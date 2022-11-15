Аварийные отключения электроэнергии в результате обстрелов в Сумах и области
В Сумах и области отключения электроэнергии из-за ракетных обстрелов оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Из-за вражеских атак в Сумах и области введены аварийные отключения электроэнергии", - отметил глава ОВА.
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