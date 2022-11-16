Коммунальщики, ремонтировавшие водопровод, подорвались на Николаевщине

В Николаевской области во время ремонта водопровода Днепр-Николаев подорвался служебный автомобиль КамАЗ, принадлежащий "Николаевводоканалу".

Об этом сообщает ГКП "Николаевводоканал" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время ремонта водопровода Днепр-Николаев вследствие наезда на противотанковую мину подорвался служебный автомобиль КамАЗ. К счастью, никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается при этом, что работы по восстановлению централизованного водоснабжения из реки Днепр не прекращены.

Также на предприятии утверждают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, вследствие обстрелов двое работников ГКП "Николаевводоканал" получили травмы и нанесены убытки предприятию более чем на 26 миллионов гривен.

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