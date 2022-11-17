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Новини Війна
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Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Ізюмського району. Постраждали троє людей

ракета

Сьогодні, 17 листопада, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - йдеться у повідомленні.

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Жителів Харківщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

обстріл (29037) ракети (4057) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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я так розумію, обрана тактика під робочою назвою "поки кацапам не набридне"?!
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17.11.2022 11:11 Відповісти
Та кажу ж, - треба починати відповідати...доки по-нормальному не отримають юшки в себе - отаке й буде...
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17.11.2022 11:12 Відповісти
Згоден, ситуація якась кончена зовсім.
Кацапи мають на меті винищення народу України.
Винищення через масове вимирання від холоду, голоду та неможливості купити елементарні речі теж прекрасно підійде.
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17.11.2022 11:48 Відповісти
головне щоб ніхто не втік за кордон!
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17.11.2022 11:49 Відповісти
Отож.
Виходячи з того, що я бачу (а не того, про що патякають зегніди по тв) - влада як була антинародна, так і продовжує нею бути.
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17.11.2022 11:53 Відповісти
 
 