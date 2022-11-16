Комунальники, які ремонтували водогін, підірвалися на Миколаївщині
На Миколаївщині під час ремонту водогону Дніпро-Миколаїв підірвався службовий автомобіль КамАЗ, який належить "Миколаївводоканалу".
Про це повідомляє МКП "Миколаївводоканал" у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, під час ремонту водогону Дніпро-Миколаїв, в результаті наїзду на протитанкову міну підірвався службовий автомобіль КамАЗ. На щастя, з працівників ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається при цьому, що роботи з відновлення централізованого водопостачання з р. Дніпро не припинені.
Також на підприємстві стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, в результатів обстрілів двоє працівників МКП "Миколаївводоканал" отримали травми та нанесено збитків підприємству більш ніж на 26 мільйонів гривень.
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