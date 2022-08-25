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Российских пропагандистов нужно судить как военных преступников, - журналисты Польши

путин,киселев,пропаганда,кисельов,симоньян,путін,сімоньян

Ассоциация журналистов Польши (SDP) выпустила заявление, озаглавленное "Российских пропагандистов, выдающих себя за журналистов, нужно судить как военных преступников".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Заявление, подписанное руководителями Ассоциации, призывает распространить ответственность за совершенные россиянами преступления против мирного населения Украины не только на "бандитов в российской форме", но и на "пропагандистов кремлевского режима".

"Пропагандисты не только дезинформируют мировую общественность о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и призывают к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – сказано в заявлении.

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В числе этих пропагандистов, "выдающих себя за журналистов", в заявлении названы Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Их, среди прочих, авторы заявления призывают после падения режима Путина судить как военных преступников.

"Это самые известные лица российской пропаганды. К сожалению, их гораздо больше, с учетом того что в России сейчас вообще нет свободных СМИ", – отмечено в заявлении.

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Его авторы подчеркивают, что "манипуляции, дезинформация и, главное, разжигание ненависти и призывы к убийствам невинных людей в независимой стране никогда не будут считаться журналистикой, а центры российской пропаганды никогда не станут средствами массовой информации".

журналистика (3285) Польша (8395) пропаганда (3669) россия (95352) Соловьев (139) Скабеева (48) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+24
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами,

бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами,

арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:46
+24
А чому про це заявляють журналісти Польщі, а не мосєйчучка з ткаченком?
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25.08.2022 10:48
+16
Та навіть національна спілка журналістів у нас це не заявляє...
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25.08.2022 10:49
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами,

бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами,

арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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25.08.2022 10:46 Ответить
Тільки Україна про це мовчить!
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25.08.2022 10:46 Ответить
Бо і в нас такого "добра" навалом.
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25.08.2022 11:50 Ответить
А чому про це заявляють журналісти Польщі, а не мосєйчучка з ткаченком?
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25.08.2022 10:48 Ответить
Та навіть національна спілка журналістів у нас це не заявляє...
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25.08.2022 10:49 Ответить
щойно перевірив..

https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/ були заяви....

але якісь досить "тихі"
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25.08.2022 11:01 Ответить
Коли звернення АПРІОРІ ГІВНО ВАРТІ. до рашистів.

За ініціативи Дніпропетровської обласної організації НСЖУ ініційована національна кампанія, підготовлено та розіслано тисячі звернень до регіональних спілок Союзу журналістів Росії та конкретних редакцій.

"Ми розуміємо, що якщо надсилати до московського офісу, це буде проігноровано. Але можна і треба надсилати такі листи кожному редактору, щоб у них перед очима були наслідки цієї пропаганди, щоб вони перестали бути гвинтиком цієї руйнівної машини", - зазначив Сергій Томіленко. Втім, продовжив він, реакція російських журналістів була цілком очікуваною: вони виступили з заявою про "шалений тиск і терор" з боку українських журналістів.
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25.08.2022 11:02 Ответить
Ну саме про суди над пропагандистами там нічого нема...
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25.08.2022 11:10 Ответить
бо це їхні колеги та наставники
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25.08.2022 10:54 Ответить
Мосейчук суповой набор до сих пор считает
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25.08.2022 12:52 Ответить
Я такої ж думки, повісити усіх робітників, тих каналів і все!
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25.08.2022 10:50 Ответить
Лайк! Дивно, щодо польських колег не долучився наш МінКульт з ткаченком..
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25.08.2022 10:52 Ответить
Вони над новою розчепiркою тризуба працюють..
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25.08.2022 17:23 Ответить
Совершенно верно
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25.08.2022 10:54 Ответить
Може і ***** не треба судити, воно ж як би ні кого не вбивало!
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25.08.2022 10:57 Ответить
У перші дні війни були прийняті рішення "Стоп пропаганда!" з закликом до Європейської та Міжнародної федерацій журналістів про виключення з цих структур російської спілки журналістів.

"Це - спілка пропагандистів, які несуть відповідальність за війну проти України. Європейські колеги нас повністю підтримують, це ганьба для російських пропагандистів", - підкреслив Томіленко.

https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/

А ВІЗ І НИНІ ТАМ.

Захід досі чомусь думає ,що рашистські "журналісти НЕ ПРОПАГАНДИСТИ.

АБО "РОБИТЬ ВИГЛЯД"..
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25.08.2022 10:59 Ответить
Это факт.
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25.08.2022 11:21 Ответить
Журноповії, на кацапстані обрали *****, на жаль в Україні також - рецидивіста, журношльондри почали брехати про Україну, журнобл#яді, по наказу *****, набирають бойових свинопсів! Але не треба їх судити?
Згоден, без суда і слідства!!!
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25.08.2022 11:22 Ответить
Скотостан по имени Швабростан путлера хчет повторить "подвиги" начальника советского дерьмо-ГУЛАГа Сралина совсем в недалёком прошлом...
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25.08.2022 11:32 Ответить
На рабZee арестован бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман...а это значит что остались одни Шариковы и Швондеры в концлагере Освенцим...
Бедная рабZeя..навоза 140 млн тонн...людей нет..от слова совсем...Пустыня...
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25.08.2022 11:36 Ответить
Арештували, до речі, спеціально, 24 серпня. За "діскрєдітацію вооружонних сіл рассєї" - він виступав проти війни і розповідав москалям правду. про Бучу...
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25.08.2022 11:59 Ответить
Гітлерівського газетяра, який розповсюджував гебельсівську пропаганду повісили по вироку Нюрнбергського трибуналу. Прізвище не пам'ятаю, але Скабєєва і Соловйов можуть нагуглити.
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25.08.2022 11:56 Ответить
Кого это? Розенберг, если вы про него, был не газетчиком, а главным идеологом.
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25.08.2022 12:56 Ответить
Юлиус Штрейхер - главный редактор и идеолог нацистской газеты "Штурмовик"
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25.08.2022 18:52 Ответить
Здрасьте. Он был прежде всего гауляйтером Франконии.
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25.08.2022 21:51 Ответить
И этот список не полный …
Где муж скабеехи поПов, а муж симоньянихи ?
Там ещё достаточно пропагандонов наберется которых надо судить .
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25.08.2022 12:25 Ответить
Так. Вірно.
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25.08.2022 12:44 Ответить
Мало того - їх треба судити у звільненій Білорусі, й в тіх саме клітках, що вони "Азову" склепали!
У Білорусі є смертна кара.
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25.08.2022 13:16 Ответить
А приговорили его за распространение фашистской и прежде всего антисемисткой пропаганды как редактора газеты. Главного редактора
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25.08.2022 23:37 Ответить
 
 