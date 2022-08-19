Журналисты собирают деньги на автомобили для ВСУ
В списке запросов от воинов более 30 автомобилей: джипы, пикапы, бусы.
Об этом сообщает в Фейсбуке журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, сделаем сегодня 600 тысяч? В нашем списке запросов на машины более 30 автомобилей. Джипы, пикапы, бусы. Это все воины ВСУ. Они ждут, когда мы сможем доставить им машины. Это зависит от вас. Спасибо за поддержку!
Банка моно
https://send.monobank.ua/jar/8b9U8N5sMn
Карточка ПБ
5221191101000973
PayPal
[email protected]", - пишет журналист.
повністю підтримую кожне сказане слово
байрактарів купить хотя б штук 50
у нас є прекрасні ударні дрони і набагато дешевші
тоже не мішало б придбати штук 100-150
дронів-камікадзе 1500-2000шт
тоді можна і контратаку організовать
а не скиглити що немає зброї