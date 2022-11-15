РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11402 посетителя онлайн
Новости
5 953 6

В Киеве происходят экстренные отключения света, графики не действуют, - ДТЭК

світло

В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Смотрите также: В Киеве почтили память погибших героев полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев (25659) энергетика (2566) Тарифы на электроэнергию (2173) ДТЭК (521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто мешает зеркально обесточить Белгород, Донецк и Луганск?
показать весь комментарий
15.11.2022 16:39 Ответить
Кому мешает?
показать весь комментарий
15.11.2022 18:31 Ответить
За кожну розбиту підстанцію треба розбити їхні в тій же кількості і того ж класу напруги що і в нас! Бєлгород має страждати!
показать весь комментарий
15.11.2022 17:39 Ответить
Ну ти або починай сам, або почекай, поки ЗСУ із першочерговими військовими цілями розберуться.
показать весь комментарий
15.11.2022 18:30 Ответить
Де взяти хаймарс в оренду?
показать весь комментарий
16.11.2022 08:04 Ответить
Голоборотьку
показать весь комментарий
15.11.2022 22:36 Ответить
 
 