Журналісти збирають гроші на автомобілі для ЗСУ
У списку запитів від воїнів - понад 30 автівок: джипи, пікапи, буси.
Про це інформує у фейсбуці журналіст Петро Шуклінов, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, зробимо сьогодні 600 000? В нашому списку запитів на машини понад 30 автівок. Джипи, пікапи, буси. Це все воїни ЗСУ. Вони чекають, коли ми зможемо привезти їм машини. Це залежить від вас. Дякую за підтримку!
Банка моно
https://send.monobank.ua/jar/8b9U8N5sMn
Картка ПБ
5221191101000973
PayPal
[email protected]", - пише журналіст.
повністю підтримую кожне сказане слово
байрактарів купить хотя б штук 50
у нас є прекрасні ударні дрони і набагато дешевші
тоже не мішало б придбати штук 100-150
дронів-камікадзе 1500-2000шт
тоді можна і контратаку організовать
а не скиглити що немає зброї