Германия обновила список помощи Украине: передала снаряды для РСЗО MARS II, тягачи и пулеметы
Правительство Германии обновило список военной помощи, переданной Украине. В него, в частности, вошли снаряды для РСЗО MARS II, тяжелые тягачи M1070 Oshkosh и пулеметы MG3 для бронированных эвакуационных машин.
Полный список предоставленной в течение недели помощи опубликован на сайте немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, Германия дополнительно передала Украине:
- три тягача танков М1070 Oshkosh;
- 17 пограничных машин;
- запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
- 24 MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
- 116 мобильных систем отопления;
- 10 датчиков и глушителей против дронов;
- 20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов;
- один погрузчик.
Топ комментарии
+8 Владимир Николенко #234291
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+7 Зэлэный_Змий
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+7 Vladislav Ch
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У мене стійке враження, що тільки Україна гідна ******** бойових систем - бо Україна не сцить їх застосовувати.
Якби розсосисія напала на Німеччину, ті одразу затремтіли би, зробили "фуй, фуй, шкандаль" собі у штанцята 💩 - і хенде хох. "Вир зинд толераст, вир зинд капут! НАТО дас век, НАТО нойн, руссиш хотель, путин гросс пенисштуцер, ja, ja!" 🥴🤢
Hände hoch - Hans up
Wir sind tolerant - we are tolerant < note, tolerance not a German original word
Wir sind kaputt - we are de-stroyed
NATO, das [muß] weg - NATO, that [must] a-way
NATO nein - NATO not no
Russisch Hotel - Russian hostel
Putin großer Penis-Stutzer - Putin great Penis-Cutter? < note, Penis-Stutzer / Penisstutzer I hear now first time
😂
Liechtenstein and Austria
would should attack with
Dollar notes and Maple Leaf,
as Putin should have done.
https://www.facebook.com/andriy.magera/posts/pfbid0R1UjMFSpGZjYnuqT1Noj9CvkiWuyyxfg3N4vB8Yq3DPPDnWC5vDW75AdMxi5MEoNl?__cft__[0]=AZVbJoN0lhtTRa9eT4IvsHF25s6RHS-209wEYM9Kk_cmV6POSdnFysX_6u71dnendKggkIFIEv-TSlPd_0nr3yBeeSFj6pQg2gc5MDVgn9Bl3oqqORVcTkZMukxOpsH_QuOYqLuBxNIL8gKVwwqICClFf_ZjmwBLdbjJkOsbcuJCBw&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч.
Удар по території Польщі це також тест на те наскільки ******* українське суспільство є одурманене так званим «єдиним телемарафоном».
Як тільки в ручних блогерів та експертів знову почнеться антинатівська істерія («все пропало», «ми нікому непотрібні», «нас ніхто у НАТО не прийме», «захід зливає члена НАТО Польщу» і так далі), значить знову пропихуватимуть Україні нейтральний статус і мирні переговори з РФ.
Уважно слідкуймо за риторикою.
3 тягача для танков!!!
Ремкомплекты для пулеметов...
Вы это серьезно?!
І чи не зарано ви насміхаєтес з тих, завдяки кому ми можемо продовжувати перемагати?
В это время можно посмотреть на поставки САУ из США, которых там неимоверное количество и которые им практически точно не понадобятся, много старых модификаций и у них снарядов нет для огненного вала в принципе, все давно уже решают дроны с высокоточными ракетами, а не тысячи снарядов. Ответ - 0 САУ поставлено. Так что Шольца и Макрона обвинять не в чем. Притом Германия пострадала от войны в экономическом плане в абсолютном отношении сильнее, чем мы. Они потеряли больше миллиардов евро, чем даже мы, даже с учетом разрушений. Они могли их не терять, а спокойно жрать газ по северным потоком 1 и 2 и не иметь проблем, но этого не сделали.
Удивительно, что не слышно похвал и в адрес фрау Меркель. Как она боролась за Мир, против Путина. Какой ее вклад в события 2014 года и февраля 2022...
Принципиальность Германии в мировой политике,
отсутствие двойных стандартов достойны большего освещения-
продолжай, Владислав.
So, she creates them.