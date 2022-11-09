Пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК
Фахівці не зможуть за два тижні відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено ракетними ударами російських окупантів.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури – це надто оптимістичний прогноз.
"У нас 40% інфраструктури пошкоджено, і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", - сказав Сахарук.
Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.
"Вони розривають обладнання на шматки – це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав виконавчий директор компанії.
Будь ласка, зачекайте...
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Я вибачаюсь, але з яких часів виконавчий директор компанії збиває ракети?
вангую, скоро буде шось типу "нам дуже не хочеться але мви йдемо не популярний крок - підвищити тарифи в Х разів бо виж розумієте, ми ніколи не вкладались в інфрастуктуру а тут довелось, хоч і не своє але всеж"
Сахарук каже не можна за дві неділі відновити навіть частково? Виника питання чому не можна, а за який час можна, в чому проблема і що робиться для її вирішення?
Гадаю спорядження у пожарному режимі могли і за тиждень привезти з за кордону. А патякати що неможливо, та сидіти на сраці рівно воно звісно зручніше.
З весни про це всі говорили, але ніхто не очікував.
Як завжди у ЗЄвлади...
За 8 місяців можна було хоч щось оновити, хоч щось укріпити. Але зараз вже так - залишається тільки розводити руками і робити героїчне обличча.
Тобто, якщо 30 років тільки латати дири, то у критичній ситуації залишається продовжувати латати дири у авральному режимі. Що ми і спостерігаємо.
Не для кого ж не секрет, що аварії та відключення електрики у Києві були і до бомбардувань.
Система энергетики, это самое дорогое, что есть в любой стране.
Пока она работает, никто не обращает внимания. Но реконструкция её стоит десятки и сотни миллиардов долларов.
Єто обьічная логистика в масштабах Украиньі. Но реальная проблема в том, что собственники обленегро везде разньіе и кооперации между ними не будет.
Трансформаторьі на 750кВ на складе не лежат, но изготавливаются без проблем и поставщиков и контрактьі можно найти не менее 5 штук в течении трех суток если хотеть и уметь не только на руском говорить. Єто вопрос денег и способностей.
Про сложности месяцами "комплектовать" подстанцию даже слушать не хочу. Вьі єтим лишь показьіваете, что всю жизнь проработали в советской конторе, даже если єто ДТЕК.
Месяцьі комплектации либо из за тугих на голову сотрудников, либо из за адской борьбьі на откатах либо вообще от отсутствия цели решить задачу.
О том, что вся єнергетика управляется старьіми пердунами неспособньіми за 30 лет принять хотя бьі три решения говорят уже даже в офисе президента, где даже очевидньіе вещи требуют значительньіх интеллектуальньіх усилий.
Єто вопрос Денег и Специалистов.
Но єто все не про облєнерго в частньіх руках, потому что оттуда даже исходную информацию для проектирования будут вьідавать месяцами, которьіе нужньі на говноперевод с кацапского на англиский. А потом при поставке вьіясниться, что перевод бьіл "не точньій" и "оно не совместимо", потому что перепутали метрьі с фунтами.
И да, часто приходится применять компонентьі превьішающие нужньіе параметрьі, более дорогие, но зато доступньіе бьістрее. И да потом будет закономерньій вопрос куда столько денег ушло?
Но в условиях войньі єто вопрос вьіживания и победьі.
І скільки грошей вони хочуть, щоб "раптом" виявилося, що пошкоджену інфраструктуру "можна" відновити за "три" тижні?
Вкращему випадку, якщо не нову станцію, треба ПВО ставити скрізь! якого нема в світі в такой кількості!!! Тільки що може допомогти це тільки авіація з бистрими і далекобійними ракетами, це саме реальне бистре вирішення проблеми іншого нема.
Як казав Лєнін "правильной дорогой идете,товарищи"
Те, що приходиться знеструмлювати півкраїни, щоб інша половина могла отримувати електрику, каже, що інфраструктура в цілому не витримує навантажень.
Мабуть не треба пояснювати де рветься, щоб стало зрозуміло де тонко?
А тонко воно тому, що у Ахметова взагалом така політика - більше доїти і менше кормити. Він і Укртелеком по суті так вбив.
ДЕТЕК- веревка на шее споживоча.
Время принимать «не популярные Решения» для «власти».
Народ должен сказать Нет монополистам олигархам.
Вони и могли би перевірити, змусити доробити чи підстрахувати.
В Харкові побудували підприємство з нуля - все купували і робили за власні кошти, в тому числі і підстанцію , і трансформатори купували дорогі , так от одною із вимог ввода в експлуатацію було передача підстанції і трансформаторів на баланс обленерго за 1 грн. бо в них ніх нема..
Так шо скоро не на дрони , а на трансформатори і провід будемо гроші збирати для "бідного" дтека.))