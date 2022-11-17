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Новини Війна
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За добу на Миколаївщині поранення дістали 6 осіб, - облрада

миколаївщина

Усім постраждалим надано медичну допомогу.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 6 людей. Усім їм надано медичну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 339 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Миколаївська область (2293) обстріл (29037)


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