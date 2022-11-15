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В Києві відбуваються екстрені відключення світла, графіки не діють, - ДТЕК

світло

В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Про це повіомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19632) енергетика (2611) електроенергія (6245) ДТЕК (1983)


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Кто мешает зеркально обесточить Белгород, Донецк и Луганск?
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15.11.2022 16:39 Відповісти
Кому мешает?
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15.11.2022 18:31 Відповісти
За кожну розбиту підстанцію треба розбити їхні в тій же кількості і того ж класу напруги що і в нас! Бєлгород має страждати!
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15.11.2022 17:39 Відповісти
Ну ти або починай сам, або почекай, поки ЗСУ із першочерговими військовими цілями розберуться.
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15.11.2022 18:30 Відповісти
Де взяти хаймарс в оренду?
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16.11.2022 08:04 Відповісти
Голоборотьку
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15.11.2022 22:36 Відповісти
 
 