мировой политике,
отсутствие двойных стандартов достойны большего освещения-
продолжай, Владислав.
So, she creates them.