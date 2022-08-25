Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі

Асоціація журналістів Польщі (SDP) випустила заяву під назвою "Російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, потрібно судити як воєнних злочинців".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Заява, підписана керівниками Асоціації, закликає поширити відповідальність за скоєні росіянами злочини проти мирного населення України не лише на "бандитів у російській формі", а й на "пропагандистів кремлівського режиму".

"Пропагандисти не лише дезінформують світову громадськість про криваву агресію Москви проти України, а й закликають до боротьби з українцями во ім'я імперіалістичних інтересів Путіна та його прихильників", - йдеться у заяві.

Читайте: Перечитування публікацій російських каналів від 24 лютого надихає, - Казанський. ФОТОрепортаж

Серед цих пропагандистів, які "видають себе за журналістів", у заяві названі Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва. Їх, серед інших, автори заяви закликають після падіння режиму Путіна судити як воєнних злочинців.

"Це найвідоміші особи російської пропаганди. На жаль, їх набагато більше, з огляду на те що в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ", - зазначено у заяві.

Також читайте: РосЗМІ знімають постановочні сюжети, як "життя повертається" в розбомблений Маріуполь, - Андрющенко

Її автори наголошують, що "маніпуляції, дезінформація і, головне, розпалювання ненависті та заклики до вбивств невинних людей у незалежній країні ніколи не вважатимуться журналістикою, а центри російської пропаганди ніколи не стануть засобами масової інформації".