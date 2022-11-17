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Маневровий житловий фонд створюють загарбники в окупованому Лисичанську, - ОВА
Днями окупаційна влада Лисичанська повідомила про створення маневрового житлового фонду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
У Лисичанську з'явилися оголошення з адресами пустих квартир. Власникам пропонується в 10-денний термін з'явитися до такої званої "адміністрації" з документами, які підтверджують право власності на квартиру, та заявити про згоду або відмову на поселення чужих людей. У пусті квартири росіяни планують заселяти колаборантів
Щоправда, яким чином власник має про це випадково знати та дістатися Лисичанська – незрозуміло, зазначили в ОВА.
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Тю блін, як діти малі. На це і розрахунок. Не зʼявився, значить винесуть двері і поселять якогось говноїда в хату.
Зайняли місто дали 10 днів - після чого конфіскація всього де власники не об'явились навіть якщо вони просто вмерли.
До речі треба взяти приклад з того як росіяни за допомогою Портнова збирали дані атошників, військових, всіх прихильників (порошенка - партії війни) та інших хто були проти капітуляції перед рф, тобто провести такі осінт розслідування на цих майбутніх наших історичних землях. Щоб потім можна було за ті ж 10 днів провести "суди" та масові страти як робили росіяни на окупованих територіях.
Якщо ми хочемо справді раз і назавжди перемогти дракона, то прийдеться принаймні над частиною його територій взяти контроль щоб розмістити кордон по географічних перешкодах що унеможливить будь-які нові напади орди. А так як гобліни розуміють тільки силу то перейняти їх методи та застосувати їх до них це єдиний правильний варіант.
До демократів та фанатів демократії треба застосувати демократичні методи, до фанатів тоталітаризму тоталітарні, а до гоблінів гоблінські - все інше працювати не буде. Скільки вже раз пробували на території орди насадити цивілізацію та навіть демократію? І ні разу ні чого не вийшло.
P.S. Ще би демократію для тварин в зоопарку пробували застосовувати. Рішення такого ж рівня розуму.