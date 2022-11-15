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Вибухи лунають у Ковельському районі Волині, - ОВА

ракета

На Волині під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи на Ковельщині. Не залишайте укриття! Також наголошую - ніяких фото та відео!" - зазначив очільник обладміністрації.

Також читайте: У Львові вибухи під час повітряної тривоги

Автор: 

вибух (4507) обстріл (28993) Ковель (29) Волинська область (870)


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Ото буде летіти допоки не полетить у відповідь. Допоки будемо будемо "терпілами"?!
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15.11.2022 16:43 Відповісти
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02DdQrD6vomhpF8mBy2BoFTpr5JEAbZPsm6XvSEmQbi6wXfeyKTBAyYGHLRxgCL3Jxl?__cft__[0]=AZWR0Up53MQUasJ6rjDiZmz82sDNE7Sa50JPAktzlJ355ZVvg2ptqyog-lYQ-QJJeEXpJlOaqVbJv7Si1NGk151ZmQx6kdhygw8Nx2Zhx5VjSoqTdm0-lRTltwbs5TlWEOAk6LTPaco0OKl3o_JxOCVOg6d2d5b4YHuRTBI3ZEigvdzNCEQ4ARWXp-FqMoCP06Q&__tn__=%2CO%2CP-R

Обстрелы не сломают украинцев. Наоборот. И да, Кремль показывает свою неадекватность. После всего этого мы будем вынужденны зайти на территорию России для создания временной буферной зоны и нам придется наносить удары вглубь России. И если для мира в Украине необходимо будет сжечь Москву, то Залужный её сожжет.
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15.11.2022 16:44 Відповісти
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15.11.2022 16:45 Відповісти
 
 