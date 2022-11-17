Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Ізюмського району. Постраждали троє людей

Сьогодні, 17 листопада, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - йдеться у повідомленні.

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Жителів Харківщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.