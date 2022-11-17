Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"
Зранку 17 листопада зафіксовано 10 "прильотів" в районі н.п. Середина Сумської області.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"З 09:20 до 09:30 зафіксовано 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Середина", - йдеться в повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрату середнього місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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Ворога треба бити на його території.