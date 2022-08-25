Российских пропагандистов нужно судить как военных преступников, - журналисты Польши

Ассоциация журналистов Польши (SDP) выпустила заявление, озаглавленное "Российских пропагандистов, выдающих себя за журналистов, нужно судить как военных преступников".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Заявление, подписанное руководителями Ассоциации, призывает распространить ответственность за совершенные россиянами преступления против мирного населения Украины не только на "бандитов в российской форме", но и на "пропагандистов кремлевского режима".

"Пропагандисты не только дезинформируют мировую общественность о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и призывают к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – сказано в заявлении.

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В числе этих пропагандистов, "выдающих себя за журналистов", в заявлении названы Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Их, среди прочих, авторы заявления призывают после падения режима Путина судить как военных преступников.

"Это самые известные лица российской пропаганды. К сожалению, их гораздо больше, с учетом того что в России сейчас вообще нет свободных СМИ", – отмечено в заявлении.

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Его авторы подчеркивают, что "манипуляции, дезинформация и, главное, разжигание ненависти и призывы к убийствам невинных людей в независимой стране никогда не будут считаться журналистикой, а центры российской пропаганды никогда не станут средствами массовой информации".