Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі
Асоціація журналістів Польщі (SDP) випустила заяву під назвою "Російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, потрібно судити як воєнних злочинців".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Заява, підписана керівниками Асоціації, закликає поширити відповідальність за скоєні росіянами злочини проти мирного населення України не лише на "бандитів у російській формі", а й на "пропагандистів кремлівського режиму".
"Пропагандисти не лише дезінформують світову громадськість про криваву агресію Москви проти України, а й закликають до боротьби з українцями во ім'я імперіалістичних інтересів Путіна та його прихильників", - йдеться у заяві.
Серед цих пропагандистів, які "видають себе за журналістів", у заяві названі Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва. Їх, серед інших, автори заяви закликають після падіння режиму Путіна судити як воєнних злочинців.
"Це найвідоміші особи російської пропаганди. На жаль, їх набагато більше, з огляду на те що в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ", - зазначено у заяві.
Її автори наголошують, що "маніпуляції, дезінформація і, головне, розпалювання ненависті та заклики до вбивств невинних людей у незалежній країні ніколи не вважатимуться журналістикою, а центри російської пропаганди ніколи не стануть засобами масової інформації".
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бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами,
арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/ були заяви....
але якісь досить "тихі"
За ініціативи Дніпропетровської обласної організації НСЖУ ініційована національна кампанія, підготовлено та розіслано тисячі звернень до регіональних спілок Союзу журналістів Росії та конкретних редакцій.
"Ми розуміємо, що якщо надсилати до московського офісу, це буде проігноровано. Але можна і треба надсилати такі листи кожному редактору, щоб у них перед очима були наслідки цієї пропаганди, щоб вони перестали бути гвинтиком цієї руйнівної машини", - зазначив Сергій Томіленко. Втім, продовжив він, реакція російських журналістів була цілком очікуваною: вони виступили з заявою про "шалений тиск і терор" з боку українських журналістів.
"Це - спілка пропагандистів, які несуть відповідальність за війну проти України. Європейські колеги нас повністю підтримують, це ганьба для російських пропагандистів", - підкреслив Томіленко.
https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/
А ВІЗ І НИНІ ТАМ.
Захід досі чомусь думає ,що рашистські "журналісти НЕ ПРОПАГАНДИСТИ.
АБО "РОБИТЬ ВИГЛЯД"..
Згоден, без суда і слідства!!!
Бедная рабZeя..навоза 140 млн тонн...людей нет..от слова совсем...Пустыня...
Где муж скабеехи поПов, а муж симоньянихи ?
Там ещё достаточно пропагандонов наберется которых надо судить .
У Білорусі є смертна кара.