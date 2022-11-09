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Пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК

енергетика

Фахівці не зможуть за два тижні відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено ракетними ударами російських окупантів.

Про це  заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури – це надто оптимістичний прогноз.

"У нас 40% інфраструктури пошкоджено, і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.

"Вони розривають обладнання на шматки – це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав виконавчий директор компанії.

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Автор: 

енергетика (2602) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+21
А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав виконавчий директор компанії.

Я вибачаюсь, але з яких часів виконавчий директор компанії збиває ракети?
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09.11.2022 00:40
+16
вже давно пора передати всю енергетичну інфраструктуру України держаі від пдорасів ахмєтових, каломойських, суркісів і прочєй пздоти.
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09.11.2022 00:59
+15
как же задолбали эти ахметовские шавки с дэтек. То денег нет у ахметки, то оборудование их не подходит к западным трансформаторам, то тэцы их шмецы слабые, что не могут выдержать ракетного обстрела, то энергетики не могут 40 процентов починить. Кароче, рыжий ублюдок погуди в гудок, может свет в Киеве появиться, но что-то мне подсказывает уже, что все вы можете починить, но хотите поднять тарифы в два раза. Это как мой интернет провайдер, мы типа поднимаем цену за нет, из-за обстрелов и повреждения оборудования, но пофиг что из 24 часов в сутки инет у меня из=за света есть всего 12-14 часов))
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09.11.2022 00:44
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А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав виконавчий директор компанії.

Я вибачаюсь, але з яких часів виконавчий директор компанії збиває ракети?
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09.11.2022 00:40 Відповісти
Эта гавно-контора у нас особенная и её менеджеры иногда себе позволяют слишком много, копируя владельца. Надо на место иногда ставить
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09.11.2022 00:43 Відповісти
Просто таваріщ Ахметов ще не пробував сокирою підперезуватися та босоніж ходити по снігу. Хоч дожив до сивини та досить мал та глуп
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09.11.2022 00:52 Відповісти
Кацапи свої трансформатори и високовольтні комірки у прикордонних областях вже давно захистили земляними валами і мішками з піском. Цікаво, ДТЕК вів роботу в цьому напрямку?
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09.11.2022 07:41 Відповісти
Звідкіль ДТЕК почала ракети збивати? Питання у тому що українські мережі розраховані на таке ще з совкових часів. Так що цей директор бреше.
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09.11.2022 00:41 Відповісти
навіщо йому брехати? ДТЕК зацікавлені продавати нам електрику
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09.11.2022 00:44 Відповісти
так, зацікавлені, дуже бажано - в три дорога, за що зараз і взялись повним ходом.
вангую, скоро буде шось типу "нам дуже не хочеться але мви йдемо не популярний крок - підвищити тарифи в Х разів бо виж розумієте, ми ніколи не вкладались в інфрастуктуру а тут довелось, хоч і не своє але всеж"
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09.11.2022 03:36 Відповісти
Ще до війни писали що ахметкін ДТЄК розграбовує дублюючу систему на розподільних пунктах у містах. Так що нажаль, скоріше за все виявиться що наші мережі, вже ні на що не розраховані.
Сахарук каже не можна за дві неділі відновити навіть частково? Виника питання чому не можна, а за який час можна, в чому проблема і що робиться для її вирішення?
Гадаю спорядження у пожарному режимі могли і за тиждень привезти з за кордону. А патякати що неможливо, та сидіти на сраці рівно воно звісно зручніше.
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09.11.2022 01:39 Відповісти
Деяке обладнання, як високовольтний автотрансформатор, або підстанції коштує кілька мільйонів доларів і виробляється під замовлення кілька місяців. У Європі трохи інші рішення, вони напряму нам не підходять.
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09.11.2022 08:30 Відповісти
Коштує обладнення дійсно багато, але проблем суміснісності європейського обладнення з нашими енергомережами немає. Навіть такі компанії як General Electric (USA) мають повну лінійку обладнання під європейскі мережі.
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09.11.2022 08:41 Відповісти
Тобто відновлення це питання грошей, інженерів, будівельників.
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09.11.2022 08:46 Відповісти
З совкових часів на ракетні обстріли розраховані лише статуї членіна та протиядерні бункери у маскві та за уралом. Все інще зліплено з гімна.
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09.11.2022 08:34 Відповісти
Яким чином вони розраховані на ракетні удари? У вас дуже хибне уявлення про енергосистему країни.
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09.11.2022 09:00 Відповісти
стихійне нашесття ракет
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09.11.2022 00:42 Відповісти
Та ніхто ж через 8 місяців війни такого не очікував.
З весни про це всі говорили, але ніхто не очікував.

Як завжди у ЗЄвлади...
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09.11.2022 02:15 Відповісти
ну а як тут підготуєшся? я можу за вісім місяців знати, що буду битись з чемпіоном світу з боксу, і що це дасть? він мене все рівно поб'є...
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09.11.2022 10:15 Відповісти
Якщо інфраструктура 30 років тільки зношувалась, то от прямо зараз ніяк.
За 8 місяців можна було хоч щось оновити, хоч щось укріпити. Але зараз вже так - залишається тільки розводити руками і робити героїчне обличча.

Тобто, якщо 30 років тільки латати дири, то у критичній ситуації залишається продовжувати латати дири у авральному режимі. Що ми і спостерігаємо.
Не для кого ж не секрет, що аварії та відключення електрики у Києві були і до бомбардувань.
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09.11.2022 10:39 Відповісти
как же задолбали эти ахметовские шавки с дэтек. То денег нет у ахметки, то оборудование их не подходит к западным трансформаторам, то тэцы их шмецы слабые, что не могут выдержать ракетного обстрела, то энергетики не могут 40 процентов починить. Кароче, рыжий ублюдок погуди в гудок, может свет в Киеве появиться, но что-то мне подсказывает уже, что все вы можете починить, но хотите поднять тарифы в два раза. Это как мой интернет провайдер, мы типа поднимаем цену за нет, из-за обстрелов и повреждения оборудования, но пофиг что из 24 часов в сутки инет у меня из=за света есть всего 12-14 часов))
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09.11.2022 00:44 Відповісти
А слабо передбачити таку військову ситуацію і сховати електромережу у мирний час під землю в тунелі та канали. Але на це треба затратити бабло яке вони привикли тільки красти а не заробляти
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09.11.2022 00:54 Відповісти
Он правду говорит, говорю как инженер, советская система энергетики напрямую не на 100% совместима с западной по оборудованию, это было ещё до Ахметова.
Система энергетики, это самое дорогое, что есть в любой стране.
Пока она работает, никто не обращает внимания. Но реконструкция её стоит десятки и сотни миллиардов долларов.
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09.11.2022 08:34 Відповісти
Не на 100% совместима єто если в щитьі подстанции ставить отдельньіе компонентьі. Но после прилета ракет нужно менять все с нуля, и в єтом случае нет никаких проблем совместимости. Есть только проблема ценьі и сроков изготовления для некоторьіх компонентов. Из демонтированного оборудования цельіе компонентьі передаются для ремонта туда, где повреждения небольшие и можно восстановить заменой компонентов.
Єто обьічная логистика в масштабах Украиньі. Но реальная проблема в том, что собственники обленегро везде разньіе и кооперации между ними не будет.
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09.11.2022 09:09 Відповісти
Вы не совсем понимаете, как устроена большая подстанция, тем более высоковольтная. Ее собирают под заказ месяцами, это не просто купил в магазине и поставил.
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09.11.2022 10:30 Відповісти
Конечно я ничего не понимаю. А еще в течении 30 лет ногами пинаю старьіх советских пердунов, которьіе рассказьівают про несовместимость.
Трансформаторьі на 750кВ на складе не лежат, но изготавливаются без проблем и поставщиков и контрактьі можно найти не менее 5 штук в течении трех суток если хотеть и уметь не только на руском говорить. Єто вопрос денег и способностей.
Про сложности месяцами "комплектовать" подстанцию даже слушать не хочу. Вьі єтим лишь показьіваете, что всю жизнь проработали в советской конторе, даже если єто ДТЕК.
Месяцьі комплектации либо из за тугих на голову сотрудников, либо из за адской борьбьі на откатах либо вообще от отсутствия цели решить задачу.
О том, что вся єнергетика управляется старьіми пердунами неспособньіми за 30 лет принять хотя бьі три решения говорят уже даже в офисе президента, где даже очевидньіе вещи требуют значительньіх интеллектуальньіх усилий.
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09.11.2022 10:56 Відповісти
Нет, я не работал в ДТЭК) Знаете что такое автотрансформатор, где такую дуру купить за 3 дня? И да, подстанции делаются долго. И дело не в совке, на западе тем более закажите, например,на ABB подстанцию, сколько они ее будут делать. В каждой подстанции индивидуальный набор ячеек потребителей и линий.

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09.11.2022 17:07 Відповісти
Ви читать умеете? Я написал про контракт на поставку на условиях изготовления и не писал про сроки поставки. Сроки проектирования силами любой крупной западной компании никогда не будут месяцьі, потому что у них давно готовьі проектьі под 65535 разньіх конфигураций и адаптации там минимальньіе. Всегда есть т.н. "задел" по изготовлению, и при хорошей цене трансформатор для Китая легко может поехать в Украину, особенно в текущих реалиях.
Єто вопрос Денег и Специалистов.
Но єто все не про облєнерго в частньіх руках, потому что оттуда даже исходную информацию для проектирования будут вьідавать месяцами, которьіе нужньі на говноперевод с кацапского на англиский. А потом при поставке вьіясниться, что перевод бьіл "не точньій" и "оно не совместимо", потому что перепутали метрьі с фунтами.
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09.11.2022 22:13 Відповісти
Просто не обижайтесь, у меня достаточно практического опьіта контрактирования абсолютно уникального кастомного оборудования под промьішленность и с сокращением сроков поставки в разьі. И примеров обрезания требований проекта для сокращений сроков тоже. Єто всегда вопрос денег и специалистов. И конечно ответственности, которую никто в советской системе на себя никогда брать не будет, а поєтому новая подстанция будет строится 30 лет.
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09.11.2022 22:21 Відповісти
ВЫ тоже не обижайтесь, я тоже много лет работал в многих частных, компаниях, делающих подстанции под заказ, в том числе низкого и среднего напряжения. И знаю ,ситуацию на рынке в мире.
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10.11.2022 09:37 Відповісти
До войньі вьі работали в условиях контрактирования с максимальной єкономией денег, и єто нормально. Но когда включается фактор войньі или иньіе причиньі сократить сроки, то вот тогда и вьясняется, что небольшую котельную на пару мегават можно строить два года, а можно и за три недели, просто єто сильно дороже и требует большой работьі головой.
И да, часто приходится применять компонентьі превьішающие нужньіе параметрьі, более дорогие, но зато доступньіе бьістрее. И да потом будет закономерньій вопрос куда столько денег ушло?
Но в условиях войньі єто вопрос вьіживания и победьі.
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10.11.2022 21:38 Відповісти
"применять компонентьі превьішающие нужньіе параметрьі, более дорогие, но зато доступньіе бьістрее. И да потом будет закономерньій вопрос куда столько денег ушло?", а ну если так, тогда да)
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10.11.2022 21:45 Відповісти
Иного варианта во время войньі нет, цена любой победьі измеряется в гробах, а не в деньгах.
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10.11.2022 23:03 Відповісти
"У нас 40% інфраструктури пошкоджено, і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення"

І скільки грошей вони хочуть, щоб "раптом" виявилося, що пошкоджену інфраструктуру "можна" відновити за "три" тижні?
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09.11.2022 00:58 Відповісти
До тебе що не доходе що таке 500 кг взривчатки і що вона робе з цехом де стоїть оборудованіє, цех треба будувати заново ви
Вкращему випадку, якщо не нову станцію, треба ПВО ставити скрізь! якого нема в світі в такой кількості!!! Тільки що може допомогти це тільки авіація з бистрими і далекобійними ракетами, це саме реальне бистре вирішення проблеми іншого нема.
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09.11.2022 05:38 Відповісти
вже давно пора передати всю енергетичну інфраструктуру України держаі від пдорасів ахмєтових, каломойських, суркісів і прочєй пздоти.
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09.11.2022 00:59 Відповісти
Зараз вони там заробляють, а коли воно все буде державним, вони там же просто будуть красти.
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09.11.2022 01:15 Відповісти
Так так.Саме "ефективне" це державне.Центренерго.
Як казав Лєнін "правильной дорогой идете,товарищи"
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09.11.2022 06:46 Відповісти
Центренерго приватна контора.
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09.11.2022 07:56 Відповісти
І тоді ремонт буде 50разів дорожчий, бо відкат має бути чиновнику за ремонт. Тобто держава не може бути ефективним управлінцем.
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09.11.2022 08:40 Відповісти
За такою логікою армія, митниця, прикордонники, НБУ, СБУ, мають бути приватними.
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09.11.2022 09:38 Відповісти
Навіть вілла в Монако для рудого гудка будується довго...
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09.11.2022 01:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bm959qLRpU8 Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль про Запорізьку АЕС, електросистему в Україні, роспропаганду в Європі та "Нафтогаз". У "Рандеву з Яніною Соколовою".
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09.11.2022 01:41 Відповісти
Якщо 30 років тільки доїти систему, нічого не вкладуючи, то за 2 тижні не реально щось зробити, коли все в Україні повалилося від пари прильотів.
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09.11.2022 02:14 Відповісти
Оце Ви правильно сказали! І скрізь і кругом так! Як збудувалося, так і стоїть. Тільки по документам проводять ТО та заміну обладнання. Нове теж закуповується тільки на папірцях, а гроші на карман.
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09.11.2022 05:48 Відповісти
Ракетам та споживачам однаково, новий чи старий трансформатор знищується. Бо всеодно його заміна це довгий процес, їх виготовляють тільки під замовлення, на складах такого не тримають. Тож заміна це мінімум 3 місяці.
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09.11.2022 09:07 Відповісти
Якщо все валиться від влучення у трансформатор, то система в цілому вже гівно.

Те, що приходиться знеструмлювати півкраїни, щоб інша половина могла отримувати електрику, каже, що інфраструктура в цілому не витримує навантажень.
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09.11.2022 09:41 Відповісти
Спеціаліста з енергетики видно здалеку... Я бачу що ви навіть базових знань про будову енергосистем не маєте, якщо кажете таке про архітектурні рішення щодо вразливості трансформатора як елемента мережі. Я б на вагому місті не ліз би у ті речі, про які тями не маю.
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09.11.2022 10:09 Відповісти
У критичних ситуаціях де тонко там і рветься.

Мабуть не треба пояснювати де рветься, щоб стало зрозуміло де тонко?

А тонко воно тому, що у Ахметова взагалом така політика - більше доїти і менше кормити. Він і Укртелеком по суті так вбив.
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09.11.2022 09:45 Відповісти
треба негайно, поки не не має мінусової температури , забирати всі енергогенеруючі компанії в державну власність! Це стратегічні об*єкти та природні монополії ..Ахметов , Суркіси, Медведчуки Григоришини та інши олігархи і наближені отримали їх за безцінь корупційним шляхом та роками отримують надприбутки! Зараз вони не хочуть вкладати кошти у відновлення знищених об*єктів...хоча це можна і потрібно було зробити максимум за неділю -10 днів. Але в них всі кошти в офшорах! Вони втечуть з України висмоктавши її кров!
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09.11.2022 02:56 Відповісти
Яким чином це захистить підстанції від кацапських ракет?
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09.11.2022 08:42 Відповісти
це допоможе швидко відновлювати підстанції за державний кошт за допомогою наших союзників
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09.11.2022 10:32 Відповісти
вже пройшло після останніх масованих обстрілів енергооб*єктів в Києві - місяць та 2 неділі, але відключення лише посилились. І з*явились заяви лобістів підвищення цін та відоси із окопів, що вам типу світла не вистачає, то йдіть в окопи і т.п. Зараз зручний час примусити олігархів витрачати кошти або забрати в них енергооб*єкти
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09.11.2022 10:35 Відповісти
Поднимите элетрикам зарплату до 2к долларов, на время ремонта. Дайте объявления, что нужно больше рабочих, на время ремонта временно призываются много людей, за хорошую зарплату. И не кидайте на бабло. За хорошие деньги рабочим будет стимул ченить это всё не на ********, заплатите за скорость. Ато там за зарплату чинят наверно 10 рабочих, и им нету никакого спешить, или работать сверх нормы. Но держава скорее потратится на шоу бизнес, что бы у кошевого харя в телевизор не влезла, чем потратятся на рабочих энергетиков.
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09.11.2022 05:00 Відповісти
Турбини и генератори на складах не лежат, и делают с нуля при сильном повреждении, трубу високого давления не сваришь, там давление 240 атмосфер
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09.11.2022 05:25 Відповісти
Не в людях основная проблема, а в оборудовании которое для замены должно быть изготовлено под заказ. Никто не держит трансформаторы мощностью от 1МВА на складах. Причем нужно понимать, что сам по себе трансформатор достаточно комплексное устройство с технологическими защитами, которые необходимо интегрировать в действующую систему, все не так просто как вам кажется, это не лампочку поменять.
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09.11.2022 09:11 Відповісти
Якщо б була багато кілець оборони систем ПВО, то на кожній збивалося 30-50 відсотків цілей, виходе про трирівневу систему потрібно будувати.
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09.11.2022 05:22 Відповісти
Поки не буде 3 рівнева система ПВо з ПРО вони будуть шкодити нашу систему, а проти балістичних ракет і Насамси з Ірисами гарантії не дають, відповідь може одна! якщо на ракетний удар відповідати ракетними ударами.
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09.11.2022 05:32 Відповісти
Ахметов - ****.

ДЕТЕК- веревка на шее споживоча.

Время принимать «не популярные Решения» для «власти».

Народ должен сказать Нет монополистам олигархам.
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09.11.2022 06:48 Відповісти
А чого влада не подбала про все?
Вони и могли би перевірити, змусити доробити чи підстрахувати.
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09.11.2022 08:35 Відповісти
"Скіньтєся хто скока можєт на абарудованиє і рємонти..." )
В Харкові побудували підприємство з нуля - все купували і робили за власні кошти, в тому числі і підстанцію , і трансформатори купували дорогі , так от одною із вимог ввода в експлуатацію було передача підстанції і трансформаторів на баланс обленерго за 1 грн. бо в них ніх нема..
Так шо скоро не на дрони , а на трансформатори і провід будемо гроші збирати для "бідного" дтека.))
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09.11.2022 08:45 Відповісти
Це не лише у Харкові, практично всі обленерго в приватної власності таке роблять. Дійшло навіть до того, що вироблені в Україні лічильники маркуються лише для Харківа або Дніпра і неможливо в Харкові встановити лічильник з маркуванням під Дніпро, бо власники ціх обленерго щось не поділили та ходять в різні сінагоги.
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09.11.2022 08:57 Відповісти
"держави в державі" ,які працюють за своїми "законами"...
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09.11.2022 09:23 Відповісти
Єдине що підтримую, то це повернення в державну власність всіх обленерго, бо дійсно за 30 років мережі відновлювалися лише за кошти спожівачів які робили нові підключення.
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09.11.2022 08:52 Відповісти
 
 