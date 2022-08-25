Российских пропагандистов нужно судить как военных преступников, - журналисты Польши
Ассоциация журналистов Польши (SDP) выпустила заявление, озаглавленное "Российских пропагандистов, выдающих себя за журналистов, нужно судить как военных преступников".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Заявление, подписанное руководителями Ассоциации, призывает распространить ответственность за совершенные россиянами преступления против мирного населения Украины не только на "бандитов в российской форме", но и на "пропагандистов кремлевского режима".
"Пропагандисты не только дезинформируют мировую общественность о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и призывают к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – сказано в заявлении.
В числе этих пропагандистов, "выдающих себя за журналистов", в заявлении названы Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Их, среди прочих, авторы заявления призывают после падения режима Путина судить как военных преступников.
"Это самые известные лица российской пропаганды. К сожалению, их гораздо больше, с учетом того что в России сейчас вообще нет свободных СМИ", – отмечено в заявлении.
Его авторы подчеркивают, что "манипуляции, дезинформация и, главное, разжигание ненависти и призывы к убийствам невинных людей в независимой стране никогда не будут считаться журналистикой, а центры российской пропаганды никогда не станут средствами массовой информации".
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бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами,
арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/ були заяви....
але якісь досить "тихі"
За ініціативи Дніпропетровської обласної організації НСЖУ ініційована національна кампанія, підготовлено та розіслано тисячі звернень до регіональних спілок Союзу журналістів Росії та конкретних редакцій.
"Ми розуміємо, що якщо надсилати до московського офісу, це буде проігноровано. Але можна і треба надсилати такі листи кожному редактору, щоб у них перед очима були наслідки цієї пропаганди, щоб вони перестали бути гвинтиком цієї руйнівної машини", - зазначив Сергій Томіленко. Втім, продовжив він, реакція російських журналістів була цілком очікуваною: вони виступили з заявою про "шалений тиск і терор" з боку українських журналістів.
"Це - спілка пропагандистів, які несуть відповідальність за війну проти України. Європейські колеги нас повністю підтримують, це ганьба для російських пропагандистів", - підкреслив Томіленко.
https://nsju.org/novini/nashe-gaslo-zhurnalisty-vazhlyvi-prohodyt-vyprobuvannya-ale-spilka-praczyuye-my-vsi-praczyuyemo-na-peremogu-nszhu/
А ВІЗ І НИНІ ТАМ.
Захід досі чомусь думає ,що рашистські "журналісти НЕ ПРОПАГАНДИСТИ.
АБО "РОБИТЬ ВИГЛЯД"..
Згоден, без суда і слідства!!!
Бедная рабZeя..навоза 140 млн тонн...людей нет..от слова совсем...Пустыня...
Где муж скабеехи поПов, а муж симоньянихи ?
Там ещё достаточно пропагандонов наберется которых надо судить .
У Білорусі є смертна кара.