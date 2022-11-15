Аварійні вимкнення електроенергії унаслідок обстрілів у Сумах та області

У Сумах та області відключення електроенергії через ракетні обстріли окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише в телеграмі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Через ворожі атаки в Сумах та області введені аварійні вимкнення електроенергії" - зазначив голова ОВА.

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