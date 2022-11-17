Маневровий житловий фонд створюють загарбники в окупованому Лисичанську, - ОВА

Днями окупаційна влада Лисичанська повідомила про створення маневрового житлового фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

У Лисичанську з'явилися оголошення з адресами пустих квартир. Власникам пропонується в 10-денний термін з'явитися до такої званої "адміністрації" з документами, які підтверджують право власності на квартиру, та заявити про згоду або відмову на поселення чужих людей. У пусті квартири росіяни планують заселяти колаборантів

Щоправда, яким чином власник має про це випадково знати та дістатися Лисичанська – незрозуміло, зазначили в ОВА.

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