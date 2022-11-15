Аварійні вимкнення електроенергії унаслідок обстрілів у Сумах та області
У Сумах та області відключення електроенергії через ракетні обстріли окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише в телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Через ворожі атаки в Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії" - зазначив голова ОВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сожалению у нас таких нет.