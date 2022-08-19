Российскому танку сорвало башню после поражения украинским боеприпасом. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили танк российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного уничтожения российской бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, что после поражения украинским боеприпасом в танке начинает детонировать боекомплект, и взрывная волна срывает башню танка и подбрасывает ее на несколько десятков метров вверх.

"Российский танк пытался своей башней сбить купленный волонтерами украинский спутник", – пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Многодетный житель Чувашии снялся в рекламе армии РФ и менее чем через месяц погиб в Украине: "Семья и мамка в деревне поддерживают". ВИДЕО