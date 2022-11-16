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Комунальники, які ремонтували водогін, підірвалися на Миколаївщині

комунальники,миколаївщина

На Миколаївщині під час ремонту водогону Дніпро-Миколаїв підірвався службовий автомобіль КамАЗ, який належить "Миколаївводоканалу".

Про це повідомляє МКП "Миколаївводоканал" у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, під час ремонту водогону Дніпро-Миколаїв, в результаті наїзду на протитанкову міну підірвався службовий автомобіль КамАЗ. На щастя, з працівників ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається при цьому, що роботи з відновлення централізованого водопостачання з р. Дніпро не припинені.

Також на підприємстві стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, в результатів обстрілів двоє працівників МКП "Миколаївводоканал" отримали травми та нанесено збитків підприємству більш ніж на 26 мільйонів гривень.

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Автор: 

мінування (1218) Миколаївська область (2293) Водоканал (131) водопостачання (838)


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Як ці люди знаходять у собі сміливість працювати у таких умовах. Я б не зміг. Це ж тупо пощастило, що наїхали задньою віссю. при наїзді передом ти гарантовано трансформуєшся у декілька великих шматків м'яса...
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16.11.2022 19:06 Відповісти
Вот такие транспортные средства надо было ввозить без уплаты пошлины и всяких допусков. Кразы и камазы то что надо. У них расход не сильно выше, чем у какого-то 5литрового движка от элитной бэхи из 90-ых с кожаным салоном, а то и купейных на 2 человека спорткаров. А такие были при беспошлинном ввозе, народец отдельный побежал все бабки в это вкладывать и покупать. Многие из этого народца "работали" депутатом и до сих пор даже "работают". И деньги уже вникуда потрачены, ладно какой-то гелик с V-образным дополнение днища можно отжать, а кому нужен кабриолет-купе зимой с огромным расходом бензина? В ЕС за полцены это продать и то там никто покупать не будет.
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16.11.2022 19:19 Відповісти
КАМАЗ это вам не Дохлый Донбаз и Гондурас...🤣
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16.11.2022 19:22 Відповісти
камаз? урал, Та їх КРАЗ порве як бобік грелку-https://www.youtube.com/watch?v=YxLl2R1JedM
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16.11.2022 19:39 Відповісти
 
 