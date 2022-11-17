Програми російських пропагандистів Соловйова та Скабєєвої вилетіли з першої десятки рейтингу в РФ

Наприкінці квітня ""Вечір із Володимиром Соловйовим" посідав 4-е місце в рейтингу, а "60 хвилин" трималися на 10-му рядку.

Про це повідомляє Telegram-канал Шрайк Ньюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Після серії військових поразок, здачі Херсона та непереконливої ​​мовчанки президента ключові для Кремля пропагандисти втратили свій шарм. Разом із Соловйовим та Скабєєвою з "десятки" рейтингу зникли всі програми "Першого каналу", включаючи "Час", а їм на зміну прийшли розважальні шоу "Ну, все разом!", "Привіт, Андрію!" і "Пісні від щирого серця", - йдеться в повідомленні.

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