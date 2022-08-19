РУС
30 653 76

Российскому танку сорвало башню после поражения украинским боеприпасом. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили танк российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного уничтожения российской бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, что после поражения украинским боеприпасом в танке начинает детонировать боекомплект, и взрывная волна срывает башню танка и подбрасывает ее на несколько десятков метров вверх.

"Российский танк пытался своей башней сбить купленный волонтерами украинский спутник", – пишет в комментарии автор публикации.

+49
показать весь комментарий
19.08.2022 15:17 Ответить
+44
При этом сработали катапульты и экипаж эвакуировался. По частям. Мелким. С корочкой.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:20 Ответить
+41
Пряма на балкон на концерт к кабздуну...
показать весь комментарий
19.08.2022 14:21 Ответить
При этом сработали катапульты и экипаж эвакуировался. По частям. Мелким. С корочкой.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:20 Ответить
Я б сказав фізичним терміном-аннігляція. Тобто взаємодія матерії і антиматерії.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:26 Ответить
Китайские военные журналисты, работающие со стороны оккупантов, с непосредственной близости зафиксировали взрыв российского танка, подбитого украинскими воинами. Источник:
https://storage2.censor.net/video/3/110522_kit.mp4
показать весь комментарий
19.08.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 15:17 Ответить
Такі кацапські рекорди мені подобаються!
показать весь комментарий
19.08.2022 16:38 Ответить
Спочатку не зрозумів "картинки" Потім "вкурив" Посміявся від душі!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:40 Ответить
видно сразу все пиропатроны сработали. А вот у мехвода кресло катапультой не оборудовано, потому что мехводов на расее можно сделать больше, чем сделано всех танков - техпроцесс проще.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:29 Ответить
Мех-вод катапультируется отрицательно. У него есть десантный люк, или через триплексы, но тогда на выходе приобретает скрепную форму триплекса, букву "Z".
показать весь комментарий
19.08.2022 20:47 Ответить
Красівоє.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:21 Ответить
Пряма на балкон на концерт к кабздуну...
показать весь комментарий
19.08.2022 14:21 Ответить
Уясе *******))))
показать весь комментарий
19.08.2022 14:23 Ответить
У орків зриває дах.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:23 Ответить
Кацап міротворєц, коли після вибуху речовина розкладається на атоми, а потім в світі формується з цих атомів щось нове, первозданне.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:24 Ответить
потом эти атомы идут на жратву африканцам, в качестве удобрений для озимых, так что кацапы могут вполне хвастаться что кормят Африку.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:35 Ответить
Так вот он на самом деле какой был Большой Взрыв,- Нобелевскую премию аффффтара 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
19.08.2022 15:06 Ответить
Шикарно)))
показать весь комментарий
19.08.2022 14:25 Ответить
Башня вертикального взлёта.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:26 Ответить
А где-то в США Илон Маск вспомнил про рогозингский батут и нервно закурил...
показать весь комментарий
19.08.2022 20:50 Ответить
ГОООООЛ!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:27 Ответить
орки вже на концерт кобзона не підуть, не залишиться нічого
показать весь комментарий
19.08.2022 14:33 Ответить
они скорей всего сдристнули вовремя, танк подорвался не сразу
показать весь комментарий
19.08.2022 16:34 Ответить
Як сказали мені танкісти - при попаданні кумулятивного струменю всередину башти чи корпусу виживають одиниці Бо там високотемпературні гази (газова плазма в тисячі градусів)
показать весь комментарий
19.08.2022 19:44 Ответить
ой пацаны, не тратьте энергию батарей дрона на эти длинные видяшки, мы и так верим в башенные космические войска парашки.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:33 Ответить
безбашенные войска...
показать весь комментарий
19.08.2022 14:40 Ответить
Согласен. Это уже "баян".
показать весь комментарий
19.08.2022 20:51 Ответить
Рвало, рве і рватиме! Бо це є Україна!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:44 Ответить
Кацапы соскучились по родным ******. Их неудержимо рвало... на Родину.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:33 Ответить
А ви впевені, що то танчику.
БК їбанув, як від САУ- 152 мм.
***** - гарнесенько!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:46 Ответить
Ти бачиш різницю? Я - ні! І там і там - знищена бойова одиниця Крім того - "задвохсотились" кілька кацапів Прекрасна картина!
показать весь комментарий
19.08.2022 15:11 Ответить
До речі - маленький нюанс, про який я тільки зараз згадав: передивися першу частину відео Там один цікавий момент - перші язики полум"я То горів порох зарядів Наскільки я пам"ятаю - гаубичні снаряди мають цільну латунну гільзу У танкових снарядів - роздільне заряджання і гільза коротка - пороховий "картуз" відкритий При піднятті температури всередині гільзи снаряду 152 мм повинен буть вибух пороху в закритому просторі А ми бачимо тільки язики порохового полум"я, що горить у відкритому просторі (Не забувай - я колись учив балістику та ще й сам три десятки років заряджаю мисливські патрони)
показать весь комментарий
19.08.2022 17:48 Ответить
він теж
хотів нашоі
картоплі
показать весь комментарий
19.08.2022 14:57 Ответить
Взрывное облако непременно должно иметь форму четырёх белых жигулей.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:01 Ответить
Нет, нет, нет! По смете только три. В накладной три записано. Не занимайтесь приписками. Завод итак работает в три смены.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:54 Ответить
Все правильно, чтобы не нарушать отчётность.
показать весь комментарий
20.08.2022 22:40 Ответить
если бы на параше преподавали физику в школах, можно было бы в учебники ввести новую поцреотическую zaдачку - расчитать силу взрыва пердаков трёх танкистов, которая башню во сколько то тонн, забрасывает за такую то высоту_ за столько то секунд (силой трения о воздух - пренебречь) )) шоб ещё со школы знали силу пердаков парашных vояк )
показать весь комментарий
21.08.2022 09:05 Ответить
никогда не мог раньше даже представить, что нестабильность Рэлея-Тейлора по красоте может многократно превосходить закат или восход солнца.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:02 Ответить
Мертві там мабуть всі)))
показать весь комментарий
19.08.2022 15:10 Ответить
Та ви шо,пане Івашура?Не зрозуміли?Для швидкого покидання танку екіпажем , аналоговнет, танк обладнаний спеціальною відкидною башнею.Башню і роботу механізму можно проспостерігати на відео.Якщо і зараз екіпаж не вийшов,то самі і винні...
показать весь комментарий
19.08.2022 15:17 Ответить
Екіпаж евакуюється у вигляді диму та газу
показать весь комментарий
19.08.2022 15:26 Ответить
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:09 Ответить
атомна бімба !
показать весь комментарий
19.08.2022 15:20 Ответить
Снесло башню по самые гусеницы?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:21 Ответить
катки разлетелись по округе, там скорей всего вообще ничего не осталось
показать весь комментарий
19.08.2022 16:30 Ответить
The tank crew must be having a hell of the headache now...
показать весь комментарий
19.08.2022 15:21 Ответить
Nope! They don't. They don't have heads anymore and as a result - no headaches. Lucky men.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:12 Ответить
Шмякі-бум!
показать весь комментарий
19.08.2022 15:56 Ответить
По техніці безпеки, для зменшення бавовни, просто слід відразу викидати БК і зливати пальне. Не дякуйте.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:57 Ответить
Ну все, дощу не буде - височенько пішов
показать весь комментарий
19.08.2022 16:06 Ответить
...несоблюдение правил пожарной безопасности, никто не пострадал, техника в минимальном размере...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:26 Ответить
Сколько "Стугн" закупили для ЗСУ правительства зеленского?
показать весь комментарий
19.08.2022 16:30 Ответить
Ніскільки! Пашинський встиг їх заникати "та через" Залужного передати ЗСУ (арабське замовлення, яке допомогло захищати Київ!) Якщо хтось забув (не знав), то це було перед війною - зедірьмаки й досі локті,нігті та інші кінцівки у сбе та у своїх "срушіпйонів" гризуть й досі!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:18 Ответить
кацапчеги и сепары могут идти отседа мледом за кораблем, ванек ))
показать весь комментарий
20.08.2022 11:16 Ответить
нахрен пощел к путину кацапчег
показать весь комментарий
20.08.2022 11:15 Ответить
По частям на концерт не пустят, форма не та, да и фасон не соответствует. Туда только целиком пускают, пусть и в недвижимом состоянии. Так что придется танкистам самим себя развлекать. Как могут.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:40 Ответить
и маладая не узнает какой у парня был конец --- по полю танки грохотали танкисты шли в последний бой
показать весь комментарий
19.08.2022 17:57 Ответить
Они что там, ядрёну бомбу перевозили?)...
показать весь комментарий
19.08.2022 18:03 Ответить
Эх, им бы экипаж человек 50.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:23 Ответить
На це можна дивитись із радісттю
показать весь комментарий
19.08.2022 19:23 Ответить
не смогут сказать кацапские свинопас со свинопаской спасибо сыну за машин... нет тела - нет похоронки...
показать весь комментарий
19.08.2022 19:54 Ответить
"Внимание! Внимание! Сегодняшней смене плюс три белых "Жигулей"!.."
Раздался в репродукторе уставший и осипший голос начальника сборочного цеха ВАЗа в Тольятти.
"Зае#али!!!..." недовольно огрызнулись работники.
"У нас уже белая краска заканчивается!"
показать весь комментарий
19.08.2022 20:22 Ответить
Если присмотреться внимательно, то можно заметить, как из башни (в её высшей точке взлёта) отчаянно хлопая крыльями (и передними и задними), вылетели 3 белых "Жигулей".
показать весь комментарий
19.08.2022 20:30 Ответить
голівуд віддихає,при всій своїх єффєктах ніколи такє нє зроблять.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:23 Ответить
херрасе бк у танка шо такой взрыв, чи они там в салоне тащили еще купку снарядов?
показать весь комментарий
20.08.2022 08:02 Ответить
и главное курили, сбивая пепел на бк
показать весь комментарий
20.08.2022 08:03 Ответить
Ни хера себе боекомплект!
показать весь комментарий
20.08.2022 10:19 Ответить
хлопок газа как обычно. Кроме бурятов жертв нет
показать весь комментарий
20.08.2022 11:09 Ответить
***** любит такие видостки ...буряты однозначно его тема
показать весь комментарий
20.08.2022 11:17 Ответить
За такое жаркое даже касапские мамки белые Жигули не получат.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:16 Ответить
кучку попелу й хай мажуться
показать весь комментарий
21.08.2022 06:39 Ответить
Почаще бы такие видосы. Слава ЗСУ. Смерть рашистам.
показать весь комментарий
20.08.2022 22:06 Ответить
Окуеть, хлопцы вы чем влупили его ? Super-Javelin от Шварца ? Красиво, браво.
показать весь комментарий
20.08.2022 22:14 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 00:21 Ответить
СУКИ! Скільки повітря псують над Україною!
показать весь комментарий
21.08.2022 06:37 Ответить
....чаще надо так.. сделайте из танкистов коцмонавтов.....
показать весь комментарий
02.01.2023 09:48 Ответить
 
 