УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
30 653 76

Російському танку зірвало башту після враження українським боєприпасом. ВIДЕО

Українські воїни знищили танк російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного знищення російської бронемашини опублікуваний у соцмережах. На записі видно, що після враження українським боєприпасом у танку починає детонувати боєкомплект і вибухова хвиля зриває башту танку і підкидає її на кілька десятків метрів угору.

"Російський танк намагався своєю баштою збити куплений волонтерами український супутник", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Багатодітний мешканець Чувашії знявся у рекламі армії РФ і менш ніж за місяць загинув в Україні: "Семья и мамка в деревне поддерживает". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18810) знищення (8303)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
показати весь коментар
19.08.2022 15:17 Відповісти
+44
При этом сработали катапульты и экипаж эвакуировался. По частям. Мелким. С корочкой.
показати весь коментар
19.08.2022 14:20 Відповісти
+41
Пряма на балкон на концерт к кабздуну...
показати весь коментар
19.08.2022 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При этом сработали катапульты и экипаж эвакуировался. По частям. Мелким. С корочкой.
показати весь коментар
19.08.2022 14:20 Відповісти
Я б сказав фізичним терміном-аннігляція. Тобто взаємодія матерії і антиматерії.
показати весь коментар
19.08.2022 14:26 Відповісти
Китайские военные журналисты, работающие со стороны оккупантов, с непосредственной близости зафиксировали взрыв российского танка, подбитого украинскими воинами. Источник:
https://storage2.censor.net/video/3/110522_kit.mp4
показати весь коментар
19.08.2022 15:04 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 15:17 Відповісти
Такі кацапські рекорди мені подобаються!
показати весь коментар
19.08.2022 16:38 Відповісти
Спочатку не зрозумів "картинки" Потім "вкурив" Посміявся від душі!
показати весь коментар
19.08.2022 19:40 Відповісти
видно сразу все пиропатроны сработали. А вот у мехвода кресло катапультой не оборудовано, потому что мехводов на расее можно сделать больше, чем сделано всех танков - техпроцесс проще.
показати весь коментар
19.08.2022 14:29 Відповісти
Мех-вод катапультируется отрицательно. У него есть десантный люк, или через триплексы, но тогда на выходе приобретает скрепную форму триплекса, букву "Z".
показати весь коментар
19.08.2022 20:47 Відповісти
Красівоє.
показати весь коментар
19.08.2022 15:21 Відповісти
Пряма на балкон на концерт к кабздуну...
показати весь коментар
19.08.2022 14:21 Відповісти
Уясе *******))))
показати весь коментар
19.08.2022 14:23 Відповісти
У орків зриває дах.
показати весь коментар
19.08.2022 14:23 Відповісти
Кацап міротворєц, коли після вибуху речовина розкладається на атоми, а потім в світі формується з цих атомів щось нове, первозданне.
показати весь коментар
19.08.2022 14:24 Відповісти
потом эти атомы идут на жратву африканцам, в качестве удобрений для озимых, так что кацапы могут вполне хвастаться что кормят Африку.
показати весь коментар
19.08.2022 14:35 Відповісти
Так вот он на самом деле какой был Большой Взрыв,- Нобелевскую премию аффффтара 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
19.08.2022 15:06 Відповісти
Шикарно)))
показати весь коментар
19.08.2022 14:25 Відповісти
Башня вертикального взлёта.
показати весь коментар
19.08.2022 14:26 Відповісти
А где-то в США Илон Маск вспомнил про рогозингский батут и нервно закурил...
показати весь коментар
19.08.2022 20:50 Відповісти
ГОООООЛ!
показати весь коментар
19.08.2022 14:27 Відповісти
орки вже на концерт кобзона не підуть, не залишиться нічого
показати весь коментар
19.08.2022 14:33 Відповісти
они скорей всего сдристнули вовремя, танк подорвался не сразу
показати весь коментар
19.08.2022 16:34 Відповісти
Як сказали мені танкісти - при попаданні кумулятивного струменю всередину башти чи корпусу виживають одиниці Бо там високотемпературні гази (газова плазма в тисячі градусів)
показати весь коментар
19.08.2022 19:44 Відповісти
ой пацаны, не тратьте энергию батарей дрона на эти длинные видяшки, мы и так верим в башенные космические войска парашки.
показати весь коментар
19.08.2022 14:33 Відповісти
безбашенные войска...
показати весь коментар
19.08.2022 14:40 Відповісти
Согласен. Это уже "баян".
показати весь коментар
19.08.2022 20:51 Відповісти
Рвало, рве і рватиме! Бо це є Україна!
показати весь коментар
19.08.2022 14:44 Відповісти
Кацапы соскучились по родным ******. Их неудержимо рвало... на Родину.
показати весь коментар
19.08.2022 20:33 Відповісти
А ви впевені, що то танчику.
БК їбанув, як від САУ- 152 мм.
***** - гарнесенько!!!
показати весь коментар
19.08.2022 14:46 Відповісти
Ти бачиш різницю? Я - ні! І там і там - знищена бойова одиниця Крім того - "задвохсотились" кілька кацапів Прекрасна картина!
показати весь коментар
19.08.2022 15:11 Відповісти
До речі - маленький нюанс, про який я тільки зараз згадав: передивися першу частину відео Там один цікавий момент - перші язики полум"я То горів порох зарядів Наскільки я пам"ятаю - гаубичні снаряди мають цільну латунну гільзу У танкових снарядів - роздільне заряджання і гільза коротка - пороховий "картуз" відкритий При піднятті температури всередині гільзи снаряду 152 мм повинен буть вибух пороху в закритому просторі А ми бачимо тільки язики порохового полум"я, що горить у відкритому просторі (Не забувай - я колись учив балістику та ще й сам три десятки років заряджаю мисливські патрони)
показати весь коментар
19.08.2022 17:48 Відповісти
він теж
хотів нашоі
картоплі
показати весь коментар
19.08.2022 14:57 Відповісти
Взрывное облако непременно должно иметь форму четырёх белых жигулей.
показати весь коментар
19.08.2022 15:01 Відповісти
Нет, нет, нет! По смете только три. В накладной три записано. Не занимайтесь приписками. Завод итак работает в три смены.
показати весь коментар
19.08.2022 20:54 Відповісти
Все правильно, чтобы не нарушать отчётность.
показати весь коментар
20.08.2022 22:40 Відповісти
если бы на параше преподавали физику в школах, можно было бы в учебники ввести новую поцреотическую zaдачку - расчитать силу взрыва пердаков трёх танкистов, которая башню во сколько то тонн, забрасывает за такую то высоту_ за столько то секунд (силой трения о воздух - пренебречь) )) шоб ещё со школы знали силу пердаков парашных vояк )
показати весь коментар
21.08.2022 09:05 Відповісти
никогда не мог раньше даже представить, что нестабильность Рэлея-Тейлора по красоте может многократно превосходить закат или восход солнца.
показати весь коментар
19.08.2022 15:02 Відповісти
Мертві там мабуть всі)))
показати весь коментар
19.08.2022 15:10 Відповісти
Та ви шо,пане Івашура?Не зрозуміли?Для швидкого покидання танку екіпажем , аналоговнет, танк обладнаний спеціальною відкидною башнею.Башню і роботу механізму можно проспостерігати на відео.Якщо і зараз екіпаж не вийшов,то самі і винні...
показати весь коментар
19.08.2022 15:17 Відповісти
Екіпаж евакуюється у вигляді диму та газу
показати весь коментар
19.08.2022 15:26 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
показати весь коментар
19.08.2022 17:09 Відповісти
атомна бімба !
показати весь коментар
19.08.2022 15:20 Відповісти
Снесло башню по самые гусеницы?
показати весь коментар
19.08.2022 15:21 Відповісти
катки разлетелись по округе, там скорей всего вообще ничего не осталось
показати весь коментар
19.08.2022 16:30 Відповісти
The tank crew must be having a hell of the headache now...
показати весь коментар
19.08.2022 15:21 Відповісти
Nope! They don't. They don't have heads anymore and as a result - no headaches. Lucky men.
показати весь коментар
19.08.2022 20:12 Відповісти
Шмякі-бум!
показати весь коментар
19.08.2022 15:56 Відповісти
По техніці безпеки, для зменшення бавовни, просто слід відразу викидати БК і зливати пальне. Не дякуйте.
показати весь коментар
19.08.2022 15:57 Відповісти
Ну все, дощу не буде - височенько пішов
показати весь коментар
19.08.2022 16:06 Відповісти
...несоблюдение правил пожарной безопасности, никто не пострадал, техника в минимальном размере...
показати весь коментар
19.08.2022 16:26 Відповісти
Сколько "Стугн" закупили для ЗСУ правительства зеленского?
показати весь коментар
19.08.2022 16:30 Відповісти
Ніскільки! Пашинський встиг їх заникати "та через" Залужного передати ЗСУ (арабське замовлення, яке допомогло захищати Київ!) Якщо хтось забув (не знав), то це було перед війною - зедірьмаки й досі локті,нігті та інші кінцівки у сбе та у своїх "срушіпйонів" гризуть й досі!
показати весь коментар
19.08.2022 17:18 Відповісти
кацапчеги и сепары могут идти отседа мледом за кораблем, ванек ))
показати весь коментар
20.08.2022 11:16 Відповісти
нахрен пощел к путину кацапчег
показати весь коментар
20.08.2022 11:15 Відповісти
По частям на концерт не пустят, форма не та, да и фасон не соответствует. Туда только целиком пускают, пусть и в недвижимом состоянии. Так что придется танкистам самим себя развлекать. Как могут.
показати весь коментар
19.08.2022 16:40 Відповісти
и маладая не узнает какой у парня был конец --- по полю танки грохотали танкисты шли в последний бой
показати весь коментар
19.08.2022 17:57 Відповісти
Они что там, ядрёну бомбу перевозили?)...
показати весь коментар
19.08.2022 18:03 Відповісти
Эх, им бы экипаж человек 50.
показати весь коментар
19.08.2022 18:23 Відповісти
На це можна дивитись із радісттю
показати весь коментар
19.08.2022 19:23 Відповісти
не смогут сказать кацапские свинопас со свинопаской спасибо сыну за машин... нет тела - нет похоронки...
показати весь коментар
19.08.2022 19:54 Відповісти
"Внимание! Внимание! Сегодняшней смене плюс три белых "Жигулей"!.."
Раздался в репродукторе уставший и осипший голос начальника сборочного цеха ВАЗа в Тольятти.
"Зае#али!!!..." недовольно огрызнулись работники.
"У нас уже белая краска заканчивается!"
показати весь коментар
19.08.2022 20:22 Відповісти
Если присмотреться внимательно, то можно заметить, как из башни (в её высшей точке взлёта) отчаянно хлопая крыльями (и передними и задними), вылетели 3 белых "Жигулей".
показати весь коментар
19.08.2022 20:30 Відповісти
голівуд віддихає,при всій своїх єффєктах ніколи такє нє зроблять.
показати весь коментар
19.08.2022 21:23 Відповісти
херрасе бк у танка шо такой взрыв, чи они там в салоне тащили еще купку снарядов?
показати весь коментар
20.08.2022 08:02 Відповісти
и главное курили, сбивая пепел на бк
показати весь коментар
20.08.2022 08:03 Відповісти
Ни хера себе боекомплект!
показати весь коментар
20.08.2022 10:19 Відповісти
хлопок газа как обычно. Кроме бурятов жертв нет
показати весь коментар
20.08.2022 11:09 Відповісти
***** любит такие видостки ...буряты однозначно его тема
показати весь коментар
20.08.2022 11:17 Відповісти
За такое жаркое даже касапские мамки белые Жигули не получат.
показати весь коментар
20.08.2022 16:16 Відповісти
кучку попелу й хай мажуться
показати весь коментар
21.08.2022 06:39 Відповісти
Почаще бы такие видосы. Слава ЗСУ. Смерть рашистам.
показати весь коментар
20.08.2022 22:06 Відповісти
Окуеть, хлопцы вы чем влупили его ? Super-Javelin от Шварца ? Красиво, браво.
показати весь коментар
20.08.2022 22:14 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2022 00:21 Відповісти
СУКИ! Скільки повітря псують над Україною!
показати весь коментар
21.08.2022 06:37 Відповісти
....чаще надо так.. сделайте из танкистов коцмонавтов.....
показати весь коментар
02.01.2023 09:48 Відповісти
 
 