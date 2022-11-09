Пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК

Фахівці не зможуть за два тижні відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено ракетними ударами російських окупантів.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури – це надто оптимістичний прогноз.



"У нас 40% інфраструктури пошкоджено, і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.



"Вони розривають обладнання на шматки – це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав виконавчий директор компанії.

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