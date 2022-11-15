В Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК
В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Про це повіомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
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Mod Dom
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Berrimor Cute
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Bobcat #501910
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