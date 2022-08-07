Журналісти ТСН потрапили під обстріли на фронті. ВIДЕО

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл разом з українськими військовими.

Це сталося на півночі Харківщини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Журналісти саме знімали матеріал про українських захисників, коли окупанти розпочали обстріл. Кореспондентам довелося бігти в укриття разом із військовими.

Батарею воїнів ЗСУ російська реактивна артилерія крила касетними боєприпасами. Ракети прилетіли з півночі, імовірно з території РФ.

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За день по цій позиції росіяни били тричі. І журналісти, і захисники України залишилися цілими та неушкодженими.