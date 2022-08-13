Українські журналісти потрапили під російський обстріл в Авдіївці. ВIДЕО

Росіяни обстріляли журналістів "Українського свідка" зі ствольної артилерії в Авдіївці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на реліз медійників.

Вони зауважують, що знімальна група була екіпірована відповідно до міжнародних вимог - із написами "PRESS" на касках і бронежилетах, тому є підстави вважати, що росіяни били прицільно по журналістах.

На відео військовий, що супроводжував групу, повідомляє, що чув звук роботи квадрокоптера, що є свідченням коригування вогню по журналістах. В районі Авдіївки, де перебували журналісти, перебувають тільки цивільні, час від часу сюди приїжджає гуманітарна допомога. Підрозділів Збройних сил України там немає.

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Під час обстрілу в бронежилет журналіста "Українського Свідка" Олексія Продайводи прилетів уламок. На щастя, ані знімальна група, ані військовий, який їх супроводжував, не постраждали.

Прифронтове місто Авдіївка розташоване в 13 км на північ від Донецька. З самого 2014 року тут точаться бої, а починаючи з 24 лютого 2022 року росіяни регулярно обстрілюють його забороненими фосфорними боєприпасами і застосовують тут термобаричну зброю.

Наразі росіяни руйнують приватний житловий сектор міста. За словами військового, снаряд прилетів в дім, коли знімальна група була в укритті. В місті видно свіжі "прильоти" і руйнування, яких завдали ці артилерійські удари: деякі будинки палають прямо під час зйомки.

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