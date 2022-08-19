Російському танку зірвало башту після враження українським боєприпасом. ВIДЕО

Українські воїни знищили танк російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного знищення російської бронемашини опублікуваний у соцмережах. На записі видно, що після враження українським боєприпасом у танку починає детонувати боєкомплект і вибухова хвиля зриває башту танку і підкидає її на кілька десятків метрів угору.

"Російський танк намагався своєю баштою збити куплений волонтерами український супутник", - пише у коментарі автор публікації.

