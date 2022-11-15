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Аварійні вимкнення електроенергії унаслідок обстрілів у Сумах та області

світло,світла,відключення,віялові

У Сумах та області відключення електроенергії через ракетні обстріли окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише в телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Через ворожі атаки в Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії" - зазначив   голова ОВА.

Також читайте: В Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) електроенергія (6245) відключення світла (1093)


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Надо зеркально обесточить Белгород, Донецк и Луганск.
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15.11.2022 16:41 Відповісти
Решает только Москва и все. Даже Ленинград может быть не критичен. На Белгород и сепаров всем настолько насрать, что *****, что кацапам. Любая атака может и должна идти только по Москве, которая от нуля и полностью вне войны. По элитным жилым районам и дачным застройкам и по центру города (ЦАО). Все остальное просто пустая трата вооружений и диверсионных ресурсов.
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15.11.2022 16:45 Відповісти
до москвы не достать. но донецк с луганском должны почувствовать ситуацию.
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15.11.2022 16:48 Відповісти
А нам что с того? Не ***** сидит в танке или в окопе.А россиянцы со всех их Зажопинсков и мухосрансков. Это их выродки нажимают кнопки "пуск". Так что сказок про Мацкву нам не надо
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15.11.2022 16:53 Відповісти
Донецк и Луганск не надо - военного смысла нет, а ремонтировать потом таки нам.
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15.11.2022 16:44 Відповісти
Ну так кто там скулил что Украине нельзя бить по Белгороду? Не нельзя а надо. И по Воронежу и по Ростову, и по Орлу и по Мацкве с Питером. Все кто возражает это пятая колонна орков и конченные ватники
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15.11.2022 16:50 Відповісти
Нужны ракеты с дальностью 1000 км, чтобы достать до Москве, к
сожалению у нас таких нет.
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15.11.2022 17:02 Відповісти
Є.
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15.11.2022 17:14 Відповісти
Якщо все ж нам колись дадуть щось далекобійніше нинішніх 80 км, то бити слід по воєнним об'єктам. Казарми, склади, аеродроми і тд. Чому? Поперше ніхто нам багато їх не дасть. По друге винесення навіть кількох ТЕЦ в рф не вплине на лінію фронту. Треба бити по найбільш болючому - техніка і бк.
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15.11.2022 17:11 Відповісти
 
 