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Журналисты ТСН попали под обстрелы на фронте. ВИДЕО

Съемочная группа ТСН попала под обстрел вместе с украинскими военными.

Это произошло на севере Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Журналисты как раз снимали материал об украинских защитниках, когда оккупанты начали обстрел. Корреспондентам пришлось бежать в укрытие вместе с военными.

Батарею воинов ВСУ российская реактивная артиллерия крыла кассетными боеприпасами. Ракеты прилетели с севера, предположительно с территории РФ.

За день по этой позиции россияне били трижды. И журналисты, и защитники Украины остались целыми и невредимыми.

Читайте также: За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибли 37 медийщиков

Автор: 

журналистика (3312) обстрел (27672) Цаплиенко Андрей (36)


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Топ комментарии
+40
Так журналісти ТСН казали ж що ніякої війни не буде і треба готуватися до шашликів
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07.08.2022 13:10
+32
Мосійчучка на передову не їздить , ця продажна хвойда на Г+Г , передова по брехні 😠
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07.08.2022 13:13
+19
її сракою увесь блєндаж захистили
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07.08.2022 13:12
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І Мосійчучку там налякали?
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07.08.2022 13:09 Ответить
її сракою увесь блєндаж захистили
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07.08.2022 13:12 Ответить
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07.08.2022 13:13 Ответить
Так журналісти ТСН казали ж що ніякої війни не буде і треба готуватися до шашликів
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07.08.2022 13:10 Ответить
Я Маме тоже обещал никого не обижать, Мамы уже нет, а обиженные мною производятся чуть ли не в геометрии.
Жизнь она как г+г, такая...
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07.08.2022 14:55 Ответить
Сподіваюсь що там була Мосейчук і їй таки прилетіло!
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07.08.2022 13:11 Ответить
А краще борщовим набором по мізках.
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07.08.2022 15:52 Ответить
А на ТСН не знають куди зник їх власник? А то ні слова від нього після 24 числа не було
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07.08.2022 13:11 Ответить
Один із власникі каналу Г+Г ( Медведчук) ніби то сидить , а Беня десь
заникався і навіть не відсвічує
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07.08.2022 13:15 Ответить
Коломойский готов к розвороту Украины в сторону России - New York Times
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/7231838/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/7231838/

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07.08.2022 13:17 Ответить
Після таких хотєлок Бені , прийдеться розвернути йому башку на
360 градусів
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07.08.2022 14:22 Ответить
Мосійчучка на передову не їздить , ця продажна хвойда на Г+Г , передова по брехні 😠
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07.08.2022 13:13 Ответить
Борщевой набор посчитать не может. Лук по 30, морковка по 30.
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07.08.2022 13:49 Ответить
А по 50 не хотите?
Самая дешовые морковь по 34 грн и цибуля в АТБ. Но, бывает и выбрать с нечего.
Пора рассказать мосейчук про суп и борщевой набор.
Там у всех журнашоюх на Раде это не ощущается, там миллионами Зе платит за брехню и возвеличие себя любимого. Путин-2:0
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07.08.2022 15:59 Ответить
По 50 не хочу. Потому что брал вчера именно по 30
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08.08.2022 00:14 Ответить
Вивезіть хтось муслєСучку на фронт, і киньте одну в полі. Немає вже сил чути про цю слівну мерзоту.
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07.08.2022 13:16 Ответить
А когось із "зелених" з собою взяли для підняття їхнього рейтингу? Чи "зелених" вже в студії вставлять в кадр.
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07.08.2022 13:18 Ответить
правду України туди для коригування патріотичного бачення!
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07.08.2022 13:30 Ответить
Нехай знають як знімати каломийські сюжети про американські біолабораторії в Україні.
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07.08.2022 13:31 Ответить
Да показуху устроили чтоб если что подать пиплу пусть хавает
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07.08.2022 13:49 Ответить
Сюжет, знятий телеканалом "1+1", міг спричинити бомбардування цехів Київського бронетанкового заводу.

7 квітня вийшов телесюжет про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку - зокрема БМП і танки Т-72.

У російських соцмережах звернули увагу на відео, визначили координати підприємства і закликали "оперативно спрямувати туди кілька ракет".

А в ніч з 15 на 16 квітня https://www.5.ua/kyiv/zranku-v-odnomu-iz-raioniv-kyieva-prolunaly-vybukhy-274568.html росіяни атакували підприємство , вдаривши по одному з цехів, внаслідок чого є жертви та руйнування.
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07.08.2022 13:51 Ответить
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07.08.2022 13:52 Ответить
Про це і Кривонос згадував.
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07.08.2022 14:18 Ответить
А що вони там робили? знов інформацію збирали, щоб ворогу показати?
мда, шкода, що мосійчучку з собою не взяли, а то могли б її там загубити десь в лісосмузі, ніхто б і не побивався.
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07.08.2022 14:03 Ответить
Не х.. шастать. Фронт - місце для військових, а не для продажних журналюг
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07.08.2022 14:35 Ответить
Коригувальники Г+Г просто не встигли вчасно відійти з позицій після наведення на них артилерії
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07.08.2022 14:36 Ответить
Это пропаганда! Согласно мосейчук войны нет!
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07.08.2022 15:09 Ответить
Журналисты как раз снимали материал об украинских защитниках, когда оккупанты начали обстрел. Корреспондентам пришлось бежать в укрытие вместе с военными. Источник:
==============
На жучки проверьте говнюков. 200% гарантии - они позиции сдали.
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07.08.2022 15:12 Ответить
просто навіть тримаючи телефони ввімкнутими, і ще й з геолокацією. а то й може й стрімили абощо.
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07.08.2022 20:14 Ответить
Читаєш життєствердні коменти, просякнуті народною любов'ю до г+г, "зелених" і мосейчучки і розумієш, що всі свої зібрались.
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07.08.2022 15:21 Ответить
Крутые парни! Боги войны!
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07.08.2022 15:45 Ответить
А ти головний на Олімпі дебілів?
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07.08.2022 16:14 Ответить
тсн помойка -хоть пропеделись..надо туда єтого с квартала лісого и юзика повором фронтовім
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07.08.2022 17:59 Ответить
Красивое кино всё как в 95
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07.08.2022 18:24 Ответить
шкода, що не вбило тварюк.
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08.08.2022 10:34 Ответить
 
 