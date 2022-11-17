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Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"

сумщина,обстріл

Зранку 17 листопада зафіксовано 10 "прильотів" в районі н.п. Середина Сумської області.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"З 09:20 до 09:30 зафіксовано 10 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Середина", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрату середнього місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831)


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А відповідь була чи не можна, бо нападуть?
Ворога треба бити на його території.
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17.11.2022 11:18 Відповісти
 
 