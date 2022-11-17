За добу на Миколаївщині поранення дістали 6 осіб, - облрада
Усім постраждалим надано медичну допомогу.
Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 6 людей. Усім їм надано медичну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 339 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль