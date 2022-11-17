Програми російських пропагандистів Соловйова та Скабєєвої вилетіли з першої десятки рейтингу в РФ
Наприкінці квітня ""Вечір із Володимиром Соловйовим" посідав 4-е місце в рейтингу, а "60 хвилин" трималися на 10-му рядку.
Про це повідомляє Telegram-канал Шрайк Ньюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Після серії військових поразок, здачі Херсона та непереконливої мовчанки президента ключові для Кремля пропагандисти втратили свій шарм. Разом із Соловйовим та Скабєєвою з "десятки" рейтингу зникли всі програми "Першого каналу", включаючи "Час", а їм на зміну прийшли розважальні шоу "Ну, все разом!", "Привіт, Андрію!" і "Пісні від щирого серця", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Перехватчик
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+14 arye z.
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+12 Ksenia VB
показати весь коментар17.11.2022 10:09 Посилання
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однієї людиниодного хла
Дивно стало, йде війна, вони вбивають і їх вбивають, а телевізійні дурники роблять відчайдушні спроби уявити справу так, ніби нічого не відбувається.
Хіба це щось інше?
Фільми, серіали, подорожі, щось там із культури та інший розважальний контент, це все звичайно з російського ТБ. Але ні брехливих випусків новин, ні ток-шоу ненависті, ні інших істеричних патріотів немає. Натомість ТБ-маркет, ворожки, кулінарні програми та інша лабуда місцевого виробництва.
И они здуются за два три месяца
А то куда незайдешь
Соловьёв скабеева -- забудьте про них
Пусть о них помнят правоохранительные органи