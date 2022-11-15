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Аварийные отключения электроэнергии в результате обстрелов в Сумах и области

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В Сумах и области отключения электроэнергии из-за ракетных обстрелов оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Из-за вражеских атак в Сумах и области введены аварийные отключения электроэнергии", - отметил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздаются в Ковельском районе Волыни, - ОВА

обстрел (27672) Сумская область (3262) Тарифы на электроэнергию (2173) отключение света (425)


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Надо зеркально обесточить Белгород, Донецк и Луганск.
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15.11.2022 16:41 Ответить
Решает только Москва и все. Даже Ленинград может быть не критичен. На Белгород и сепаров всем настолько насрать, что *****, что кацапам. Любая атака может и должна идти только по Москве, которая от нуля и полностью вне войны. По элитным жилым районам и дачным застройкам и по центру города (ЦАО). Все остальное просто пустая трата вооружений и диверсионных ресурсов.
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15.11.2022 16:45 Ответить
до москвы не достать. но донецк с луганском должны почувствовать ситуацию.
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15.11.2022 16:48 Ответить
А нам что с того? Не ***** сидит в танке или в окопе.А россиянцы со всех их Зажопинсков и мухосрансков. Это их выродки нажимают кнопки "пуск". Так что сказок про Мацкву нам не надо
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15.11.2022 16:53 Ответить
Донецк и Луганск не надо - военного смысла нет, а ремонтировать потом таки нам.
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15.11.2022 16:44 Ответить
Ну так кто там скулил что Украине нельзя бить по Белгороду? Не нельзя а надо. И по Воронежу и по Ростову, и по Орлу и по Мацкве с Питером. Все кто возражает это пятая колонна орков и конченные ватники
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15.11.2022 16:50 Ответить
Нужны ракеты с дальностью 1000 км, чтобы достать до Москве, к
сожалению у нас таких нет.
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15.11.2022 17:02 Ответить
Є.
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15.11.2022 17:14 Ответить
Якщо все ж нам колись дадуть щось далекобійніше нинішніх 80 км, то бити слід по воєнним об'єктам. Казарми, склади, аеродроми і тд. Чому? Поперше ніхто нам багато їх не дасть. По друге винесення навіть кількох ТЕЦ в рф не вплине на лінію фронту. Треба бити по найбільш болючому - техніка і бк.
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15.11.2022 17:11 Ответить
 
 