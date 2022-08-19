Журналісти збирають гроші на автомобілі для ЗСУ

У списку запитів від воїнів - понад 30 автівок: джипи, пікапи, буси.

Про це інформує у фейсбуці журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, зробимо сьогодні 600 000? В нашому списку запитів на машини понад 30 автівок. Джипи, пікапи, буси. Це все воїни ЗСУ. Вони чекають, коли ми зможемо привезти їм машини. Це залежить від вас. Дякую за підтримку!

Банка моно

https://send.monobank.ua/jar/8b9U8N5sMn

Картка ПБ

5221191101000973

PayPal

[email protected]", - пише журналіст.

