Журналисты собирают деньги на автомобили для ВСУ

В списке запросов от воинов более 30 автомобилей: джипы, пикапы, бусы.

Об этом сообщает в Фейсбуке журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, сделаем сегодня 600 тысяч? В нашем списке запросов на машины более 30 автомобилей. Джипы, пикапы, бусы. Это все воины ВСУ. Они ждут, когда мы сможем доставить им машины. Это зависит от вас. Спасибо за поддержку!

Банка моно

https://send.monobank.ua/jar/8b9U8N5sMn

Карточка ПБ

5221191101000973

PayPal

[email protected]", - пишет журналист.

