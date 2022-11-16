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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина оновила список допомоги Україні: передала снаряди для РСЗВ MARS II, тягачі й кулемети

mars

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Повний список наданої впродовж тижня допомоги опубліковано на сайті німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Німеччина додатково передала Україні:

  • три тягачі танків М1070 Oshkosh;
  • 17 прикордонних машин;
  • запчастини до великокаліберного кулемета М2;
  • 24 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
  • 116 мобільних систем опалення;
  • 10 датчиків та глушників проти дронів;
  • 20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів;
  • один навантажувач.

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Автор: 

Німеччина (7470) допомога (8430) Україна (5952)


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Топ коментарі
+8
Шольц останнє вигріб з запасів бундесверу,що будуть робити коли Люксембург нападе?
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16.11.2022 15:14
+7
висловлювати занепокоєння.
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16.11.2022 15:15
+7
Германия одной из первых поставила САУ хорошего качества. Франция тоже и притом много. Также Германия первой поставила умные снаряды, которые тысячекратно лучше обычных неуправляемых (плюс дальность же выше), при этом не боялась про кражу технологии, наверное они лучше других понимают, что кацапам что не отдай, они повторить никогда не смогут, всегда будут жигули на выходе.

В это время можно посмотреть на поставки САУ из США, которых там неимоверное количество и которые им практически точно не понадобятся, много старых модификаций и у них снарядов нет для огненного вала в принципе, все давно уже решают дроны с высокоточными ракетами, а не тысячи снарядов. Ответ - 0 САУ поставлено. Так что Шольца и Макрона обвинять не в чем. Притом Германия пострадала от войны в экономическом плане в абсолютном отношении сильнее, чем мы. Они потеряли больше миллиардов евро, чем даже мы, даже с учетом разрушений. Они могли их не терять, а спокойно жрать газ по северным потоком 1 и 2 и не иметь проблем, но этого не сделали.
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16.11.2022 15:49
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Шольц останнє вигріб з запасів бундесверу,що будуть робити коли Люксембург нападе?
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16.11.2022 15:14 Відповісти
висловлювати занепокоєння.
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16.11.2022 15:15 Відповісти
Щольц за всіх варіантів назавжди залишится ліверною ковбасою.
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16.11.2022 15:24 Відповісти
А ********** їм взагалі ота супертехнологічна зброя?
У мене стійке враження, що тільки Україна гідна ******** бойових систем - бо Україна не сцить їх застосовувати.
Якби розсосисія напала на Німеччину, ті одразу затремтіли би, зробили "фуй, фуй, шкандаль" собі у штанцята 💩 - і хенде хох. "Вир зинд толераст, вир зинд капут! НАТО дас век, НАТО нойн, руссиш хотель, путин гросс пенисштуцер, ja, ja!" 🥴🤢
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16.11.2022 16:00 Відповісти
😂

Hände hoch - Hans up

Wir sind tolerant - we are tolerant < note, tolerance not a German original word

Wir sind kaputt - we are de-stroyed

NATO, das [muß] weg - NATO, that [must] a-way

NATO nein - NATO not no

Russisch Hotel - Russian hostel

Putin großer Penis-Stutzer - Putin great Penis-Cutter? < note, Penis-Stutzer / Penisstutzer I hear now first time

😂
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16.11.2022 16:27 Відповісти
Luxemburg, Switzerland,
Liechtenstein and Austria
would should attack with
Dollar notes and Maple Leaf,
as Putin should have done.
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16.11.2022 16:14 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.magera?__cft__[0]=AZVbJoN0lhtTRa9eT4IvsHF25s6RHS-209wEYM9Kk_cmV6POSdnFysX_6u71dnendKggkIFIEv-TSlPd_0nr3yBeeSFj6pQg2gc5MDVgn9Bl3oqqORVcTkZMukxOpsH_QuOYqLuBxNIL8gKVwwqICClFf_ZjmwBLdbjJkOsbcuJCBw&__tn__=-UC%2CP-R Andriy Magera

https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/pfbid0R1UjMFSpGZjYnuqT1Noj9CvkiWuyyxfg3N4vB8Yq3DPPDnWC5vDW75AdMxi5MEoNl?__cft__[0]=AZVbJoN0lhtTRa9eT4IvsHF25s6RHS-209wEYM9Kk_cmV6POSdnFysX_6u71dnendKggkIFIEv-TSlPd_0nr3yBeeSFj6pQg2gc5MDVgn9Bl3oqqORVcTkZMukxOpsH_QuOYqLuBxNIL8gKVwwqICClFf_ZjmwBLdbjJkOsbcuJCBw&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч.
Удар по території Польщі це також тест на те наскільки ******* українське суспільство є одурманене так званим «єдиним телемарафоном».

Як тільки в ручних блогерів та експертів знову почнеться антинатівська істерія («все пропало», «ми нікому непотрібні», «нас ніхто у НАТО не прийме», «захід зливає члена НАТО Польщу» і так далі), значить знову пропихуватимуть Україні нейтральний статус і мирні переговори з РФ.

Уважно слідкуймо за риторикою.
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16.11.2022 15:29 Відповісти
Это было бы смешно, если бы не было так грустно...

3 тягача для танков!!!
Ремкомплекты для пулеметов...

Вы это серьезно?!
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16.11.2022 15:35 Відповісти
А ви продовжуєте думати, що вам всю номенклатуру «викатують» у новинах?
І чи не зарано ви насміхаєтес з тих, завдяки кому ми можемо продовжувати перемагати?
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16.11.2022 16:30 Відповісти
Дають, що лишилось, а не те що нам треба.
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16.11.2022 15:44 Відповісти
Германия одной из первых поставила САУ хорошего качества. Франция тоже и притом много. Также Германия первой поставила умные снаряды, которые тысячекратно лучше обычных неуправляемых (плюс дальность же выше), при этом не боялась про кражу технологии, наверное они лучше других понимают, что кацапам что не отдай, они повторить никогда не смогут, всегда будут жигули на выходе.

В это время можно посмотреть на поставки САУ из США, которых там неимоверное количество и которые им практически точно не понадобятся, много старых модификаций и у них снарядов нет для огненного вала в принципе, все давно уже решают дроны с высокоточными ракетами, а не тысячи снарядов. Ответ - 0 САУ поставлено. Так что Шольца и Макрона обвинять не в чем. Притом Германия пострадала от войны в экономическом плане в абсолютном отношении сильнее, чем мы. Они потеряли больше миллиардов евро, чем даже мы, даже с учетом разрушений. Они могли их не терять, а спокойно жрать газ по северным потоком 1 и 2 и не иметь проблем, но этого не сделали.
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16.11.2022 15:49 Відповісти
В Німеччині кілька тисяч броньованих машин,дали через 8 місяців 30 шт найменш захищених дінго,Гепарди без снарядів а Греції у 90-х віддали (просто так),500 бмп1.
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16.11.2022 16:00 Відповісти
Владислав, я плачу. Какие немцы маладцы...

Удивительно, что не слышно похвал и в адрес фрау Меркель. Как она боролась за Мир, против Путина. Какой ее вклад в события 2014 года и февраля 2022...

Принципиальность Германии в мировой политике,
отсутствие двойных стандартов достойны большего освещения-
продолжай, Владислав.
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16.11.2022 16:06 Відповісти
Ms Makkerel is the goddess of refugees.

So, she creates them.
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16.11.2022 16:17 Відповісти
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16.11.2022 16:36 Відповісти
американцы предоставили тысячи Джавелинов и Стингеров, десятки Хаймерсов и тысячи ракет к ним, сотни гаубиц М777 и десятки если не сотни тысяч снарядов к ним, Екскалибуры, разведданые в конце концов, лучше бы помолчал и не позорился со своей Германией
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16.11.2022 16:24 Відповісти
А гвозди? Вы ещё про гвозди забыли! Дайте гвоздей побольше.
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16.11.2022 15:59 Відповісти
 
 