Взрывы раздаются в Ковельском районе Волыни, - ОВА

На Волыни во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы на Ковельщине. Не покидайте укрытия! Также подчеркиваю - никаких фото и видео!" – отметил глава обладминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомирской и Хмельницкой области работает ПВО (обновлено)