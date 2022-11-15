В Киеве происходят экстренные отключения света, графики не действуют, - ДТЭК

В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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