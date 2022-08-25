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Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі

путин,киселев,пропаганда,кисельов,симоньян,путін,сімоньян

Асоціація журналістів Польщі (SDP) випустила заяву під назвою "Російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, потрібно судити як воєнних злочинців".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Заява, підписана керівниками Асоціації, закликає поширити відповідальність за скоєні росіянами злочини проти мирного населення України не лише на "бандитів у російській формі", а й на "пропагандистів кремлівського режиму".

"Пропагандисти не лише дезінформують світову громадськість про криваву агресію Москви проти України, а й закликають до боротьби з українцями во ім'я імперіалістичних інтересів Путіна та його прихильників", - йдеться у заяві.

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Серед цих пропагандистів, які "видають себе за журналістів", у заяві названі Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва. Їх, серед інших, автори заяви закликають після падіння режиму Путіна судити як воєнних злочинців.

"Це найвідоміші особи російської пропаганди. На жаль, їх набагато більше, з огляду на те що в Росії зараз взагалі немає вільних ЗМІ", - зазначено у заяві.

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Її автори наголошують, що "маніпуляції, дезінформація і, головне, розпалювання ненависті та заклики до вбивств невинних людей у незалежній країні ніколи не вважатимуться журналістикою, а центри російської пропаганди ніколи не стануть засобами масової інформації".

Автор: 

журналістика (1750) Польща (8474) пропаганда (2795) росія (64911) Соловйов (140) Скабєєва (50) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+24
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами,

бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами,

арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:46
+24
А чому про це заявляють журналісти Польщі, а не мосєйчучка з ткаченком?
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25.08.2022 10:48
+16
Та навіть національна спілка журналістів у нас це не заявляє...
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25.08.2022 10:49
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це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами,

бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами,

арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:46 Відповісти
Тільки Україна про це мовчить!
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25.08.2022 10:46 Відповісти
Бо і в нас такого "добра" навалом.
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25.08.2022 11:50 Відповісти
А чому про це заявляють журналісти Польщі, а не мосєйчучка з ткаченком?
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25.08.2022 10:48 Відповісти
Та навіть національна спілка журналістів у нас це не заявляє...
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25.08.2022 10:49 Відповісти
щойно перевірив..

https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/ були заяви....

але якісь досить "тихі"
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25.08.2022 11:01 Відповісти
Коли звернення АПРІОРІ ГІВНО ВАРТІ. до рашистів.

За ініціативи Дніпропетровської обласної організації НСЖУ ініційована національна кампанія, підготовлено та розіслано тисячі звернень до регіональних спілок Союзу журналістів Росії та конкретних редакцій.

"Ми розуміємо, що якщо надсилати до московського офісу, це буде проігноровано. Але можна і треба надсилати такі листи кожному редактору, щоб у них перед очима були наслідки цієї пропаганди, щоб вони перестали бути гвинтиком цієї руйнівної машини", - зазначив Сергій Томіленко. Втім, продовжив він, реакція російських журналістів була цілком очікуваною: вони виступили з заявою про "шалений тиск і терор" з боку українських журналістів.
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25.08.2022 11:02 Відповісти
Ну саме про суди над пропагандистами там нічого нема...
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25.08.2022 11:10 Відповісти
бо це їхні колеги та наставники
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25.08.2022 10:54 Відповісти
Мосейчук суповой набор до сих пор считает
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25.08.2022 12:52 Відповісти
Я такої ж думки, повісити усіх робітників, тих каналів і все!
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25.08.2022 10:50 Відповісти
Лайк! Дивно, щодо польських колег не долучився наш МінКульт з ткаченком..
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25.08.2022 10:52 Відповісти
Вони над новою розчепiркою тризуба працюють..
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25.08.2022 17:23 Відповісти
Совершенно верно
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25.08.2022 10:54 Відповісти
Може і ***** не треба судити, воно ж як би ні кого не вбивало!
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25.08.2022 10:57 Відповісти
У перші дні війни були прийняті рішення "Стоп пропаганда!" з закликом до Європейської та Міжнародної федерацій журналістів про виключення з цих структур російської спілки журналістів.

"Це - спілка пропагандистів, які несуть відповідальність за війну проти України. Європейські колеги нас повністю підтримують, це ганьба для російських пропагандистів", - підкреслив Томіленко.

https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/

А ВІЗ І НИНІ ТАМ.

Захід досі чомусь думає ,що рашистські "журналісти НЕ ПРОПАГАНДИСТИ.

АБО "РОБИТЬ ВИГЛЯД"..
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25.08.2022 10:59 Відповісти
Это факт.
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25.08.2022 11:21 Відповісти
Журноповії, на кацапстані обрали *****, на жаль в Україні також - рецидивіста, журношльондри почали брехати про Україну, журнобл#яді, по наказу *****, набирають бойових свинопсів! Але не треба їх судити?
Згоден, без суда і слідства!!!
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25.08.2022 11:22 Відповісти
Скотостан по имени Швабростан путлера хчет повторить "подвиги" начальника советского дерьмо-ГУЛАГа Сралина совсем в недалёком прошлом...
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25.08.2022 11:32 Відповісти
На рабZee арестован бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман...а это значит что остались одни Шариковы и Швондеры в концлагере Освенцим...
Бедная рабZeя..навоза 140 млн тонн...людей нет..от слова совсем...Пустыня...
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25.08.2022 11:36 Відповісти
Арештували, до речі, спеціально, 24 серпня. За "діскрєдітацію вооружонних сіл рассєї" - він виступав проти війни і розповідав москалям правду. про Бучу...
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25.08.2022 11:59 Відповісти
Гітлерівського газетяра, який розповсюджував гебельсівську пропаганду повісили по вироку Нюрнбергського трибуналу. Прізвище не пам'ятаю, але Скабєєва і Соловйов можуть нагуглити.
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25.08.2022 11:56 Відповісти
Кого это? Розенберг, если вы про него, был не газетчиком, а главным идеологом.
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25.08.2022 12:56 Відповісти
Юлиус Штрейхер - главный редактор и идеолог нацистской газеты "Штурмовик"
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25.08.2022 18:52 Відповісти
Здрасьте. Он был прежде всего гауляйтером Франконии.
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25.08.2022 21:51 Відповісти
И этот список не полный …
Где муж скабеехи поПов, а муж симоньянихи ?
Там ещё достаточно пропагандонов наберется которых надо судить .
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25.08.2022 12:25 Відповісти
Так. Вірно.
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25.08.2022 12:44 Відповісти
Мало того - їх треба судити у звільненій Білорусі, й в тіх саме клітках, що вони "Азову" склепали!
У Білорусі є смертна кара.
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25.08.2022 13:16 Відповісти
А приговорили его за распространение фашистской и прежде всего антисемисткой пропаганды как редактора газеты. Главного редактора
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25.08.2022 23:37 Відповісти
 
 