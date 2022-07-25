За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибли 37 медийщиков
Каждые четыре дня в результате российской войны в Украине гибли журналисты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальный союз журналистов Украины сообщает в телеграмм-канале.
"Среди погибших – 8 журналистов, исполнявших профессиональные обязанности, 12 медийщиков – гражданских жертв, 17 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.
Последней жертвой российского агрессора стал автор материалов и редактор новостей издания InfoCar Николай Рачок, погибший в бою с "вагнеровцами".
По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, "украинские журналисты – это прежде всего украинские граждане. Поэтому, стремясь защитить Родину, многие медийщики оставили ручку и блокнот и взяли в руки оружие. НСЖУ выражает большое уважение таким нашим коллегам".
"Другие продолжают борьбу с врагом на информационном фронте - как в тылу, так и на передовой. К сожалению, в этой войне, развязанной российским агрессором, немало невинных жертв. Каждый из них навсегда останется в памяти коллег, друзей, всех украинцев", – подчеркнул Томиленко.
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