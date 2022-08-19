РУС
Журналисты собирают деньги на автомобили для ВСУ

В списке запросов от воинов более 30 автомобилей: джипы, пикапы, бусы.

Об этом сообщает в Фейсбуке журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, сделаем сегодня 600 тысяч? В нашем списке запросов на машины более 30 автомобилей. Джипы, пикапы, бусы. Это все воины ВСУ. Они ждут, когда мы сможем доставить им машины. Это зависит от вас. Спасибо за поддержку!

Банка моно

https://send.monobank.ua/jar/8b9U8N5sMn

Карточка ПБ

5221191101000973

PayPal

[email protected]", - пишет журналист.

А на скільки автомобілів для ЗСУ зібрали судді, податківці, прокурори і т.д. Чи ці п"дари лише грабувати бюджет вміють?!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:34 Ответить
В умовах воєнного стану ці підари повинні давно бути розстріляні. Але...Хто розстріляє?... Такі самі? Куми,свати,брати? Тому тільки самосуд вирішить питання.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:39 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/19/novyna/bezpeka/nimechchyna-ihnoruye-proxannya-********-shhodo-rozshyrennya-postachannya-***********-die-welt Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
показать весь комментарий
19.08.2022 14:45 Ответить
Та борька баум вернулся. Может он что даст с заработка от трудов (не)праведных. Правда теперь он не украинец, а литовец. Но от этого денег он любить меньше не стал.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:34 Ответить
А рєзніков коли почне щось збирати?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:36 Ответить
Зрозуміло , що СВОЇ 35 мільярдів доларів / 7 х 5 = 35 / зегнида на армію витрачати не збирається .
показать весь комментарий
19.08.2022 14:37 Ответить
Сором
показать весь комментарий
19.08.2022 14:40 Ответить
за місяць без розмитнення пригнали 200 тисяч авто- де вони всі? для чого знімали розтаможку?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:40 Ответить
"Друзі, зробимо сьогодні 600 000? В нашому списку запитів на машини понад 30 автівок. Джипи, пікапи, буси. Це все воїни ЗСУ. Вони чекають, коли ми зможемо привезти їм машини. Це залежить від вас. Дякую за підтримку! Джерело:
показать весь комментарий
19.08.2022 14:40 Ответить
+
показать весь комментарий
19.08.2022 14:42 Ответить
отрутою блювати, як тролі попереду, не буду. перерахував трохи грошенят.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:52 Ответить
замість супутника можна було б купити 1500 авто вартістю $10000 за кожну і взагалі не розумію цю ситуацію з турками що дають байрактари на дурняк і притулу який думає що 4-и байрактари на дурняк нам до кінця війни з головою вистачить, треба принаймні 100 байрактарів, ну добре дали на дурняк 4 штуки, от гроші ще на чотири, разом вісім вже легше, нєт бл..ять, українці - ви космос... сук...
показать весь комментарий
19.08.2022 14:52 Ответить
А Володя Бонгевтік прлодовжує будувати дороги за програмою "Велике крадівництво". Там нарна техніка і ******* машини. То чому ці фірми його естя, Юзіка і інших друзів не бажають її віддати в ЗСУ? Чи то "баринга" не той, на якого весь час брехали, а реальні бариги - це Володя і його "квартальна" шобла?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:13 Ответить
замість супутника можна було б купити 1500 авто вартістю $10000

повністю підтримую кожне сказане слово
байрактарів купить хотя б штук 50
у нас є прекрасні ударні дрони і набагато дешевші
тоже не мішало б придбати штук 100-150
дронів-камікадзе 1500-2000шт
тоді можна і контратаку організовать
а не скиглити що немає зброї
показать весь комментарий
19.08.2022 15:20 Ответить
Чому не штабі і не розробляєш план наступу?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:26 Ответить
***.. а що робить влада ? Відосіки знімає на надані іншими державами гроші і чекає коли їй нададуть безплатно озброєння… Байрактари , для нашого війська , купують усі крім держави. Це якись сюреалізм .
показать весь комментарий
19.08.2022 16:00 Ответить
 
 