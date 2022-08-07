Журналісти ТСН потрапили під обстріли на фронті. ВIДЕО
Знімальна група ТСН потрапила під обстріл разом з українськими військовими.
Це сталося на півночі Харківщини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Журналісти саме знімали матеріал про українських захисників, коли окупанти розпочали обстріл. Кореспондентам довелося бігти в укриття разом із військовими.
Батарею воїнів ЗСУ російська реактивна артилерія крила касетними боєприпасами. Ракети прилетіли з півночі, імовірно з території РФ.
За день по цій позиції росіяни били тричі. І журналісти, і захисники України залишилися цілими та неушкодженими.
Топ коментарі
+40 Right Right #460828
показати весь коментар07.08.2022 13:10 Посилання
+32 Amber
показати весь коментар07.08.2022 13:13 Посилання
+19 Roman I #410422
показати весь коментар07.08.2022 13:12 Посилання
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Жизнь она как г+г, такая...
заникався і навіть не відсвічує
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/7231838/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/7231838/
360 градусів
Самая дешовые морковь по 34 грн и цибуля в АТБ. Но, бывает и выбрать с нечего.
Пора рассказать мосейчук про суп и борщевой набор.
Там у всех журнашоюх на Раде это не ощущается, там миллионами Зе платит за брехню и возвеличие себя любимого. Путин-2:0
7 квітня вийшов телесюжет про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку - зокрема БМП і танки Т-72.
У російських соцмережах звернули увагу на відео, визначили координати підприємства і закликали "оперативно спрямувати туди кілька ракет".
А в ніч з 15 на 16 квітня https://www.5.ua/kyiv/zranku-v-odnomu-iz-raioniv-kyieva-prolunaly-vybukhy-274568.html росіяни атакували підприємство , вдаривши по одному з цехів, внаслідок чого є жертви та руйнування.
мда, шкода, що мосійчучку з собою не взяли, а то могли б її там загубити десь в лісосмузі, ніхто б і не побивався.
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На жучки проверьте говнюков. 200% гарантии - они позиции сдали.