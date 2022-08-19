Российскому танку сорвало башню после поражения украинским боеприпасом. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили танк российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного уничтожения российской бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, что после поражения украинским боеприпасом в танке начинает детонировать боекомплект, и взрывная волна срывает башню танка и подбрасывает ее на несколько десятков метров вверх.
"Российский танк пытался своей башней сбить купленный волонтерами украинский спутник", – пишет в комментарии автор публикации.
https://storage2.censor.net/video/3/110522_kit.mp4
БК їбанув, як від САУ- 152 мм.
***** - гарнесенько!!!
хотів нашоі
картоплі
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
Раздался в репродукторе уставший и осипший голос начальника сборочного цеха ВАЗа в Тольятти.
"Зае#али!!!..." недовольно огрызнулись работники.
"У нас уже белая краска заканчивается!"