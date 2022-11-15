Взрывы раздаются в Ковельском районе Волыни, - ОВА
На Волыни во время воздушной тревоги раздаются взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы на Ковельщине. Не покидайте укрытия! Также подчеркиваю - никаких фото и видео!" – отметил глава обладминистрации.
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Обстрелы не сломают украинцев. Наоборот. И да, Кремль показывает свою неадекватность. После всего этого мы будем вынужденны зайти на территорию России для создания временной буферной зоны и нам придется наносить удары вглубь России. И если для мира в Украине необходимо будет сжечь Москву, то Залужный её сожжет.