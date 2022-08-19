УКР
Новини Війна
1 783 16

Журналісти збирають гроші на автомобілі для ЗСУ

У списку запитів від воїнів - понад 30 автівок: джипи, пікапи, буси.

Про це інформує у фейсбуці журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, зробимо сьогодні 600 000? В нашому списку запитів на машини понад 30 автівок. Джипи, пікапи, буси. Це все воїни ЗСУ. Вони чекають, коли ми зможемо привезти їм машини. Це залежить від вас. Дякую за підтримку!

Банка моно

https://send.monobank.ua/jar/8b9U8N5sMn

Картка ПБ

5221191101000973

PayPal

[email protected]", - пише журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 125 автомобілів для ЗСУ придбали за гроші з продажу картини Марії Примаченко

Журналісти збирають гроші на автомобілі для ЗСУ 01

Автор: 

журналістика (1808) допомога (8768) збір (357)
Топ коментарі
+4
А на скільки автомобілів для ЗСУ зібрали судді, податківці, прокурори і т.д. Чи ці п"дари лише грабувати бюджет вміють?!
показати весь коментар
19.08.2022 14:34 Відповісти
+4
Чому не штабі і не розробляєш план наступу?
показати весь коментар
19.08.2022 15:26 Відповісти
+3
***.. а що робить влада ? Відосіки знімає на надані іншими державами гроші і чекає коли їй нададуть безплатно озброєння… Байрактари , для нашого війська , купують усі крім держави. Це якись сюреалізм .
показати весь коментар
19.08.2022 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
В умовах воєнного стану ці підари повинні давно бути розстріляні. Але...Хто розстріляє?... Такі самі? Куми,свати,брати? Тому тільки самосуд вирішить питання.
показати весь коментар
19.08.2022 14:39 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/19/novyna/bezpeka/nimechchyna-ihnoruye-proxannya-********-shhodo-rozshyrennya-postachannya-***********-die-welt Німеччина ігнорує прохання України щодо розширення постачання озброєння - Die Welt
показати весь коментар
19.08.2022 14:45 Відповісти
Та борька баум вернулся. Может он что даст с заработка от трудов (не)праведных. Правда теперь он не украинец, а литовец. Но от этого денег он любить меньше не стал.
показати весь коментар
19.08.2022 14:34 Відповісти
А рєзніков коли почне щось збирати?
показати весь коментар
19.08.2022 14:36 Відповісти
Зрозуміло , що СВОЇ 35 мільярдів доларів / 7 х 5 = 35 / зегнида на армію витрачати не збирається .
показати весь коментар
19.08.2022 14:37 Відповісти
Сором
показати весь коментар
19.08.2022 14:40 Відповісти
за місяць без розмитнення пригнали 200 тисяч авто- де вони всі? для чого знімали розтаможку?
показати весь коментар
19.08.2022 14:40 Відповісти
+
показати весь коментар
19.08.2022 14:42 Відповісти
отрутою блювати, як тролі попереду, не буду. перерахував трохи грошенят.
показати весь коментар
19.08.2022 14:52 Відповісти
замість супутника можна було б купити 1500 авто вартістю $10000 за кожну і взагалі не розумію цю ситуацію з турками що дають байрактари на дурняк і притулу який думає що 4-и байрактари на дурняк нам до кінця війни з головою вистачить, треба принаймні 100 байрактарів, ну добре дали на дурняк 4 штуки, от гроші ще на чотири, разом вісім вже легше, нєт бл..ять, українці - ви космос... сук...
показати весь коментар
19.08.2022 14:52 Відповісти
А Володя Бонгевтік прлодовжує будувати дороги за програмою "Велике крадівництво". Там нарна техніка і ******* машини. То чому ці фірми його естя, Юзіка і інших друзів не бажають її віддати в ЗСУ? Чи то "баринга" не той, на якого весь час брехали, а реальні бариги - це Володя і його "квартальна" шобла?
показати весь коментар
19.08.2022 15:13 Відповісти
замість супутника можна було б купити 1500 авто вартістю $10000

повністю підтримую кожне сказане слово
байрактарів купить хотя б штук 50
у нас є прекрасні ударні дрони і набагато дешевші
тоже не мішало б придбати штук 100-150
дронів-камікадзе 1500-2000шт
тоді можна і контратаку організовать
а не скиглити що немає зброї
показати весь коментар
19.08.2022 15:20 Відповісти
