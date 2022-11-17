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Програми російських пропагандистів Соловйова та Скабєєвої вилетіли з першої десятки рейтингу в РФ

соловйов

Наприкінці квітня ""Вечір із Володимиром Соловйовим" посідав 4-е місце в рейтингу, а "60 хвилин" трималися на 10-му рядку.

Про це повідомляє Telegram-канал Шрайк Ньюс, інформує Цензор.НЕТ. 

"Після серії військових поразок, здачі Херсона та непереконливої ​​мовчанки президента ключові для Кремля пропагандисти втратили свій шарм. Разом із Соловйовим та Скабєєвою з "десятки" рейтингу зникли всі програми "Першого каналу", включаючи "Час", а їм на зміну прийшли розважальні шоу "Ну, все разом!", "Привіт, Андрію!" і "Пісні від щирого серця", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

пропаганда (2819) телебачення (1174) Соловйов Володимир (141) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+15
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17.11.2022 10:10
+14
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17.11.2022 10:33
+12
А як там наша Наталка? Впевнено очолює рейтинги марафону?
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17.11.2022 10:09
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А як там наша Наталка? Впевнено очолює рейтинги марафону?
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17.11.2022 10:09 Відповісти
Вони ще й співають... Побачим-побачим...
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17.11.2022 10:09 Відповісти
вчіться в Бубочки "Телемарахвон" ето другоє.
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17.11.2022 10:09 Відповісти
Покажіть цапам оті плаксиві мексиканські серіали.
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17.11.2022 10:10 Відповісти
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17.11.2022 10:10 Відповісти
Сподіваюсь скоро "Лебедине озеро" посяде першу сходинку
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17.11.2022 10:11 Відповісти
Повернення до класики.
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17.11.2022 10:13 Відповісти
Кінчені рашистські *****.. Буде вам ***** привіт андрій
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17.11.2022 10:14 Відповісти
Це данні російської "статистики". Ні про що...
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17.11.2022 10:15 Відповісти
а статистика складається з думки однієї людини одного хла
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17.11.2022 10:17 Відповісти
после того как он начал вставлять куски всепропало неудивительно, свинособакам нравится война только если что-то захватывать, причем желательно не они сами а армия (без них)
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17.11.2022 10:17 Відповісти
Перше місце займе пряма трансляція похорону х.йла. Швидше б уже.
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17.11.2022 10:19 Відповісти
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17.11.2022 10:22 Відповісти
У мене на моїй супутниковій тарілці пакет каналів із Росії скасували ще навесні. Європейська рада з Телерадіомовлення заборонила їхню трансляцію. Є російськомовні канали, але не з Росії, переважно з Німеччини. За цей час я відвик від цього ТВ-лайна, ніби ніколи його й не дивився. І ось нещодавно зайшов до сусідів увечері, а вони дивлячись саме ось це "Привет, Андрей". Співають, танцюють, розмовляють...
Дивно стало, йде війна, вони вбивають і їх вбивають, а телевізійні дурники роблять відчайдушні спроби уявити справу так, ніби нічого не відбувається.
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17.11.2022 10:21 Відповісти
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17.11.2022 10:36 Відповісти
Є російськомовні канали, але не з Росії, переважно з Німеччини.

Хіба це щось інше?
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17.11.2022 12:39 Відповісти
Так, це інше.
Фільми, серіали, подорожі, щось там із культури та інший розважальний контент, це все звичайно з російського ТБ. Але ні брехливих випусків новин, ні ток-шоу ненависті, ні інших істеричних патріотів немає. Натомість ТБ-маркет, ворожки, кулінарні програми та інша лабуда місцевого виробництва.
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17.11.2022 12:51 Відповісти
ОК, якщо так, то мабуть краще. Я не дивлюся ТБ вже років з 20. Але пару раз вмикав російськомовні канали за кордоном. Якраз у Ізраілі (вже після 2014) та у Австралії. Тоді це було однаково з тим, що у рашці.
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17.11.2022 15:09 Відповісти
Надо быть полностью умолишенным, чтобы смотреть эту помойку.
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17.11.2022 10:21 Відповісти
Добрехалися покидьки!
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17.11.2022 10:22 Відповісти
Я так розумію перше місце у кацапів займають сєріали кварталу95: свати і папіки.
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17.11.2022 10:25 Відповісти
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17.11.2022 10:27 Відповісти
Чекаємо, коли балет "Лебедине озеро" стане лідером кацапського ефіру
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17.11.2022 10:29 Відповісти
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17.11.2022 10:33 Відповісти
Ну так, москалям не пропонують хліба і видовищ, то вони переключились на інший треш.
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17.11.2022 10:30 Відповісти
Не обращайте внимания на этих --пустобрехiв
И они здуются за два три месяца
А то куда незайдешь
Соловьёв скабеева -- забудьте про них
Пусть о них помнят правоохранительные органи
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17.11.2022 10:55 Відповісти
 
 