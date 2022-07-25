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Новини Війна
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За п’ять місяців повномасштабної війни в Україні загинуло 37 медійників

преса

Що чотири дні внаслідок російської війни в Україні гинули журналісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна спілка журналістів України повідомляє в телеграмі.

"Серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки, 12 медійників – цивільних жертв, 17 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України", - зазначається у повідомленні.

За п’ять місяців повномасштабної війни в Україні загинуло 37 медійників 01

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Останньою жертвою російського агресора став автор матеріалів та редактор новин видання InfoCar Микола Рачок, який загинув у бою із "вагнерівцями".

За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, "українські журналісти – це передусім українські громадяни. Тому, прагнучи захистити Батьківщину, багато медійників залишили ручку і блокнот і взяли до рук зброю. НСЖУ висловлює велику шану таким нашим колегам".

"Інші продовжують боротьбу із ворогом на інформаційному фронті – як в тилу, так і на передовій. На жаль, у цій війні, розв’язаній російським агресором, чимало безневинних жертв. Кожен із них назавжди залишиться в пам’яті колег, друзів, усіх українців", – наголосив Томіленко.

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Автор: 

журналістика (1760) смерть (6750)


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Шкода що в цьому списку немає Мосейчук і інших
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25.07.2022 15:51 Відповісти
а з якого переляку їм там бути, вони ж не ризикують життям щоб нести людям правду розвиваючі морок пропоганди, вони шлюхі.
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25.07.2022 17:03 Відповісти
Вона працює лиш органами,але ними не ризикує)
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25.07.2022 18:26 Відповісти
Повага і шана цим людям🙏🙏🙏!
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25.07.2022 17:03 Відповісти
Где эта черноротая , бенина , брехливая Тварь мосейчук....
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25.07.2022 17:39 Відповісти
 
 