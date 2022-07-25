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Новости Война
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За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибли 37 медийщиков

преса

Каждые четыре дня в результате российской войны в Украине гибли журналисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Национальный союз журналистов Украины сообщает в телеграмм-канале.

"Среди погибших – 8 журналистов, исполнявших профессиональные обязанности, 12 медийщиков – гражданских жертв, 17 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.

За пять месяцев полномасштабной войны в Украине погибли 37 медийщиков 01

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Последней жертвой российского агрессора стал автор материалов и редактор новостей издания InfoCar Николай Рачок, погибший в бою с "вагнеровцами".

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, "украинские журналисты – это прежде всего украинские граждане. Поэтому, стремясь защитить Родину, многие медийщики оставили ручку и блокнот и взяли в руки оружие. НСЖУ выражает большое уважение таким нашим коллегам".

"Другие продолжают борьбу с врагом на информационном фронте - как в тылу, так и на передовой. К сожалению, в этой войне, развязанной российским агрессором, немало невинных жертв. Каждый из них навсегда останется в памяти коллег, друзей, всех украинцев", – подчеркнул Томиленко.

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журналистика (3295) смерть (9223)


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Шкода що в цьому списку немає Мосейчук і інших
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25.07.2022 15:51 Ответить
а з якого переляку їм там бути, вони ж не ризикують життям щоб нести людям правду розвиваючі морок пропоганди, вони шлюхі.
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25.07.2022 17:03 Ответить
Вона працює лиш органами,але ними не ризикує)
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25.07.2022 18:26 Ответить
Повага і шана цим людям🙏🙏🙏!
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25.07.2022 17:03 Ответить
Где эта черноротая , бенина , брехливая Тварь мосейчук....
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25.07.2022 17:39 Ответить
 
 