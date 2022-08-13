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Украинские журналисты попали под российский обстрел в Авдеевке. ВИДЕО

Россияне обстреляли журналистов "Українського свідка" из ствольной артиллерии в Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на релиз медийщиков.

Они отмечают, что съемочная группа была экипирована в соответствии с международными требованиями – с надписями "PRESS" на касках и бронежилетах, поэтому есть основания полагать, что россияне били прицельно по журналистам.

На видео военный, сопровождавший группу, сообщает, что слышал звук работы квадрокоптера, что свидетельствует о корректировке огня по журналистам. В районе Авдеевки, где были журналисты, находятся только гражданские, иногда сюда приезжает гуманитарная помощь. Подразделений Вооруженных сил Украины там нет.

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Во время обстрела в бронежилет журналиста "Українського Свідка" Алексея Продайводы прилетел обломок. К счастью, ни съемочная группа, ни сопровождавший их военный не пострадали.

Прифронтовый город Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. С самого 2014 здесь ведутся бои, а начиная с 24 февраля 2022 россияне регулярно обстреливают его запрещенными фосфорными боеприпасами и применяют здесь термобарическое оружие.

В настоящее время россияне разрушают частный жилищный сектор города. По словам военного, снаряд прилетел в дом, когда съемочная группа находилась в укрытии. В городе видны свежие "прилеты" и разрушения, нанесенные этими артиллерийскими ударами: некоторые дома горят прямо во время съемки.

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Автор: 

журналистика (3319) обстрел (27874) СМИ (3842) Авдеевка (2444)


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о нелетной погоде )))
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Запорожье... три мужика притащили на кравчучке неразорвавшуюся ракету на металлолом...

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13.08.2022 15:51 Ответить
 
 