РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11402 посетителя онлайн
Новости Война
5 931 4

Взрывы раздаются в Ковельском районе Волыни, - ОВА

ракета

На Волыни во время воздушной тревоги раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы на Ковельщине. Не покидайте укрытия! Также подчеркиваю - никаких фото и видео!" – отметил глава обладминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомирской и Хмельницкой области работает ПВО (обновлено)

взрыв (6795) обстрел (27672) Білин (22) Волынская область (1002)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ото буде летіти допоки не полетить у відповідь. Допоки будемо будемо "терпілами"?!
показать весь комментарий
15.11.2022 16:43 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWR0Up53MQUasJ6rjDiZmz82sDNE7Sa50JPAktzlJ355ZVvg2ptqyog-lYQ-QJJeEXpJlOaqVbJv7Si1NGk151ZmQx6kdhygw8Nx2Zhx5VjSoqTdm0-lRTltwbs5TlWEOAk6LTPaco0OKl3o_JxOCVOg6d2d5b4YHuRTBI3ZEigvdzNCEQ4ARWXp-FqMoCP06Q&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02DdQrD6vomhpF8mBy2BoFTpr5JEAbZPsm6XvSEmQbi6wXfeyKTBAyYGHLRxgCL3Jxl?__cft__[0]=AZWR0Up53MQUasJ6rjDiZmz82sDNE7Sa50JPAktzlJ355ZVvg2ptqyog-lYQ-QJJeEXpJlOaqVbJv7Si1NGk151ZmQx6kdhygw8Nx2Zhx5VjSoqTdm0-lRTltwbs5TlWEOAk6LTPaco0OKl3o_JxOCVOg6d2d5b4YHuRTBI3ZEigvdzNCEQ4ARWXp-FqMoCP06Q&__tn__=%2CO%2CP-R

Обстрелы не сломают украинцев. Наоборот. И да, Кремль показывает свою неадекватность. После всего этого мы будем вынужденны зайти на территорию России для создания временной буферной зоны и нам придется наносить удары вглубь России. И если для мира в Украине необходимо будет сжечь Москву, то Залужный её сожжет.
показать весь комментарий
15.11.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2022 16:45 Ответить
 
 