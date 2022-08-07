Журналисты ТСН попали под обстрелы на фронте. ВИДЕО
Съемочная группа ТСН попала под обстрел вместе с украинскими военными.
Это произошло на севере Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Журналисты как раз снимали материал об украинских защитниках, когда оккупанты начали обстрел. Корреспондентам пришлось бежать в укрытие вместе с военными.
Батарею воинов ВСУ российская реактивная артиллерия крыла кассетными боеприпасами. Ракеты прилетели с севера, предположительно с территории РФ.
За день по этой позиции россияне били трижды. И журналисты, и защитники Украины остались целыми и невредимыми.
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+40 Right Right #460828
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+19 Roman I #410422
показать весь комментарий07.08.2022 13:12 Ссылка
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Жизнь она как г+г, такая...
заникався і навіть не відсвічує
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/7231838/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/13/7231838/
360 градусів
Самая дешовые морковь по 34 грн и цибуля в АТБ. Но, бывает и выбрать с нечего.
Пора рассказать мосейчук про суп и борщевой набор.
Там у всех журнашоюх на Раде это не ощущается, там миллионами Зе платит за брехню и возвеличие себя любимого. Путин-2:0
7 квітня вийшов телесюжет про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку - зокрема БМП і танки Т-72.
У російських соцмережах звернули увагу на відео, визначили координати підприємства і закликали "оперативно спрямувати туди кілька ракет".
А в ніч з 15 на 16 квітня https://www.5.ua/kyiv/zranku-v-odnomu-iz-raioniv-kyieva-prolunaly-vybukhy-274568.html росіяни атакували підприємство , вдаривши по одному з цехів, внаслідок чого є жертви та руйнування.
мда, шкода, що мосійчучку з собою не взяли, а то могли б її там загубити десь в лісосмузі, ніхто б і не побивався.
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На жучки проверьте говнюков. 200% гарантии - они позиции сдали.