Журналисты ТСН попали под обстрелы на фронте. ВИДЕО

Съемочная группа ТСН попала под обстрел вместе с украинскими военными.

Это произошло на севере Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Журналисты как раз снимали материал об украинских защитниках, когда оккупанты начали обстрел. Корреспондентам пришлось бежать в укрытие вместе с военными.

Батарею воинов ВСУ российская реактивная артиллерия крыла кассетными боеприпасами. Ракеты прилетели с севера, предположительно с территории РФ.

За день по этой позиции россияне били трижды. И журналисты, и защитники Украины остались целыми и невредимыми.

Читайте также: За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибли 37 медийщиков