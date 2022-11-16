Німеччина оновила список допомоги Україні: передала снаряди для РСЗВ MARS II, тягачі й кулемети

Уряд Німеччини оновив список військової допомоги, переданої Україні. До нього, зокрема, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Повний список наданої впродовж тижня допомоги опубліковано на сайті німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, Німеччина додатково передала Україні:

три тягачі танків М1070 Oshkosh;

17 прикордонних машин;

запчастини до великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

116 мобільних систем опалення;

10 датчиків та глушників проти дронів;

20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів;

один навантажувач.

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