За п’ять місяців повномасштабної війни в Україні загинуло 37 медійників

Що чотири дні внаслідок російської війни в Україні гинули журналісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Національна спілка журналістів України повідомляє в телеграмі.

"Серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки, 12 медійників – цивільних жертв, 17 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України", - зазначається у повідомленні.

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Останньою жертвою російського агресора став автор матеріалів та редактор новин видання InfoCar Микола Рачок, який загинув у бою із "вагнерівцями".

За словами голови НСЖУ Сергія Томіленка, "українські журналісти – це передусім українські громадяни. Тому, прагнучи захистити Батьківщину, багато медійників залишили ручку і блокнот і взяли до рук зброю. НСЖУ висловлює велику шану таким нашим колегам".

"Інші продовжують боротьбу із ворогом на інформаційному фронті – як в тилу, так і на передовій. На жаль, у цій війні, розв’язаній російським агресором, чимало безневинних жертв. Кожен із них назавжди залишиться в пам’яті колег, друзів, усіх українців", – наголосив Томіленко.

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