Вибухи лунають у Ковельському районі Волині, - ОВА
На Волині під час повітряної тривоги лунають вибухи.
Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи на Ковельщині. Не залишайте укриття! Також наголошую - ніяких фото та відео!" - зазначив очільник обладміністрації.
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Обстрелы не сломают украинцев. Наоборот. И да, Кремль показывает свою неадекватность. После всего этого мы будем вынужденны зайти на территорию России для создания временной буферной зоны и нам придется наносить удары вглубь России. И если для мира в Украине необходимо будет сжечь Москву, то Залужный её сожжет.