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Коммунальщики, ремонтировавшие водопровод, подорвались на Николаевщине

комунальники,миколаївщина

В Николаевской области во время ремонта водопровода Днепр-Николаев подорвался служебный автомобиль КамАЗ, принадлежащий "Николаевводоканалу".

Об этом сообщает ГКП "Николаевводоканал" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время ремонта водопровода Днепр-Николаев вследствие наезда на противотанковую мину подорвался служебный автомобиль КамАЗ. К счастью, никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается при этом, что работы по восстановлению централизованного водоснабжения из реки Днепр не прекращены.

Также на предприятии утверждают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вследствие обстрелов двое работников ГКП "Николаевводоканал" получили травмы и нанесены убытки предприятию более чем на 26 миллионов гривен.

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минирование (1446) Николаевская область (2139) Водоканал (84) водоснабжение (723)


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Як ці люди знаходять у собі сміливість працювати у таких умовах. Я б не зміг. Це ж тупо пощастило, що наїхали задньою віссю. при наїзді передом ти гарантовано трансформуєшся у декілька великих шматків м'яса...
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16.11.2022 19:06 Ответить
Вот такие транспортные средства надо было ввозить без уплаты пошлины и всяких допусков. Кразы и камазы то что надо. У них расход не сильно выше, чем у какого-то 5литрового движка от элитной бэхи из 90-ых с кожаным салоном, а то и купейных на 2 человека спорткаров. А такие были при беспошлинном ввозе, народец отдельный побежал все бабки в это вкладывать и покупать. Многие из этого народца "работали" депутатом и до сих пор даже "работают". И деньги уже вникуда потрачены, ладно какой-то гелик с V-образным дополнение днища можно отжать, а кому нужен кабриолет-купе зимой с огромным расходом бензина? В ЕС за полцены это продать и то там никто покупать не будет.
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16.11.2022 19:19 Ответить
КАМАЗ это вам не Дохлый Донбаз и Гондурас...🤣
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16.11.2022 19:22 Ответить
камаз? урал, Та їх КРАЗ порве як бобік грелку-https://www.youtube.com/watch?v=YxLl2R1JedM
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16.11.2022 19:39 Ответить
 
 