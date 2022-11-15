Вибухи лунають у Ковельському районі Волині, - ОВА

На Волині під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи на Ковельщині. Не залишайте укриття! Також наголошую - ніяких фото та відео!" - зазначив очільник обладміністрації.

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